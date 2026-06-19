Сегодня 19:41 Приложение «112 МО» дополнили оповещением о БПЛА: инструкция, как действовать правильно Приложение «112 МО» предупредит жителей Подмосковья о БПЛА 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Запущенное в 2017 году подмосковное мобильное приложение для вызова помощи в экстренных ситуациях «112 МО» пополнилось разделом о правилах поведения при атаке беспилотников и кнопкой «Вижу БПЛА». Это выяснила редакция 360.ru, проверившая работу приложения.

Важные инструкции

В разделе «Справочник» приложения «112 МО» создатели опубликовали инструкцию «Действия при беспилотной опасности». Памятка представлена в виде графики, которая понятна каждому и учитывает различные ситуации. Если человек находится в здании, ему необходимо спуститься в защитное сооружение гражданской обороны, подвал или подземный паркинг. Если такой возможности нет, важно отойти от окон и зайти в помещение с несущими стенами (коридор, ванная комната, санузел). После этого нужно сесть на пол, прислонившись к несущей стене, пригнуться и закрыть голову руками. В случае если воздушная атака застала в транспорте, прежде всего необходимо выйти на улицу и выбрать ближайшее укрытие. Это может быть подъезд, подземный переход или паркинг. Оставаться на открытой местности ни в коем случае нельзя.

Фото: РИА «Новости»

При отсутствии укрытия необходимо найти канаву, траншею или любое другое углубление, где можно лечь. Также можно использовать для защиты любые конструкции. В укрытиях рекомендуется оставаться до звука сигнала «Отбой угрозы беспилотной, авиационной или ракетной атаки». Но сразу выходить из защитного места не стоит: лучше подождать еще немного, потому что противник может возобновить атаку. После выхода из укрытия важно внимательно смотреть на дорогу, где могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. Прикасаться и поднимать их с земли ни в коем случае нельзя. В этом же разделе «112 МО» есть инструкции по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях и переломах. Также на главном экране приложения появилась кнопка «Вижу БПЛА». Информация вместе с геолокацией оперативно уйдет в систему 112, которая направит к месту экстренные службы.

Фото: РИА «Новости»

Предупредит и поможет

Мобильное приложение «112 МО» также рассылает уведомления жителям Московской области о беспилотной угрозе. Для этого необходимо предоставить программе возможность присылать уведомления даже в беззвучном режиме.

Через это же приложение можно напрямую обратиться за помощью в экстренные службы региона, просто отправив свои координаты. На карте можно найти ближайшие больницы, отделы полиции или другие важные службы. В одном месте доступны разные форматы связи: звонки, сообщения, видеовызовы, кнопки быстрой отправки СМС, включая специальный видеочат с операторами-сурдопереводчиками. Там же можно отслеживать передвижение медицинских бригад или пожарных машин. Приложение «112 МО» разработало Главное управление гражданской защиты Московской области. За все время работы программу на свои смартфоны установили более полумиллиона жителей региона. В сегодняшних условиях особенно важно, чтобы жители имели быструю, качественную и оперативную связь с экстренными службами, могли быстрее реагировать на возможные угрозы. Вместе они станут частью единой большой системы защиты региона. Мобильное приложение «112 МО» доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore.