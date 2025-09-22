Почему ветеранов СВО не можно, а нужно приглашать в органы. Причем срочно

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с Владимиром Путиным предложил привлекать ветеранов СВО к борьбе МВД с нелегальной миграцией. Хорошая идея. Но я бы пошла еще дальше — рекрутировать бойцов в МВД системно. При наличии желания и способностей ветеран должен иметь гарантированное обучение, место в полиции и ясные перспективы. Считаю, что выиграют от этого все, а начинать рекрутинг в органы людей, прошедших боевые действия, нужно незамедлительно.

До миллиона человек Хорошо, что инициатива по привлечению ветеранов в органы озвучена в Кремле и услышана всей страной. Плохо, что, если судить по сообщениям СМИ, «Новые люди» предлагают ограничить внедрение бойцов в органы только в качестве помощников и только по линии борьбы с нелегальными мигрантами. Почему это плохо? Потому что у нас есть сегодня две большие проблемы, решение которых требуется прямо сейчас. Проблема первая, менее острая, но более чувствительная: судьба возвращающихся с СВО ветеранов. Владимир Путин сказал, что на ЛБС находятся около 700 тысяч человек. Сколько-то уже вернулись: отслужив контракт, по ранению, по здоровью. Когда кончится СВО, у нас может быть и миллион людей, не просто прошедших состояние в боевых частях клерками и поварами, а именно принимавших участие в боевых действиях. Большая их часть вернется одновременно. Для сравнения: через Афганскую войну прошли 620 тысяч советских солдат. Однако их служба и возвращение растянулись на 10 лет, а распределялись они по всему СССР так, что конкретно мы видели на территории РСФСР около половины отслужившего контингента. И то они были заметны, да?

Я сейчас не намерена пугать людей тем, что сотни тысяч воевавших вернутся. Три с лишним года назад я тоже опасалась, что у нас будут проблемы с адаптацией воевавших. Но, если не считать единичных эксцессов с бывшими заключенными и ряда чудовищных рецидивов выпущенных через СВО преступников, в целом должна признать: именно массовых проблем нет. У меня есть проблема с соседом, который вышел из тюрьмы, месяц воевал, был сразу ранен и уже три года портит жизнь всей деревне музыкой. Но в масштабах страны таких случаев немного. Меньше, чем мы ожидали. Общество адаптирует травмированных ветеранов успешнее, чем прогнозировалось. Однако надо помнить, что и ветераны пока возвращаются небольшими партиями и по одному. Когда вернутся вместе, вероятно, будет иначе.

Куда возвращаться? Под «иначе» я сейчас подразумеваю главным образом проблему их занятости. Куда они пойдут? Дело даже не в том, что люди, многие из которых на контракте служат уже четвертый год, отвыкнут от мирной жизни, офисной или рутинной работы. В Великую Отечественную мужчины не отвыкали. При царях и на 20 лет солдат рекрутировали. И ничего — возвращались в мирную жизнь.

Вопрос в другом: куда вернутся? Даже если представить, что все работодатели тех же мобилизованных добросовестно сохраняют рабочие места, за столько времени многие предприятия и частные фирмы закроются. И в госсекторе могли сократить должности, ликвидировать отделы, в которых боец работал до СВО. А уж если человек пошел на фронт, оставив свой бизнес… Как правило, за редким исключением, когда супруга или родители могут поддерживать семейное дело, бизнесы эти закрылись.

Кто-то морально не сможет вернуться. Представьте учителя бальных танцев, допустим, или детского дефектолога, которые три года в окопе. Как и куда они вернутся? И психологические травмы, и опыт нахождения в мужском коллективе суровой дисциплины помешают наладить прежнюю жизнь. В Афгане люди служили порой по полгода, а какие были последствия? Не могли себя найти, стремились в мужские объединения, так получились у кого спортивные команды, а у кого — ОПГ.

В следствии и полиции — девушки Это одна проблема. Есть встречная — нехватка кадров в органах. У меня есть пугающая и не очень популярная версия дальнейшего развития событий: считаю, что в связи с почти 100-процентным охватом людей связью правоохранительная система, которая не перестроится на рельсы новой реальности, коллапсирует. Это касается всех современных государств. Все больше людей становятся жертвами преступлений из-за их открытости перед интернетом и звонками. С другой стороны, благодаря наличию у всех телефонов все больше преступлений фиксируется и все больше обращений по ним пишется.

Приведу иллюстрацию: на улице один человек ударил другого в лицо и пообещал убить. Их ссору из окон домов, из автомобилей сняли 10 человек, еще несколько прохожих тоже схватились за телефоны. Допустим, 15 видеосвидетельств. Трое позвонят в полицию, один отправит туда видео — будет четыре обращения. Еще пятеро очевидцев выложат видео в местные паблики, в среднем, допустим, в семь (кто-то зальет сразу в два сообщества). По итогу мониторинга медиа полиция откроет пять-семь проверок по факту этих публикаций. Итого — минимум девять обращений по случаю, который раньше вообще бы в органы не попал. Система не справляется.

Люди становятся объектами противоправных действий только тогда, когда они досягаемы для контакта и между ними и преступником никто не стоит: в темном переулке, в злачном баре или… в интернете и по телефону. Человек стал более уязвим. Безопасность у нас повышается, но ее цену для государства обыватели вряд ли осознают: цена растет. Выход один: модернизировать и реформировать правоохранительную и судебную систему под нужды нового мира, а пока — справляться человеческими силами, которых нет. В стране не хватает и полицейских, и следователей.

Если вам доводилось в последние годы бывать в отделах полиции или в СК, вы знаете, что там все больше работает совсем молодых девушек. Девушка допрашивает дикаря с четырьмя классами образования, который зверски убил ребенка. Другая девушка спешит на вызов — разнимать драку мигрантов на овощебазе. Это уже сейчас смотрится ненормально, а как оно будет выглядеть, когда в страну вернутся сотни тысяч мужчин с боевым опытом?

Где нужнее Что делать? Зовите в правоохранительную систему ветеранов! Эти люди, раз прошли бои, уже проявили себя как стойкие, бесстрашные, они умеют стрелять и преследовать. Разумеется, не любой человек, который научился жать на курок и рыть окопы, годится для работы в органах: там еще и голову нужно иметь. Ну так отбирайте их. Пусть государство громко, на всю страну объявит, что ветераны ему нужны. Причем не для галочки их где-то пристроить, чтобы не мельтешили, — нужны выполнять важнейшую работу.

Дисциплинированные, смелые, умеющие обращаться с оружием. Приглашайте их на отбор, гарантируя тем, кто подходит, трудоустройство, обучение, почет и уважение до конца жизни, потому что они не в ООО устраиваются, а в систему, которая будет существовать столько же, сколько просуществует Россия. Думаю, и инвалиды могут в органы идти: не все в полиции должны бегать в поле и выпрыгивать из засады. Как и в СК. Есть дознаватели, следователи, тренеры — в том числе по уличным боям. Берите их. Объявляйте открытый набор, приглашайте всех желающих дерзнуть, тестируйте их.

Только честно, по-настоящему, без поблажек, чтобы выявить действительно расположенных к такой работе. Подходит человек, имеет наклонности — берите его. Годится в постовые, в ДПС — обучайте и устраивайте. Есть задатки для следственной работы? Ставьте уже сейчас на должность, какую он может исполнять с его образованием, обучайте, вкладывайте в него деньги и гарантируйте трудоустройство и карьерный рост. Уже сейчас платите, чтобы он с голоду не сбежал в бизнес. Отправляйте на юридические факультеты, в институты МВД. У кого есть образование — сразу встраивайте в карьерную иерархию. Уверена, что у нас есть на фронте мужчины с высшим юридическим образованием, проявившие себя: ищите их, уговаривайте. Может, они до СВО держали фирму по производству корпусной мебели. Объясняйте, что на оперативной работе, в следствии они нужнее.

Меня, если честно, даже несколько удивляет, что в России волна трудоустройства ветеранов в органы власти стала и впрямь приближаться к формализму, как в ту же встречу с лидерами парламентских фракций сказал Владимир Путин. Идея опасная, поскольку действительно можно быстро дойти до идеи квот и полностью уничтожить конкурентный отбор во власть.

Трудоустраивать прямо с поезда Вдвойне удивляет, что в органах такой волны не случилось. Скажите, как связаны умение стрелять, вести за собой солдат, жить в окопе и, к примеру, управление благоустройством муниципалитета? Связи никакой. А вот к ловле жуликов, разгрому ОПГ, сидению в оперативной засаде и службе в спецназе военные навыки имеют прямое отношение. В органы их зовите. И при прочих равных качествах давайте ветеранам большие преимущества. Я бы, например, хотела, чтобы операми у нас были подтянутые мужики с боевым опытом (при условии, конечно, что умные).

Причем повторю: не ждите, пока соискатели сами придут в полицию и СК, промаявшись на гражданке с ПТСР и в полной растерянности перед мирной жизнью, — запускайте кадровиков вести отбор. Хотя бы тех, у кого есть юридическое образование, уже отберите и отслеживайте, приглашайте. Сейчас, пока они в частях. Чтобы сразу лучших рекрутировать, чтобы эти лучшие не ждали с тревогой конца СВО, потому что не знают, куда им потом податься. Они уже сегодня должны узнать, что завтра будут нужны.

Помните, как было в Великую Отечественную? Уголовный розыск выбирал себе кадры по картотекам военкоматов. Только вернулся офицер, даже с поезда не сошел — его милиция встречает с предложением возглавить отдел. Особенно если в разведке служил. За отличившимися солдатами тоже кадровая охота была: рекрутировали в тот же УГРО, солдат вещмешок даже не успевал домой донести.

Надо так же! России, простите за горькую иронию, в каком-то смысле повезло: мы имеем сотни тысяч мужчин, прошедших жесточайшую школу отбора по личным качествам. Вам осталось выбрать из них самых умных и уговорить пойти работать в органы. Не упускайте исторический шанс сделать наше государство лучше.