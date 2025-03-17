Предупреждение Путина не услышали? Как в Одессе потопили корабли с секретными данными

С вечера 16 марта ВС России мощно ударили по военным и инфраструктурным объектам Украины. Войска также атаковали логистику ВСУ — они поразили порт в Одессе, уничтожив корабли с секретными данными и ценными грузами. Вместе с ними сгорели арсеналы с боеприпасами, а также пусковые установки ATACMS.

«Искандеры» поразили полигон с офицерами НАТО

Прилеты фиксировались ночью в разных частях страны. Издание «Другая Украина» сообщило, что взрывы прогремели ночью в Киеве и области, Одесской, в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской областях в Запорожье, в Кировоградской, Полтавской, Сумской областях и в Миргороде. Бомбардировка военных объектов в Киеве продлилась несколько часов.

В Черниговской области «Искандеры» попали в полигон прямо во время построения. Тренировочный лагерь занимался подготовкой добровольцев, и инструктаж для них проводили иностранцы — офицеры НАТО.

Российские «Искандеры и „Герани“ также атаковали аэродром ВСУ Староконстантинов, на котором базируются в том числе американские истребители F-16. Возможно, там находились и французские Mirage-2000.