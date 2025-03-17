Предупреждение Путина не услышали? Как в Одессе потопили корабли с секретными данными
С вечера 16 марта ВС России мощно ударили по военным и инфраструктурным объектам Украины. Войска также атаковали логистику ВСУ — они поразили порт в Одессе, уничтожив корабли с секретными данными и ценными грузами. Вместе с ними сгорели арсеналы с боеприпасами, а также пусковые установки ATACMS.
«Искандеры» поразили полигон с офицерами НАТО
Прилеты фиксировались ночью в разных частях страны. Издание «Другая Украина» сообщило, что взрывы прогремели ночью в Киеве и области, Одесской, в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской областях в Запорожье, в Кировоградской, Полтавской, Сумской областях и в Миргороде. Бомбардировка военных объектов в Киеве продлилась несколько часов.
В Черниговской области «Искандеры» попали в полигон прямо во время построения. Тренировочный лагерь занимался подготовкой добровольцев, и инструктаж для них проводили иностранцы — офицеры НАТО.
Российские «Искандеры и „Герани“ также атаковали аэродром ВСУ Староконстантинов, на котором базируются в том числе американские истребители F-16. Возможно, там находились и французские Mirage-2000.
Ударили по кораблям с оружием под Одессой
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Хотенском районе Сумской области российская армия поразила ангары с техникой ВСУ. Он подтвердил данные о взрывах в Полтавской и Черниговской областях, но точное место прилета не озвучил. Позже в Сети появилась информация, что военные могли ударить по танковому полигону на границе с Киевской областью.
Важной целью для российских военных стал и порт в Одесской области — войска поразили причал, на котором велась выгрузка оружия, которое Украина планировала под видом зерна перевезти в Сирию. Лебедев рассказал, что местные власти пытаются вывезти из порта в Измаиле все ценное, в том числе секретную документацию.
Путин предупреждал, но его не послушали
Президент Владимир Путин 12 марта зачитал в одном из штабов под Курском доклад, затронув в том числе тему Женевской конвенции 1949 года в контексте иностранных наемников. Он предупредил, что российская армия будет уничтожать иностранных наемников, и военнослужащих не могут привлечь за это к международному преследованию.
Глава государства также четко дал понять украинским военным, что им следует сложить оружие и сдаться.