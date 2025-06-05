Право на возмездие, или Нужно ли России вести переговоры с террористами

Готовя нападения на гражданскую инфраструктуру железнодорожного транспорта России и заранее предполагая, что без жертв эта диверсия не обойдется, киевский режим действовал в привычной ему логике информационных побед, когда важны не сила и последствия, а демонстративная наглость и вызывающий цинизм нанесенного удара.

«Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, и решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне <…> То, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», ­— это, на мой взгляд, самое главное из того, что было сказано вчера нашим президентом. Также важны слова Владимира Путина о перерождении нынешнего нелегитимного режима в террористическую организацию, а спонсоров — в ее пособников. Вопросы: «Как же проводить в этих условиях подобные встречи?», «О чем говорить?» и «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» — тут выглядят скорее риторическими.

Вкупе с атаками на наши военные аэродромы все это должно было создать иллюзию мощи украинской моськи, способной громко лаять и больно покусывать слона.

Поначалу казалось, что врагу удалось достигнуть нужного эффекта. Вся вертикаль украинской власти, построенная по принципу какой-нибудь криворожской ОПГ из 90-х, активно пиарилась на произошедшем, раздавая ежеминутные комментарии об успехах своих спецслужб.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Тем не менее все понимали, что Россия не оставит действия Украины без ответа. Его ждали. Это затягивалось. А вместе с ним у наших недругов росло напряженное: «Чего же ожидать?» Уверен, что в результате наш ответ, точнее лишь его первая, официальная часть, стала для них полной неожиданностью. Москва подробно разобрала инциденты, дала им правовую оценку и четко заявила, что Украина отныне не обычный комбатант в конвенциональной войне, на которого распространяются международные правила ведения подобных конфронтаций, а государство-террорист.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Его возглавляет террористический режим, состоящий из террористов, несущих личную ответственность за подготовку и осуществление таких актов на территории России.

А раз так, то и методы борьбы могут и должны быть соответствующими. Более того, никто теперь не посмеет обвинить Россию в несоразмерности, когда на Украину обрушится вторая, на этот раз военная часть нашего ответа.

По отношению к террористам нет и не может быть «соразмерности». Их просто уничтожают, без всяких переговоров и предложений о перемирии. Впрочем, одно предложение мы все же можем озвучить — о безоговорочной капитуляции: ­выходите с поднятыми руками и сдавайтесь. Только в таком случае Зеленский и его подельники имеют шансы сохранить свои шкуры. И лично я бы советовал им не мешкать.