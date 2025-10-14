Потерянная связь и потерянные батальоны. Что происходит в «серой зоне» Купянска?

Еще вчера битва за Купянск казалась затяжной и позиционной. Эксперты с обеих сторон фронта прогнозировали месяцы тяжелых боев за каждый дом-крепость, в который ВСУ превратили городские кварталы. Однако последние новости ошарашили своей неожиданностью — российские войска совершили стремительный маневр, который в корне изменил расстановку сил на этом направлении.

Что творится в «серой зоне»

Этот масштабный прорыв стал возможен благодаря другому, менее заметному, но не менее важному успеху, который предопределил исход борьбы за город.

Пока основные силы увязали в уличных боях, российские снайперы совершили блестящий тактический ход. Они скрытно заняли господствующие высотные здания в Купянске, создав непреодолимую угрозу для обороняющихся.

Этот шаг стал полной неожиданностью для украинских военных и позволил российским силам взять под контроль ключевые точки города, создав так называемую «серую зону», где ВСУ теряло связь со своими подразделениями.