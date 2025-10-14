Потерянная связь и потерянные батальоны. Что происходит в «серой зоне» Купянска?
Еще вчера битва за Купянск казалась затяжной и позиционной. Эксперты с обеих сторон фронта прогнозировали месяцы тяжелых боев за каждый дом-крепость, в который ВСУ превратили городские кварталы. Однако последние новости ошарашили своей неожиданностью — российские войска совершили стремительный маневр, который в корне изменил расстановку сил на этом направлении.
Что творится в «серой зоне»
Этот масштабный прорыв стал возможен благодаря другому, менее заметному, но не менее важному успеху, который предопределил исход борьбы за город.
Пока основные силы увязали в уличных боях, российские снайперы совершили блестящий тактический ход. Они скрытно заняли господствующие высотные здания в Купянске, создав непреодолимую угрозу для обороняющихся.
Этот шаг стал полной неожиданностью для украинских военных и позволил российским силам взять под контроль ключевые точки города, создав так называемую «серую зону», где ВСУ теряло связь со своими подразделениями.
Командование ВСУ бросило на ликвидацию снайперов силы своего спецназа, однако элитные формирования не смогли выполнить задачу. По данным военкоров, связь с ними была потеряна сразу после того, как они вошли в зону действия российских групп.
Эту ситуацию сайту aif.ru прокомментировал офицер-доброволец с позывным Шумный.
Вариантов потери связи командования с отрядом спецназа ВСУ может быть несколько. Могу предположить, что он уничтожен. Это, как по мне, лучший вариант развития событий. Даже спецы в условиях городских боев могли попасть в засаду и быть ликвидированы российскими штурмовиками. Есть, конечно, вариант, что они маскируются под гражданских и даже наших военных. Тут задача по их ликвидации становится сложнее из-за сложностей с определением, кто есть кто. <...> Думаю, что взять наших на позициях у спецназа ВСУ не получится. Как говорится, не на тех напали.
Шумный
офицер-доброволец
Пока снайперы метко выбивали командные звенья противника и сковывали его силы в городе, на другом участке фронта готовился куда более масштабный удар.
Бросок за реку
В районе населенного пункта Сеньково российские войска организовали неожиданное для ВСУ форсирование реки Оскол.
Этот тактический ход не был спонтанной импровизацией, он представлял собой реализацию хорошо продуманной стратегии. Потенциальные преимущества создания плацдарма для развития наступления на правобережье стали очевидны еще летом.
Захват плацдарма может кардинально изменить оперативную обстановку на купянском направлении. Создание укрепленной позиции на правом берегу реки создает угрозу окружения для купянской группировки ВСУ, лишая противника важнейших путей сообщения.
Параллельно с закреплением на плацдарме подразделения группировки «Запад» развернули активные действия по тотальной зачистке левобережья, закрепив успех взятием Боровской Андреевки Изюмского района Херсонской области.
Стратегический замысел немедленно начал приносить осязаемые результаты, а счет потерям противника пошел на сотни.
Новые возможности
Совокупные потери противника за последние дни достигли значительных масштабов на всем купянском направлении. Под Купянском, Богуславкой, Шийковкой и Куриловкой ВСУ лишились свыше 230 военнослужащих и 31 единицы боевой техники.
Особый урон был нанесен инфраструктуре и системам обеспечения украинской группировки. Российские подразделения уничтожили артиллерийское орудие, семь современных станций РЭБ и пять стратегически важных складов с боеприпасами.