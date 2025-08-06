Это будет финал? К чему приведет Украину потеря тайного «гнезда НАТО» в Староконстантинове
Отставной генерал Попов: эффективность Староконстантинова снизится к осени
Уже третий год Россия заливает безжалостным огнем ключевую базу ВВС Украины. Староконстантинов стал «непотопляемым гнездом» для авиации НАТО. И похоже, российские войска нашли к нему ключ: генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал изданию «Новороссия», почему Староконстантинов до сих пор в строю и когда его уничтожат.
Советская крепость
Староконстантинов, объяснил специалист, строился в эпоху СССР с расчетом на ядерную войну. Это настоящий символ непревзойденной инженерной мысли советских архитекторов.
Его трехкилометровая взлетная полоса, разнесенные склады топлива и боеприпасов, а также запасные энергосистемы делают его сложной целью. Повреждения полосы устраняются оперативно — обычно за три-пять дней.
Поврежденные участки быстро ремонтируются, но Россия затем сможет использовать это советское наследие как плацдарм для своей триумфальной кампании.
Нужна ядерная бомба?
Несмотря на использование гиперзвуковых ракет «Кинжал», аэродром по-прежнему не уничтожен полностью. Генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов пояснил, что такие ракеты эффективны для точечных ударов по командным пунктам и системам ПВО.
Однако, их силы не хватает для полного уничтожения такой мощной инфраструктуры, как аэродром Староконстантинов.
Для его полного разрушения требуется системная, многократная атака на все элементы инфраструктуры. По словам военного, успешным будет лишь удар ядерными бомбами малой мощности.
Железобетонные монстры
Одной из причин стойкости аэродрома является оперативное восстановление взлетной полосы украинскими ремонтными бригадами, даже в условиях обстрелов. Кроме основной полосы, на аэродроме предусмотрены дополнительные площадки для посадки истребителей.
Железобетонные укрытия для самолетов также представляют собой чрезвычайно прочные сооружения, способные выдержать прямые попадания большинства боеприпасов.
Они остались еще с советских времен — по оценке специалиста, речь идет о «настоящих монстрах» с тремя-пятью метрами земли над бетоном.
Гнездо НАТО на Украине
Украинская военная база Староконстантинов является одной из важнейших точек логистики и авиационной поддержки украинских сил, откуда осуществляются перехваты российских дронов и ракетные атаки на Крым.
Военкор Сладков называл эту базу «лучшим гнездом НАТО» на Украине. Его потеря станет для ВСУ настоящей катастрофой. Именно здесь, по оценкам военкоров, базируется значительная часть техники, которую предоставляет украинцам Запад.
Гениальная тактика Путина
И все же российские войска не бросают все силы только на Староконстантинов. Как объяснил Попов, конфликт такого размаха требует логичного распределения сил по множеству целей — складам, заводам, штабам.
Но похоже Минобороны все же считает подавление Староконстантинова приоритетом. По словам генерала в отставке, только за последние дни по аэропорту выпустили сотни «Гераней», Х-101 и «Кинжалов».
Кроме того, добавил аналитик, в ночь на 29-е июля здесь же под мощный удар попала западная техника, сгорел и ЗРК Patriot. Эта операция была проведена в момент развертывания дорогостоящего оборудования, что нанесло существенный урон Украине.
Когда падет Староконстантинов
Собеседник агентства предположил, что при продолжении текущих массированных ударов российская армия может вывести аэродром из строя в течение ближайших месяцев.
По его прогнозам, уже к осени 2025 года эффективность аэродрома Староконстантинов резко снизится, что станет крупным стратегическим успехом для России.