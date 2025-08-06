Это будет финал? К чему приведет Украину потеря тайного «гнезда НАТО» в Староконстантинове

Уже третий год Россия заливает безжалостным огнем ключевую базу ВВС Украины. Староконстантинов стал «непотопляемым гнездом» для авиации НАТО. И похоже, российские войска нашли к нему ключ: генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал изданию «Новороссия», почему Староконстантинов до сих пор в строю и когда его уничтожат.

Советская крепость

Староконстантинов, объяснил специалист, строился в эпоху СССР с расчетом на ядерную войну. Это настоящий символ непревзойденной инженерной мысли советских архитекторов.

Его трехкилометровая взлетная полоса, разнесенные склады топлива и боеприпасов, а также запасные энергосистемы делают его сложной целью. Повреждения полосы устраняются оперативно — обычно за три-пять дней.

Поврежденные участки быстро ремонтируются, но Россия затем сможет использовать это советское наследие как плацдарм для своей триумфальной кампании.

Нужна ядерная бомба?

Несмотря на использование гиперзвуковых ракет «Кинжал», аэродром по-прежнему не уничтожен полностью. Генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов пояснил, что такие ракеты эффективны для точечных ударов по командным пунктам и системам ПВО.

Однако, их силы не хватает для полного уничтожения такой мощной инфраструктуры, как аэродром Староконстантинов.

Для его полного разрушения требуется системная, многократная атака на все элементы инфраструктуры. По словам военного, успешным будет лишь удар ядерными бомбами малой мощности.