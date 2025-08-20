О чем говорят 1,7 миллиона невозвратных потерь ВСУ убитым и пропавшими без вести

Российские хакеры сообщили о взломе баз данных ВСУ. Согласно полученным документам, потери противника составили свыше 1,7 миллиона человек только убитыми и пропавшими без вести. Эта новость неминуемо породит сразу два вопроса: сколько же населения осталось на Украине и сколько потерь понесла в боях российская армия? Давайте разбираться.

Начнем с менее важного, но очень сложного вопроса: сколько на Украине осталось вообще тех украинцев? Вот уж где темна вода в облацех, ведь 1,7 миллиона погибли. Консорциум российских хакеров подтвердил РИА Новости получение доступа к соответствующей информации, так что все выглядит очень достоверно. Сколько сейчас украинцев воюют? Год назад численность ВСУ оценивали в 700-800 тысяч военных, непосредственно выполняющих задачи, еще до 400 тысяч — резерв. Допустим, миллион. Часть уже погибла. Согласно опубликованному архиву, потери ВСУ в 2024 году составили 595 тысяч человек, в 2025-м — 621 тысяча. Сколько-то ТЦК выгребли по хуторам и погребам, плюс резерв. Сколько сейчас их воюет, вряд ли скажет кто-то. Ну, полмиллиона. Минус 1,7 миллиона уже выбыли, без учета раненых. Это минус 2,2 миллиона человек. Действующих военных из численности населения исключаем не потому, что их тоже рано или поздно убьют, если Украина не сдастся, а потому что эти люди в экономике страны почти не участвуют.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто остался? Осенью 2022 года я считала. С учетом массового отъезда в Европу и постепенного возвращения оттуда, с учетом данных сотовых операторов, союза хлебопеков, статистики перевозок общественным транспортом выходило, что вместе с фронтовиками на Украине оставалось приблизительно 14 миллионов человек — остальные бежали или трудились на сезонных работах. Сюда я не включила жителей перешедших к нам регионов. И это средняя оценка, среди украинских же СМИ фигурировали куда более шокирующие данные. В том ноябре Украина обратилась к гражданам с призывом отбыть на зиму по возможности в теплые края, чтобы сократить нагрузку на энергосистему. Осень 2023 года. Миграционная служба Украины объявила, что в стране осталось 23 миллиона человек. Со всеми регионами, которые включены уже в состав России или контролируются нашей армией, ведь на Украине сегодня нет служб, которые оценили бы численность населения без учета возвращенных России регионов — сразу срок получат.

Фото: Li Dongxu/XinHua / www.globallookpress.com

Итак, 23 миллиона. Минус Донбасс, Запорожье и Херсонская область. Минус Крым, чье население они тоже засчитывают себе. Вычтем 1,35 миллиона боевых потерь, понесенных с осени 2023 года. Вычтем мобилизованных с тех пор. Вычтем население районов, которые с октября 2023 года были нами освобождены. Между прочим, армия России уже в Днепропетровской области! Я сегодня видела сообщение украинского телеканала о розыске СБУ 78-летней жительницы села под Днепропетровском, которая по личной инициативе выдала российским военным координаты расположения ВСУ. Эта старушка точно не считается населением Украины, ее вычеркиваем. Убыль в виде побегов мужчин с Украины учитывать не будем, там теперь немного удачливых на границе. Убыль от отъезда женщин и детей за два с лишним года можно оценить еще в два с лишним миллиона человек. Точных данных нет, но в октябре 2024-го ООН сообщала, что безвозвратно покинули Украину уже свыше 10 миллионов человек: значит, за два года с осени 2022-го еще почти два миллиона уехали.

Фото: Vincent Haiges/dpa / www.globallookpress.com

Что получаем? Получаем мы, друзья, численность около 10 миллионов человек. Плюс-минус, скажем, полтора миллиона. Если вычесть отсюда не менее миллиона человек, которые прячутся от ТЦК, не ходят на работу и учебу, получим… Даже считать не хочется, что получим. По итогами этих прикидок к украинцам один вопрос: вы зачем вообще воюете за наши земли, чего так вцепились в чужое, если у вас уже некому их обживать? Вам Донбасс зачем? Запорожье, Херсон? Вы там что делать собрались? Расквартировать войска десяти европейских стран, пожелавших ввести «миротворцев» после соглашения? Чтобы вы их, как немцев с австрийцами в 1918-м, кормили, поили, ублажали, содержали?

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Второй вопрос, проистекающий из обнародованных шокирующих данных о потерях ВСУ, более важный, но менее сложный. Он о наших собственных потерях. Весь день вижу, как трудятся не покладая рук украинцы в комментариях под российскими новостями и внушают, будто у нас такие же потери. Кто-то пишет: потери России один к трем! Кто-то другой: один к четырем! Вижу, что иные из наших паникеров подхватывают эти рассуждения. Друзья, тише! Соотношение потерь косвенно можно вычислить по соотношению тел, выданных на обмен после первых турецких переговоров. Перед третьим раундом переговоров Украина получила от нас около 11 500 тел, нам отдала менее сотни убитых военных. Даже если делать поправку на то, что украинцы не собирают тела и те очевидно остаются в основном на нашей территории, так как Россия берет их под контроль, разница получается колоссальная. В то, что у России потери убитыми могут быть в районе 400 тысяч, то есть четверть от 1,7 миллиона украинских, я не верю. Почему?

Сейчас попробую на пальцах объяснить, что такое 400 тысяч убитыми. В России за все время с начала пандемии от коронавируса официально умерли 760 тысяч человек. Вы ведь этим данным верите, да? А почему? Потому что почти у каждого есть знакомые, родственники, которые погибли от COVID-19. И каждый из вас слышал о десятках таких погибших во втором и третьем круге ваших контактов.

Теперь прошу внимания: 400 тысяч погибших на фронте — это почти так же. Если бы было столько потерь, абсолютно у каждого из нас было бы несколько примеров гибели бойцов в ближнем круге: семья, коллеги по кабинету, соседи по подъезду.

Фото: Брошенный БТР «Брэдли» ВСУ на дороге на Красноармейском направлении СВО. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Еще сравнение: число советских военных, погибших в Афганистане за 10 лет войны, — 15 051, раненых — 53 753. Менее 11 000 инвалидов войны. Даже это уже ощутимо. Каждый человек старше 30 встречал в России такого, хотя потери были растянуты на 10 лет, а часть ветеранов Афгана осталась за пределами Российской Федерации. Поймите: если бы боевые потери армии России составляли один к четырем к украинским, мы бы вообще ни о чем другом не говорили, кроме как об этом, страна была бы парализована стрессом и захлебнулась бы в похоронах. Так что панику разводить не стоит. Наша забота — чтобы на Украине остался кто-нибудь, кому капитуляцию подписывать.