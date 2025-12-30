Пострадавшим от атаки на резиденцию Путина оказался Трамп: как Зеленский играет против США

Украина атаковала резиденцию президента России в Новгородской области фактически сразу после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США. Известно, что ВСУ запустили 91 беспилотник дальнего действия. Случившееся выводит конфликт на иной уровень, и окно решений и ответных действий должно быть уже совершенно другим.

90 дронов атаковали Валдай О попытке БПЛА атаковать резиденцию Владимира Путина сообщили помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. По словам Ушакова, российский лидер во время последнего телефонного разговора с Трампом проинформировал коллегу о случившемся.

«Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку», — сказал Ушаков на брифинге.

Помощник президента подчеркнул, что американского лидера шокировали данные о попытке Украины атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. После произошедшего по целому ряду достигнутых договоренностей позиции России будут пересмотрены, предупредил он. Точные данные о количестве дронов, которые использовали ВСУ, привел накануне министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что атака по резиденции «Долгие Бороды» не останется без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены.

Интересно В Новгородской области находится государственная резиденция «Ужин», или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Ее построили на Валдае еще в советское время для отдыха высших чиновников. Объект посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний лидер страны Владимир Путин. В начале нулевых, судя по данным на сайте Кремля, он проводил там совещание с руководителями регионов.

Что будет после атаки на резиденцию Путина Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев после атаки дронов на «Долгие Бороды» заявил, что Зеленский буквально попытался убить президента России и с этого момента окно решений должно поменяться. Киев демонстрирует готовность к ликвидации главы российского государства. Это акт государственного терроризма, удар по первому лицу страны, подчеркнул он в беседе с «Царьградом». В таких условиях ответ должен быть жестким.

Именно теперь перед Россией встает вопрос о том, как реагировать стратегически. Украина должна быть официально признана террористическим государством, а ее руководство — террористами, добавил депутат.

Нужно уничтожить всю верхушку Украины — и политическую, и военную. У нас есть чем, как и мы знаем, где они находятся. Разведка работает — значит, это возможно. Андрей Гурулев

Тут же Гурулев отметил, что случившееся, как уже было сказано Ушаковым, может повлечь пересмотр переговорной позиции и выдвижение более жестких условий. «Если была попытка убить президента, какой может быть ответ? Зеленский и его клика должны быть уничтожены», — отрезал генерал.

Гурулев убежден, что применить такой подход можно и как стратегическую операцию по дезорганизации управления противником.

Уничтожение высшего руководства — это подрыв системы командования. Это одна из ключевых задач в войне. Андрей Гурулев

Депутат уверен, что сейчас не время многословных переговоров: цель России, по его словам, — наступать, развивать успех и говорить уже с теми, кто останется у власти после удара. «Трамп полностью дискредитирован» Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил, что после случившегося Россия может применить против ВСУ ядерное оружие.

«Это была не просто резиденция, это специальный объект Российской Федерации. <…> По значению это как если бы кто-то атаковал борт номер один — президентский самолет США», — заявил Арестович.

Атака на резиденцию, по его мнению, носит характер «наиболее масштабной провокации со времен, наверное, Карибского кризиса». По его словам, Киев «устроил грандиозную провокацию против самого факта переговоров и посреднической миссии Трампа». «Получается, что Трамп выглядит полностью дискредитированным джентльменом в этой ситуации, неспособным обеспечить качественное прохождение переговоров и отсутствие провокаций, при том что он, скорее всего, обещал визави, что действия против сути и содержания переговоров предприняты не будут», — сказал Арестович. По его мнению, Зеленский «играет против Трампа» при поддержке ЕС и пытается затянуть переговоры до тех пор, пока республиканцы не проиграют промежуточные выборы в конгресс.