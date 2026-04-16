Погибли ребенок и девушка: последствия ночной атаки ВСУ на Туапсе и всю Кубань

В ночь на 16 апреля дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. В Туапсе в результате удара погибли дети, не обошлось без пострадавших. Ракетную и беспилотную опасность объявили в прибрежных курортных городах. Повреждения получили частные и многоквартирные дома. Подробности — в материале 360.ru.

Сколько человек погибли и пострадали в Туапсе В Туапсинском округе объявили ракетную опасность 15 апреля в 20:00. Через час после этого вышло предупреждение о беспилотной атаке. К утру 16 апреля власти сообщили о погибших и пострадавших — жертвами стали двое детей. «Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: РИА «Новости»

Также он сообщил о двух пострадавших взрослых. Позже их число увеличилось.

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. К сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14 летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают. Вениамин Кондратьев

К врачам с различными травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины. Одну из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. «Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте — без госпитализации», — добавил Кондратьев.

Последствия атаки БПЛА на Туапсе В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу. На месте ЧП с утра работают комиссии по оценке ущерба. После атаки в школах Туапсе отменили занятия. В детских садах организовали дежурные группы. В администрации муниципалитета работает оперативный штаб, сейчас там находятся 10 жителей города. На месте есть все необходимое. Людей обеспечили горячим питанием, водой и выпечкой. «Сформировано семь рабочих групп. Но при необходимости добавим резерв. Число пострадавших домов будет увеличиваться по мере того, как люди будут обращаться. Участники рабочих групп проинструктированы, что если во время обхода их будут приглашать жители других домов, нужно зайти, осмотреть и зафиксировать повреждения. Потому что люди могли находиться в стрессе и не сразу сообразить, что нужно делать», — рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Обратиться можно на номер Ситуационного центра 112, а также по телефонам: 2-52-12, 2-42-12.

Минувшей ночью атака БПЛА затронула и другие прибрежные города региона, отметил Кондратьев. «В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном — в них выбито остекление», — уточнил губернатор. Повреждения частично получили ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе. Территорию оцепили. В Новороссийске обломки БПЛА прилетели в гражданское судно, началось возгорание. Пожар оперативно ликвидировали, один человек пострадал. Его доставили в городскую больницу.

Беспилотная опасность в Краснодарском крае В Сочи угрозу атаки БПЛА объявили около 03:00. С этого же времени ввели ограничения в работе аэропорта. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале», — заявила пресс-служба воздушной гавани. Аэропорты Геленджика и Краснодара также находятся под ограничениями, сообщила Росавиация. Средства ПВО сработали в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе.