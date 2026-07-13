Последний подвиг «Святого». Москва простилась с Вячеславом Алферовым

В Москве простились с военнослужащим одного из подразделений 58-й Общевойсковой армии, гвардии старшим лейтенантом Вячеславом Алферовым. Ему было 53 года. Он погиб 21 июня в зоне проведения СВО, на Херсонском направлении.

В 2025-м году Вячеслав стал одним из героев документального фильма, который снимала команда 360.ru. Лента «Дерево твоей силы» посвященная теме реабилитации бойцов СВО, собрала в социальных сетях около полумиллиона просмотров и была показана в программе IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Автор фильма, журналист 360.ru Елена Кононова отдает последнюю дань памяти герою своего фильма в авторской колонке.

Я не знаю, как писать некрологи. Когда мы познакомились со Славой, я думала, что о таких людях надо снимать фильмы и писать книги. Все, что касается и думается о смерти было не про него.

Со Славой мы познакомились в Ульяновске, в свой короткий отпуск от фронта он приехал поддержать жену Наташу. Она тогда запускала первую смену восстановительной программы для участников СВО. Мы рассказали о ней в документальном фильме «Дерево твоей силы».

Слава забирал нас с оператором из аэропорта, была поздняя осень, так красиво, такая большая Волга. Слава обстоятельно рассказывал о том, как можно лечить людей. Их тела, изъеденные осколками, ранами. Их души, покореженные в зоне боевых действий. В гражданской жизни был он банным мастером, учителем для многих, а на фронте - кем только не был. Ушел добровольцем, хотя не было в том, на первый взгляд, нужды: устроенная жизнь, шестой десяток.