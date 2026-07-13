Последний подвиг «Святого». Москва простилась с Вячеславом Алферовым
В Москве простились с военнослужащим одного из подразделений 58-й Общевойсковой армии, гвардии старшим лейтенантом Вячеславом Алферовым. Ему было 53 года. Он погиб 21 июня в зоне проведения СВО, на Херсонском направлении.
В 2025-м году Вячеслав стал одним из героев документального фильма, который снимала команда 360.ru. Лента «Дерево твоей силы» посвященная теме реабилитации бойцов СВО, собрала в социальных сетях около полумиллиона просмотров и была показана в программе IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Автор фильма, журналист 360.ru Елена Кононова отдает последнюю дань памяти герою своего фильма в авторской колонке.
Я не знаю, как писать некрологи. Когда мы познакомились со Славой, я думала, что о таких людях надо снимать фильмы и писать книги. Все, что касается и думается о смерти было не про него.
Со Славой мы познакомились в Ульяновске, в свой короткий отпуск от фронта он приехал поддержать жену Наташу. Она тогда запускала первую смену восстановительной программы для участников СВО. Мы рассказали о ней в документальном фильме «Дерево твоей силы».
Слава забирал нас с оператором из аэропорта, была поздняя осень, так красиво, такая большая Волга. Слава обстоятельно рассказывал о том, как можно лечить людей. Их тела, изъеденные осколками, ранами. Их души, покореженные в зоне боевых действий. В гражданской жизни был он банным мастером, учителем для многих, а на фронте - кем только не был. Ушел добровольцем, хотя не было в том, на первый взгляд, нужды: устроенная жизнь, шестой десяток.
Потом мы виделись на премьере фильма, в центре Мещерякова. Я подходила обнять Наташу и его, вставала на цыпочки, такой он был огромный - великан-великанище, с позывным «Святой».
И вот, в этом июне, через десять дней после своего дня рождения, Слава погиб на Херсонском направлении. Его жена говорит, что к тому месту, где все случилось, подъехал транспорт с военнослужащими, машину преследовала «Баба-Яга». Слава отвлек «Ягу» на себя, выстрелил. Погиб от сброса. А ребята в машине выжили. Как потом скажут на траурном митинге «Гвардии старший лейтенант Вячеслав Алферов ценой собственной жизни спас товарищей».
В день его похорон с самого утра шел дождь, в храм святой блаженной Ксении Петербургской шли и шли люди. Сослуживцы, родственники, друзья. Зажгли свечи, священнослужитель произносил заупокойную ектению, читал покаянный псалом. И его слова терялись в шуме непогоды - ливень, гром, ветер.
А после, когда свечи были погашены, неожиданно вернулось лето, иссушило асфальт и вся процессия, вместе с военным оркестром двигалась к месту захоронения в чудесном антураже, как будто природа показала всю свою красоту разом - влажные листья, ярко-зеленая трава, торжество жизни, иначе не скажешь.
Мы долго шли через длинную аллею старого московского кладбища, согреваясь после дождя в солнечных прострелах.
Я слышала, как девушка в черном платке сказала: «Вот теперь все правильно, Слава бы точно не хотел, чтобы это был темный день».