Последние F-16 против российских «Калибров»: итоги ударного утра 23 декабря

Целями российских ракет и дронов ночью и рано утром 23 декабря стали энергетические и военные объекты в центральной и западной части Украины. Первая волна накрыла цели в Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях. После началась вторая волна: «Герберы» и «Герани» направились во Львовскую область. В Киеве и других регионах страны также объявили воздушную тревогу.

«Взрывы, сообщают о детонации, темно и только скорые своими огнями освещают улицы и мельканием цветных фонариков дарят жителям Житомира предновогоднее настроение», — уточнил он.

Около 07:14 руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах «Геранями» по объектам в Житомире.

Кроме того, по словам источников Лебедева, были прилеты в стороне микрорайона «Гуйва». Там, по предварительным данным, есть тренировочная база.

Там много открытых распределительных устройств. Пишут, что искры как в бенгальских огнях. И это пока только «Герани». Насколько я понимаю, потом прилетят ракеты.

О пролете ракет сообщали в Сумах, в Одессе в это же время заметили дрон над Аркадией. «Посматривает на итоги ночных и вечерних прилетов, корректирует, наверное. Есть вероятность на нехилое продолжение по порту», — уточнил Лебедев.

Чуть позже появились данные о еще одной волне 140 «Гераней» и нескольких десятках ракет — причем и баллистических, и крылатых. Но пока точных данных по их направлению нет.

И плюс разведдроны над Одессой, Харьковом, пишут, что в Киевской области и Киеве слышна работа ПВО по разведчикам. Наверняка еще где-то… Ждем продолжения.

Были прилеты и в Черкассах, Умани и Хмельницком. Также Лебедев обратил внимание, что вэсэушники пытались сбивать российские ракеты с помощью F-16, которых на аэродроме в Староконстантинове всего около восьми. По предварительной информации, пилоты за штурвалы садились не украинские.

Свет в Одесской области снова погасили ночью. Там же сообщали о пожаре на нефтебазе.

Позднее Лебедев сообщил, что в Хмельницкой области был удар по подстанции, распределяющей энергию с АЭС в западном направлении. Кроме того, был прилет по стартовым позициям учебного боевого комплекса недалеко от Славутича

Также в Хмельницкой области был прилет в Шепетовский укрепрайон. Там, как уточнил Лебедев, есть тренировочная база еще с времен СССР. Объект был очень хорошо оборудована.

В Киеве и других областях тем временем начали внепланово отключать свет.