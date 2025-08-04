После Уиткоффа в четверг. С чем приедет в Москву спецпосланник Трампа?
Президент США Дональд Трамп продолжает нагнетать. Говорит, мол, санкции против России введет не позднее 8 августа, подлодки с ядерным оружием уже доплыли куда надо, и вообще. На поверку же все его угрозы оказываются какими-то условными, то есть вроде как угрожает и тут же стелет себе соломку для отступления.
Санкции, конечно, введут, но гарантий, что они окажут хоть какое-то влияние на Россию и ее союзников, никто дать не может.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский лидер.
Или подлодки. Их вроде как куда-то отправили, но никто не говорит куда.
«Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть», — ответил Трамп на прямой вопрос журналиста.
Где нынче положено быть американским субмаринам? Видимо, на Украине, в чьих бескрайних степях, если верить известной шутке, погибла уже не одна подводная лодка.
Из всего того словесного потока, который Трамп весьма активно изливал на головы слушателям все выходные, более-менее вменяемой звучит новость о скором приезде в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
«Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе, в среду или четверг в Россию. Там хотели бы его увидеть. Они пригласили его на встречу. Так что посмотрим, что из этого выйдет», — столь же неопределенно, как в случае с подводными лодками, ответил президент Штатов.
Будет ли Уиткофф в Москве обсуждать условия американского ультиматума? Если так, то можно не ехать. Путин уже ответил, что требования к Украине и Западу с российской стороны остаются неизменны: полное освобождение четырех регионов, денацификация, демилитаризация и дальше по списку. Если же посланец Трампа будет готов к предметному разговору — милости просим. Нам есть что обсудить. Например, пути достижения устойчивого мира.
Накануне в США впервые заговорили о желании добиться долгосрочных результатов в урегулировании украинского конфликта, ответив таким образом на аналогичное российское требование, высказанное Владимиром Путиным. Вот только, если верить заявлению заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Миньон Хьюстон, понимание устойчивости и долгосрочности у нас разное.
«Эта администрация не хочет быстрого решения. Эта администрация стремится к долгосрочному, прочному миру в регионе. Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, которая призывает к всеобъемлющему полному прекращению любых нападений на мирных жителей и критически важную инфраструктуру». Конец цитаты.
То есть, как и предполагалось, мир Штатам нужен только на условиях непоражения Украины. Менять что-то по сути они не хотят. Более того, для успешного пиара им сгодится и перемирие, к чему бы оно в итоге ни привело и чем ни закончилось. Такой подход серьезным называть нельзя.
Впрочем, пока мы услышали его из уст довольно мелкой чиновницы Госдепа, фактически секретаря по скрепкам. Дождемся Уиткоффа и поглядим, что он нам скажет. Если то же самое, на миротворческих усилиях Трампа можно будет ставить крест. Следующий его шаг — открытая поддержка Украины и, как следствие, полноценное превращение в Джо Байдена.
Не думаю, что он этого хочет. Проблема в том, что он и сам не думает. Похоже, совсем…