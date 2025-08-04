После Уиткоффа в четверг. С чем приедет в Москву спецпосланник Трампа?

Президент США Дональд Трамп продолжает нагнетать. Говорит, мол, санкции против России введет не позднее 8 августа, подлодки с ядерным оружием уже доплыли куда надо, и вообще. На поверку же все его угрозы оказываются какими-то условными, то есть вроде как угрожает и тут же стелет себе соломку для отступления.

Санкции, конечно, введут, но гарантий, что они окажут хоть какое-то влияние на Россию и ее союзников, никто дать не может.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский лидер.

Или подлодки. Их вроде как куда-то отправили, но никто не говорит куда.

«Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть», — ответил Трамп на прямой вопрос журналиста.

Где нынче положено быть американским субмаринам? Видимо, на Украине, в чьих бескрайних степях, если верить известной шутке, погибла уже не одна подводная лодка.