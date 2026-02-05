Второй день второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта стартовал в столице ОАЭ Абу-Даби. Как уточнил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, работа продолжается «в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций». «Итоги — позже», — пообещал он. Сам факт продолжения встреч и консультаций — уже хороший итог.

Изначально планировали возобновить обсуждение в воскресенье, 1 февраля, но без объяснения причин встречу перенесли на среду и четверг. Тогда многие западные эксперты поспешили заявить о провале переговоров. Причины для беспокойства действительно есть.

По сути, все обсуждение, по крайней мере, в формате между Киевом и Москвой, крутится вокруг двух краеугольных вопросов: добровольного выхода ВСУ из Донбасса и последующих гарантий безопасности, которые отвечали бы интересам не только Украины и стоящих за ней сил на Западе, но и России.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход переговоров, подтвердил этот тезис.

«Если сравнить перечень нерешенных вопросов, стоящих в это же время в прошлом году, и перечень вопросов, которые остаются нерешенными сейчас, с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился», — подчеркнул глава Госдепа.

Но в том и дело, что вопросы эти пока видятся нерешаемыми. Главарь киевского режима Владимир Зеленский за 10 дней, прошедших с первого раунда переговоров, неоднократно заявлял, что ни о каком добровольном выводе украинских войск и речи быть не может.