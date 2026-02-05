Попытка № 2. Чего еще ждать от переговоров в Абу-Даби?
Второй день второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта стартовал в столице ОАЭ Абу-Даби. Как уточнил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, работа продолжается «в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций». «Итоги — позже», — пообещал он. Сам факт продолжения встреч и консультаций — уже хороший итог.
Изначально планировали возобновить обсуждение в воскресенье, 1 февраля, но без объяснения причин встречу перенесли на среду и четверг. Тогда многие западные эксперты поспешили заявить о провале переговоров. Причины для беспокойства действительно есть.
По сути, все обсуждение, по крайней мере, в формате между Киевом и Москвой, крутится вокруг двух краеугольных вопросов: добровольного выхода ВСУ из Донбасса и последующих гарантий безопасности, которые отвечали бы интересам не только Украины и стоящих за ней сил на Западе, но и России.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход переговоров, подтвердил этот тезис.
«Если сравнить перечень нерешенных вопросов, стоящих в это же время в прошлом году, и перечень вопросов, которые остаются нерешенными сейчас, с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился», — подчеркнул глава Госдепа.
Но в том и дело, что вопросы эти пока видятся нерешаемыми. Главарь киевского режима Владимир Зеленский за 10 дней, прошедших с первого раунда переговоров, неоднократно заявлял, что ни о каком добровольном выводе украинских войск и речи быть не может.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT выразил скепсис по поводу итогов сегодняшних переговоров, отметив, что Зеленскому мир просто не нужен.
«Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз. Я не знаю, что нашей делегации в Абу-Даби будет предложено. Я вчера с ними говорил об этой идее гарантий безопасности, о которой Марк Рютте говорил в Киеве. И если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир», — объяснил он.
Все усиливается откровенным стремлением Европы продлить военный конфликт хотя бы на ближайшие два года. Именно с этой целью — чего никто в Брюсселе не скрывает — Совет ЕС утвердил условия выдачи Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов направят на военную помощь, а 30 миллиардов — на общую поддержку государственного бюджета Украины.
Впрочем, один из участников переговорного процесса с нашей стороны, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, видит в попытках Европы помешать мирному урегулированию индикатор прогресса в переговорах. Это мнение во многом основано на двусторонних консультациях с США. Опять же, по словам Дмитриева, встречи с американской делегацией по возвращению к нормальному, взаимовыгодному, без санкций и торговых войн формату экономического сотрудничества идут позитивно. Ну, дай-то Бог!
Что касается непосредственно украинского вопроса, то пока на Банковой сидит Зеленский, ожидать прорыва — в этом Лавров, несомненно, прав, — увы, не стоит. Но, судя по динамике продвижения наших войск в зоне СВО, Москва рассчитывает не только на политико-дипломатическое решение конфликта.
Цели и задачи, поставленные перед началом спецоперации, будут выполнены. А по-хорошему или по-плохому — решать украинцам.