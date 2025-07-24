«Гнусное шоу для Трампа». Политолог оценил результаты переговоров в Стамбуле

В переговорах России и Украины есть гуманитарный результат — стороны договорились об обмене гражданских и военных лиц. Политические переговоры полностью в тупике, заявил в беседе с 360.ru кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований», политолог Сергей Марков.

Гуманитарный аспект переговоров Эксперт отметил, что делегации договорились об обмене пленными по формуле «1200 на 1200». «По всей видимости, это последние российские пленные, которые есть в украинском плену. Я, честно говоря, думал, что они даже не доберут 1200 и будет меньше», — пояснил политолог. Обмен гражданских лиц, в том числе похищенных 30 курских граждан, на украинских военнопленных Марков назвал типичным поведением террористов. Также Украина будет обменивать украинских диверсантов на украинских же граждан, которые находятся в тюрьмах киевского режима.

Есть там парадокс, что в обмене украинские граждане на украинских граждан меняются. Это еще раз подчеркивает, что мы имеем дело с террористическим режимом. Сергей Марков политолог

Фото: РИА «Новости»

Политический тупик «Политические переговоры в тупике полностью», — заявил политолог. Марков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал «сильный ход» — предложил провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до конца августа, пригласив на них глав США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам политолога, Трамп и Эрдоган согласятся на такой формат. «Поэтому получается, что трое — Зеленский, Трамп, Эрдоган — с одной стороны против Путина с другой стороны», — добавил собеседник 360.ru. Марков отметил, что при таком раскладе Путину будет сложно отказаться от переговоров, но никакого смысла в такой встрече нет.

Гнусное шоу для Трампа «На такой встрече будет гнусное, грязное, аморальное шоу со стороны Зеленского. А может быть и попытка теракта против Владимира Путина. Это тоже не исключено», — высказал мнение Марков. Политолог подчеркнул, что меморандумы у сторон абсолютно противоположные. Встреча четырех лидеров будет личным шоу для Трампа. Зеленский и стоящие за ним главы Франции, Германии и Великобритании хотят показать американскому лидеру, что это Путин не хочет мира. Поэтому США должны дать Украине оружие, а России — санкции. Российская делегация хочет показать, что Россия желает реальных переговоров, а Зеленский — не хочет их, считает Марков. Поэтому Трампу следует прекратить финансирование ВСУ — чем меньше у Украины оружия, тем ближе возможности мира.