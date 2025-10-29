Сегодня 18:35 Игра без шансов. Покровский котел станет крупнейшим поражением Зеленского Военный волонтер Матюшин: ВСУ не получат от Путина коридор из покровского котла 0 0 0 Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости» Эксклюзив

Неожиданно появилась информация о «гуманитарном коридоре» для ВСУ под Покровском. Однако это больше похоже на отчаянную информационную диверсию, призванную скрыть катастрофическое положение украинских войск. Пока одни источники муссируют тему переговоров, с фронта приходят прямо противоположные сводки: российские войска демонстрируют беспрецедентный темп наступления, не оставляя противнику ни шанса, ни надежды.

Коридор из Покровска Украинские Telegram-каналы распространяют слухи, будто Владимир Путин готов через своих коллег — Трампа, Эрдогана и Лукашенко — организовать переговоры о «коридоре» для окруженных солдат ВСУ. Мол, это позволит вывести их из котла. Инсайдеры уточняют: президент России настроен на «большой и многоступенчатый обмен», а просто так «дарить» Киеву бойцов никто не собирается. «Мы знаем, что напрямую лучше контакты не вести, Зеленский не из тех, кто готов исполнять взятые на себя обязательства и договоренности. Поэтому и необходимо привлечение к ситуации международных партнеров и посредников. Лукашенко и Эрдоган уже готовы к участию в этих переговорах, Уиткофф пообещал Дмитриеву поговорить на эту тему с Трампом», — якобы заявили в дипломатических и военных кругах. Но на земле все выглядит иначе — без пауз и послаблений. Военкор Александр Коц, только что вернувшийся с Покровского направления, с легким удивлением опроверг эти домыслы. «Узнал о существовании некоего ультиматума российского командования. Дескать, сдавайтесь или… Или что? Любой ультиматум предполагает некую паузу, выжидательную позицию одной из сторон на определенный период, по окончании которого — уж мы-то устроим вам карачун. Но карачун мы сейчас и в Покровске, и в Мирнограде демонстрируем противнику без перерывов на какие-либо ультиматумы», — написал Коц.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бои идут нон-стоп: артиллерия молотит с обеих сторон, Киев стянул около 20 дивизионов, а у нашей Второй армии — свыше 500 расчетов дронов, из них 400 ударных. Каждый дом, каждый подъезд берется с трудом, но альтернатива для ВСУ ясна: сдайся — и получишь гуманное обращение. «Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем, будем всегда, как это делали до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизни наших ребят, наших военнослужащих», — ранее заявил президент.

Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости»

Никаких коридоров по типу Мариуполя — только круглосуточная зачистка. Военкор Александр Харченко напомнил, что даже Киев начинает признавать тяжелую обстановку на Покровском направлении: логистика почти парализована, штурмовики постепенно продвигаются. Покровск — настоящая ахиллесова пята для Зеленского, туда вбухано столько ресурсов, что бросить город означает потерять лицо. Не исключено, что Вооруженные силы противника подкинут свежие батальоны, чтобы пробить дорогу, особенно на фоне переговоров о судьбе Украины. Это предсказуемо, и на этом можно играть: фронт трещит под Купянском, Северском, в Днепропетровской области. Покровск оттянет резервы, превращаясь в «Бахмутскую мясорубку 2.0». Только теперь мы атакуем, а не копим силы. Дважды наступить на те же грабли для Киева — уже диагноз, но России от этого только выгода.

Фото: «Азовсталь», май 2022 года. V Ictor/XinHua / www.globallookpress.com

«Все закончится их уничтожением» Информация о коридоре — очередной вброс со стороны украинцев, цель которого — расшатать в первую очередь нашу патриотическую общественность. Она, как известно, остро реагирует на любые сообщения о том, что мы с кем-то ведем переговоры, кого-то выпускаем или создаем «коридоры» для выхода войск, отметил 360.ru ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин.

Если вспомнить историю, будь то «коридор» под Дебальцево в 2015-м или любые другие подобные случаи, практически все наши боевые операции заканчивались окружением и уничтожением противника либо его пленением. Так было в Мариуполе, так было в Бахмуте, так было в Авдеевке. То же самое произойдет в Покровске. Тот факт, что противник находится в оперативном окружении, — очевидно. Те дороги, которые мы физически еще не контролируем, находятся под полным огневым и дрон-контролем России. Противник не может перебрасывать подкрепления, не может провести ротацию обескровленных подразделений, которые с каждым днем теряют боеспособность. Александр Матюшин

Он добавил, что снабжение ВСУ осуществляют с помощью крупных дронов, сбрасывая своим войскам рационы питания и боеприпасы. При этом паек бойца состоит всего из двух пакетов вермишели быстрого приготовления и двух банок кильки на двое суток. Разумеется, с таким питанием много не навоюешь, боеспособности это не придает. «Никакого „коридора“ не будет. В скором времени Покровск будет освобожден от украинской оккупации и вернется в родную гавань», — заключил Матюшин.

Фото: Алексей Майшев / РИА «Новости»

Ответ отрицательный Окружений противника, подобных покровскому, еще не было с начала СВО. Результат операции может обернуться крупнейшим поражением киевского режима. Украинские вбросы об ультиматумах, предоставлении коридоров, переговорах при посредничестве США, Белоруссии или Турции — лишний признак того, что ситуация для ВСУ сложилась критическая. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь. «В свою очередь потенциальные посредники — Трамп, Эрдоган или Лукашенко — действительно могли бы воспользоваться положением и призвать Москву к очередному гуманному жесту, который фактически подтвердил бы ее добрую волю к переговорам. Эта добрая воля, без сомнения, присутствует, но согласится ли Кремль пожертвовать плодами военной победы ради демонстрации миролюбия — большой вопрос. Ведь ни противники, ни союзники в реальности такую демонстрацию не оценят», — объяснил Голубь. Действия российских войск по планомерному уничтожению группировки противника свидетельствуют о том, что ответ пока отрицательный. Тем более что окончательный разгром оказавшихся в котле сил ВСУ сработает на мир гораздо эффективнее красивых жестов и ничего не значащих гарантий.