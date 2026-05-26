В Доме правительства Московской области в Красногорске обсудили ключевые направления взаимодействия регионов Центрального федерального округа, включая поддержку участников СВО, демографическую политику и развитие молодежного парламентаризма. О работе Совета законодателей ЦФО и приоритетах совместной работы рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Во время встречи представители регионов обсудили успешные практики, которые могут внедрить на федеральном уровне. В центре внимания оказались вопросы поддержки военнослужащих и их семей, развитие цифровых сервисов, демографическая ситуация и вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность.

«ЦФО — это 18 субъектов федерации, где проживают 40 миллионов человек. Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия. Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией — касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Все это принципиально важно, и мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка Совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что Московскую область выбрали для проведения встречи в этот раз», — отметил губернатор.

Поддержка военнослужащих

В регионе сегодня действует не только 41 федеральная мера поддержки участников СВО, но и 36 региональных программ, часть которых доступна дистанционно. Для восстановления и реабилитации ветеранов в регионе работают специализированные центры «Ясенки», «Протэкс» и имени Мещерякова.

Кроме того, в Подмосковье выстроили систему сопровождения ветеранов при трудоустройстве — кадровый центр помогает с переобучением, поиском работы и взаимодействием с работодателями.