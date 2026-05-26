Поддержка военнослужащих, работа с молодежью и вопросы демографии. Воробьев — о сотрудничестве регионов ЦФО
Андрей Воробьев: поддержку военнослужащих обсудили на Совете законодателей ЦФО
В Доме правительства Московской области в Красногорске обсудили ключевые направления взаимодействия регионов Центрального федерального округа, включая поддержку участников СВО, демографическую политику и развитие молодежного парламентаризма. О работе Совета законодателей ЦФО и приоритетах совместной работы рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Темы заседания
Заседание прошло под руководством полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева.
Во время встречи представители регионов обсудили успешные практики, которые могут внедрить на федеральном уровне. В центре внимания оказались вопросы поддержки военнослужащих и их семей, развитие цифровых сервисов, демографическая ситуация и вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность.
Приветствуя участников заседания, Андрей Воробьев отметил, что взаимодействие законодательной и исполнительной власти особенно важно в условиях современных вызовов.
«ЦФО — это 18 субъектов федерации, где проживают 40 миллионов человек. Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия. Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией — касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Все это принципиально важно, и мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка Совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что Московскую область выбрали для проведения встречи в этот раз», — отметил губернатор.
Поддержка военнослужащих
В регионе сегодня действует не только 41 федеральная мера поддержки участников СВО, но и 36 региональных программ, часть которых доступна дистанционно. Для восстановления и реабилитации ветеранов в регионе работают специализированные центры «Ясенки», «Протэкс» и имени Мещерякова.
Кроме того, в Подмосковье выстроили систему сопровождения ветеранов при трудоустройстве — кадровый центр помогает с переобучением, поиском работы и взаимодействием с работодателями.
Депутаты Московской областной думы также активно участвуют в помощи военнослужащим и их семьям. Они помогают проводить гуманитарные поставки, оказывают юридическую и социальную помощь, а за депутатами фракции «Единая Россия» закреплены семьи участников СВО.
«В парламентской работе ключевое место по-прежнему занимают вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Первостепенное значение сегодня также имеет демографическая повестка — мы регулярно обращаемся к этой теме. В центре нашего внимания — решение задач в данной сфере и укрепление здоровья женщин в Центральной России, а также поддержка ответственного ведения бизнеса», — пояснил Игорь Щеголев.
Работа с молодежью
Отдельное внимание на заседании уделили развитию молодежной парламентской деятельности. Московская областная дума под руководством Игоря Брынцалова уже много лет реализует проекты по подготовке молодых управленцев.
С 2010 года выпускники молодежных советов региона работают в муниципальных администрациях и органах власти Подмосковья.
Во время заседания Игоря Брынцалова избрали председателем Совета законодателей ЦФО.
«Помощь участникам СВО и их семьям — была и остается в приоритете. Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми и внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов: патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
Перед началом заседания участникам продемонстрировали процесс работы Центра управления регионом, а также познакомили их с форматом выездных администраций, который используют в Подмосковье для оперативного взаимодействия с жителями.