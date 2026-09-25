Почти 600 БПЛА за ночь: какими оказались последствия ночной атаки ВСУ для регионов России

В ночь на 25 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали 592 украинских беспилотника. БПЛА сбили в 13 областях, Московском регионе, над Краснодарским и Пермским краями, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и Черным морем. О последствиях атак — в материале 360.ru.

В Воронежской области за ночь силы ПВО отразили удар 88 беспилотников по административному центру и шести районам. Глава региона Александр Гусев заявил, что в результате ЧП пострадали 13 человек.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук , над регионом уничтожили 45 вражеских дронов. Ближе к 10:00 в области отменили режим беспилотной опасности.

К огромному сожалению, число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13, в том числе о шестилетнем ребенке, которому помощь оказана на месте.

Два местных жителя — женщина и мужчина — попали в реанимацию, еще одного человека госпитализировали для обследования. Глава региона пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Калужская и Курская области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале заявил, что за вечер и ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Сухиничского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сказал он.

Глава Курской области Александр Хинштейн в сводке об оперативной обстановке в регионе за сутки заявил о 192 сбитых БПЛА.

«Всего в период с 09:00 24 сентября до 09:00 25 сентября сбито 192 вражеских беспилотника различного типа», — сказал он.

Также 74 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, 14 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Повреждений и разрушений на земле нет.