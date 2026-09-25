Почти 600 БПЛА за ночь: какими оказались последствия ночной атаки ВСУ для регионов России
В ночь на 25 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали 592 украинских беспилотника. БПЛА сбили в 13 областях, Московском регионе, над Краснодарским и Пермским краями, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и Черным морем. О последствиях атак — в материале 360.ru.
Брянская и Воронежская области
Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, над регионом уничтожили 45 вражеских дронов. Ближе к 10:00 в области отменили режим беспилотной опасности.
В Воронежской области за ночь силы ПВО отразили удар 88 беспилотников по административному центру и шести районам. Глава региона Александр Гусев заявил, что в результате ЧП пострадали 13 человек.
К огромному сожалению, число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13, в том числе о шестилетнем ребенке, которому помощь оказана на месте.
Александр Гусев
Два местных жителя — женщина и мужчина — попали в реанимацию, еще одного человека госпитализировали для обследования. Глава региона пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Калужская и Курская области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в телеграм-канале заявил, что за вечер и ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Сухиничского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сказал он.
Глава Курской области Александр Хинштейн в сводке об оперативной обстановке в регионе за сутки заявил о 192 сбитых БПЛА.
«Всего в период с 09:00 24 сентября до 09:00 25 сентября сбито 192 вражеских беспилотника различного типа», — сказал он.
Также 74 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, 14 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Повреждений и разрушений на земле нет.
Орловская и Ростовская области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отмечал, что за ночь над регионом уничтожили 17 беспилотников.
«Два частных домовладения в Орловском муниципальном округе получили повреждения, пострадавших нет», — сказал он.
На местах ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранители.
В Ростовской области из-за беспилотной атаки повреждения получил НПЗ. Над регионом сбили около 50 БПЛА противника.
«В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет. Предприятие временно приостановило работу», — уточнял губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и в шести районах области: Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском.
Тульская область
Глава Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника.
«Зафиксировано повреждение остекления в нескольких многоквартирных и частных домах города Ефремова, а также остекления нескольких частных хозяйственных построек в Каменском и Воловском районах», — написал он.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Ульяновская область
Массированную атаку беспилотников отразили в Ульяновске. Как отметил губернатор региона Алексей Русских, дроны повредили промышленный объект в городе. Как раз он и стал целью удара.
На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Помимо предприятия, повреждения получили жилые дома.
Также семеро местных жителей пострадали, среди них двое подростков — 14 и 17 лет. Трех раненых госпитализировали. В связи со случившемся отменили занятия в школах.
В северной части города перекрыли движение автомобилей: на этом участке из-за атак БПЛА повреждения получила контактная сеть трамвайных путей.
Омская область
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой погибли три человека.
«Поставил задачу главе района Евгению Николаевичу Лысакову и своему заместителю Ирине Павловне Варнавской оказать необходимую помощь семьям», — написал он в телеграм-канале.
Также один человек получил ранения. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.