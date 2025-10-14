Почти 20 специалистов по управлению БПЛА подготовили в центре «Витязь» в Балашихе
В центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе выпустили первых операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV-дронов» прошли 19 человек.
На торжественной церемонии глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вручил инструкторам центра почетные грамоты и благодарственные письма.
«По поручению губернатора Московской области в Балашихе был создан пункт отбора граждан на военную службу по контракту. За прошедшее время через этот центр прошли десятки тысяч военнослужащих и добровольцев со всей нашей страны. Они приехали к нам в Балашиху, подписали контракты и отправились в зону специальной военной операции. В прошлом году мы развернули курсы подготовки операторов БПЛА», — отметил Сергей Юров.
Он выразил уверенность в том, что первый выпуск станет стартом большой совместной работы в пункте отбора.
Образовательная программа включала комплексное обучение, в рамках которого курсанты осваивали управление дронами на специализированных симуляторах, отрабатывали практические навыки в полевых условиях, изучали тонкости сборки и ремонта квадрокоптеров, а также осваивали правила радиообмена и методы маскировки.
Церемонию вручения документов об окончании курса провели при участии Героя России Сергей Лысюка и инструкторов центра.
С напутственными словами к выпускникам обратились председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Лосунчуков и руководитель ассоциации в Балашихе, член «Единой России» Иван Клещерев.
«Мы бы хотели, чтобы с вами была постоянная связь. Чтобы, находясь там, в районе выполнения задач, вы давали нам рекомендации, что делать лучше, что пригодилось, а от чего можно и отказаться», — отметил Сергей Лысюк.
Напомним, центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе предоставляет широкий спектр услуг. В учреждении можно пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить квалифицированную юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.
Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Подробную информацию о работе центра можно получить на горячей линии по номеру 8 (495) 990-77-77.