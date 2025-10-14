Почти 20 специалистов по управлению БПЛА подготовили в центре «Витязь» в Балашихе

В центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе выпустили первых операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV-дронов» прошли 19 человек.

На торжественной церемонии глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вручил инструкторам центра почетные грамоты и благодарственные письма.

«По поручению губернатора Московской области в Балашихе был создан пункт отбора граждан на военную службу по контракту. За прошедшее время через этот центр прошли десятки тысяч военнослужащих и добровольцев со всей нашей страны. Они приехали к нам в Балашиху, подписали контракты и отправились в зону специальной военной операции. В прошлом году мы развернули курсы подготовки операторов БПЛА», — отметил Сергей Юров.

Он выразил уверенность в том, что первый выпуск станет стартом большой совместной работы в пункте отбора.