«И ты, Брут!» Почему сербский ВПК работает на киевский режим?

Накануне российские СМИ распространили новость, верить которой откровенно не хотелось. Сообщалось, что, вопреки декларируемому официальным Белградом нейтралитету и максимально дружеским, даже братским отношениям между нашими народами, сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы для ВСУ. Причем речь идет не о единичном случае, а о продолжении систематической работы, которая ведется на протяжении нескольких лет.

В схеме, построенной на использовании фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников (чаще всего имеют в виду Чехию, Польшу, Болгарию, а также некоторые государства Африки), участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие. СМИ писали, что общий вклад сербского военпрома в развязанную Западом войну против России исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.

Верить в такое действительно не хотелось, но пришлось, поскольку вся эта информация подтверждалась Службой внешней разведки России, пресс-бюро которой и стало ее источником.

«Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — отметили в сообщении.

Фото: Sgt. Rebecca Watkins/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В пресс-бюро также указали, что «складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги. Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории». Действия представителей сербского ВПК назвали «ножом в спину» и «конвейером смерти». А что же сербское руководство? Ведь Белград не мог не знать, чем занимаются его оборонщики. Или мог? А может быть, просто не замечал? Или не хотел замечать? Торговля оружием деньги приносит немалые, а деньги, даже заработанные на крови братского тебе народа, как известно, не пахнут. Да и кровь вполне себе отстирывается, нужно просто вовремя сунуть загрязненную вещь под холодную воду.

Вот только совесть под водой не отмоешь. И даже самая современная бытовая химия не поможет. Как с этим-то быть, а, господин Вучич?

А президент Вучич утверждает, что слышит обо всем впервые и даже обещает впредь блокировать любые сделки, если закрадется хоть малейшее подозрение, что реальным покупателем является Украина.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — отреагировал сербский лидер на вчерашнюю информацию СВР. Где ж вы раньше-то были? В публикации пресс-бюро российской внешней разведки четко сказано: «Продолжают поставки боеприпасов Киеву». «Продолжают», то есть делают это не в первый раз. Чем же тогда, позвольте поинтересоваться, все это время занимались сербские спецслужбы? А может быть, они обеспечивали прикрытие всем этим махинациям на русской крови? Стыдно. Мягко говоря, стыдно должно быть руководству Сербии. По-прежнему очень не хочется верить в то, что это злонамеренное предательство. Что Россия имеет все основания крикнуть в лицо сербским властям «и ты, Брут!», обвиняя их в участии в войне против нашей страны.