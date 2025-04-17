Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет, но контролируемые Украиной территории должны вернуться в Россию. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Когда Одесса перейдет под контроль России

Он ответил на вопрос журналистов о том, как скоро Одесса может перейти под контроль России, и заявил, что этого никто не знает.

«Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Но то, что все земли, сейчас в той или иной форме контролируемые террористической организацией „Украина“, должны вернуться в Россию, а польская фальшивка „Украина не Россия“ должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь», — подчеркнул Вассерман в комментарии aif.ru.

Он привел в пример историческое событие времен Великой Отечественной войны, когда 10 апреля 1944 года Одессу взяли обходом. Советские войска прошли значительно севернее по голым степям — там у немцев с румынами не было возможности наладить серьезную оборону.

«В итоге враг бежал оттуда под угрозой окружения. А пособников немцев, не успевших сбежать, одесситы потом развешивали на фонарях», — подчеркнул Вассерман.