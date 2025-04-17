По примеру ВОВ. Вассерман заявил, что Одесса станет частью России
Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет, но контролируемые Украиной территории должны вернуться в Россию. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Когда Одесса перейдет под контроль России
Он ответил на вопрос журналистов о том, как скоро Одесса может перейти под контроль России, и заявил, что этого никто не знает.
«Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Но то, что все земли, сейчас в той или иной форме контролируемые террористической организацией „Украина“, должны вернуться в Россию, а польская фальшивка „Украина не Россия“ должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь», — подчеркнул Вассерман в комментарии aif.ru.
Он привел в пример историческое событие времен Великой Отечественной войны, когда 10 апреля 1944 года Одессу взяли обходом. Советские войска прошли значительно севернее по голым степям — там у немцев с румынами не было возможности наладить серьезную оборону.
«В итоге враг бежал оттуда под угрозой окружения. А пособников немцев, не успевших сбежать, одесситы потом развешивали на фонарях», — подчеркнул Вассерман.
Европа не помешает
Соединенные Штаты согласятся с переходом Одессы под контроль России, сообщило ранее издание Steigan. Американский лидер Дональд Трамп пока не уточнял правила украинского урегулирования, но глава Белого дома не будет возражать насчет Одессы.
Президент США займет такую позицию, если будет уверен в том, что американцы получат компенсацию в других областях. Европа вряд ли сможет помешать подобному сценарию, считают авторы материала. Они заявили, что переход Одессы под контроль России укрепит безопасность военного и торгового судоходства в Черном море.
На Украине опасаются, что Трамп может согласиться на передачу одесского порта России, сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей офиса Владимира Зеленского.
«Они обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на передачу контроля над другими частями Украины, включая критически важный порт в Одессе, Российской Федерации», — следует из статьи.