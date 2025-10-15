Западные СМИ вновь объявили, что Белый дом фактически принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. Назвали даже конкретные цифры и цели. Так, Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон написала, что Вашингтон мог бы выделить ВСУ от 20 до 50 Tomahawk. Впрочем, по его словам, это все равно «не окажет решающего влияния на динамику» боевых действий.

В свою очередь, отставной американский генерал Джек Кин уверяет, что целью номер один для Tomahawk станет некий «центр производства ракет», на котором якобы трудятся «20 тысяч северокорейцев». При этом Кин особо подчеркнул, что все цели, которые выберет Украина, будут военными, по гражданским объектам бить якобы не собираются. Ну да, ну да. Все это мы уже слышали и проходили. Говорят и о сроках. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал некое важное объявление о поставках вооружения Украине, которое должно прозвучать сегодня, 15 октября. Газета The New York Times даже выдала точную дату: «в пятницу Дональд Трамп даст Киеву Tomahawk». «Теперь, когда Трамп выражает все большее раздражение из-за нежелания Москвы идти на компромисс, Киев видит шанс добиться того, чего добивался с самого начала — меньше разговоров и больше вооружений, включая американские ракеты Tomahawk, а также усиления санкций, чтобы вынудить Россию всерьез обсуждать окончание военного конфликта», — написало СМИ.

Фото: US Navy/Navy Office of Information / www.globallookpress.com

В общем, судя по всему, решение действительно принято и даже непредсказуемость Трампа вряд ли сможет на него повлиять. Что характерно, никто на Западе, как мы видим, даже не скрывает: передача американских ракет большой дальности Киеву — средство давления на Москву. Проще говоря, банальный шантаж. Однако на месте американцев, а еще больше — на месте режима Зеленского, я бы прислушался к недавним заявлениям президента Белоруссии. Их первоисточник (Кремль) Александр Григорьевич даже не особо скрывает. Послушайте: «Если американцы хотят урегулировать конфликт на Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили. Мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое суверенное государство. Тем более что некоторые уже посматривают на западные области Украины. Для нас суверенная, независимая Украина — это большой и главный вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз развиваться как независимое государство».

Таким образом, наша позиция становится предельно ясна: договариваемся о мире здесь и сейчас, причем на условиях России. Если будет мирная, внеблоковая и отказавшаяся от русофобии Украина — украинское государство сохранится. Если вы вынуждаете идти по пути эскалации (а передача ракет — это как раз она), никакой Украины в результате не будет.

Если не можем убедить вас не тыкать в нас палкой, придется эту палку у вас отнять и сломать. Кстати, ту же мысль довольно прозрачно подтвердил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Путин неоднократно заявлял об открытости к переводу украинского урегулирования к дипломатическим средствам. Все, что делает Путин, делается для обеспечения настоящего и будущего России, для этого проводится СВО. Российская экономика обладает значительным запасом прочности, чтобы реализовывались все поставленные планы», — объяснил он. Мы к решению задач, поставленных перед спецоперацией, готовы — так или иначе, — сил и запаса прочности для этого хватит. Готовы ли США и лично Дональд Трамп вернуться на скользкую дорожку предыдущей администрации — скоро узнаем. Одно ясно уже сейчас: его предшественнику Джо Байдену это ни счастья, ни славы не принесло. Это же ждет Трампа.