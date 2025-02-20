Первый скелет из шкафа. В США вдруг осознали, что Зеленский — преступник
«Зеленский убил американского журналиста!» С таким безапелляционным обвинением выступил в своей соцсети Х Илон Маск. Основания для подобного утверждения у него есть. Речь идет о замученном в застенках СБУ военном корреспонденте Гонсало Лира, который не угодил украинским властям попытками донести правду о событиях на фронтах СВО.
Официальная версия случившегося с Лирой звучит так: 1 мая 2023 года в Харькове его арестовала СБУ по обвинению в «оправдании российской агрессии». В июле, после нарушения домашнего ареста при побеге в Венгрию, Лиру снова задержали. Находясь под стражей, он скончался от пневмонии 12 января 2024 года.
Такой формулировки оказалось достаточно, чтобы прежнее американское руководство не обращало внимания на странную смерть собственного гражданина в украинской тюрьме. Ну да, это ж не какой-нибудь российский «оппозиционер».
Впрочем, все, кто не понаслышке знаком с нравами в СБУ, последние лет 10 старательно копировавшей методы работы гестапо, понимают, что стоит за формулировкой «смерть от пневмонии». И это не говоря о том, что от воспаления легких при нынешнем развитии медицины умереть можно, только если вовремя не будет оказана врачебная помощь. Даже одного этого факта было бы достаточно, чтобы предъявить обвинения украинским властям.
Но ведь Зеленский и вся его банда убийц долгие годы были для США своими сукиными детьми, критиковать которых, согласно давнишней американской традиции, как-то не комильфо.
Видимо, период беззаветной любви между Киевом и Вашингтоном уже закончится, раз в Белом доме решились достать всех «скелетов из шкафа» Зе-фюрера. И труп Гонсало Лиры — лишь первый из них. Простите за невольный цинизм.
Так что же послужило причиной внезапного прозрения США? Упрямство Зеленского, который не только отказался сдавать власть на условиях Трампа, но и позволил себе вполне хамские высказывания в адрес «белого господина» из Вашингтона. А такого на Западе, как привило, никому не прощают.
«Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые инициативы в экономике, Трамп „не намерен это терпеть“» — заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Трамп не собирается терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского», — подчеркнули в Белом доме.
То, что в США наконец поняли, какого упыря они воспитали за пять лет, — это хорошо. Плохо, что для этого понадобилось задеть самолюбие самого американского президента.
То есть это не системный подход, символизирующий позитивные перемены в американской внешней политике, а лишь частный случай, означающий, что Америка и дальше продолжит защищать своих сукиных детей. По крайней мере до тех пор, пока они не перечат «родителям».