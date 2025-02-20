«Зеленский убил американского журналиста!» С таким безапелляционным обвинением выступил в своей соцсети Х Илон Маск. Основания для подобного утверждения у него есть. Речь идет о замученном в застенках СБУ военном корреспонденте Гонсало Лира, который не угодил украинским властям попытками донести правду о событиях на фронтах СВО.

Официальная версия случившегося с Лирой звучит так: 1 мая 2023 года в Харькове его арестовала СБУ по обвинению в «оправдании российской агрессии». В июле, после нарушения домашнего ареста при побеге в Венгрию, Лиру снова задержали. Находясь под стражей, он скончался от пневмонии 12 января 2024 года.

Такой формулировки оказалось достаточно, чтобы прежнее американское руководство не обращало внимания на странную смерть собственного гражданина в украинской тюрьме. Ну да, это ж не какой-нибудь российский «оппозиционер».

Впрочем, все, кто не понаслышке знаком с нравами в СБУ, последние лет 10 старательно копировавшей методы работы гестапо, понимают, что стоит за формулировкой «смерть от пневмонии». И это не говоря о том, что от воспаления легких при нынешнем развитии медицины умереть можно, только если вовремя не будет оказана врачебная помощь. Даже одного этого факта было бы достаточно, чтобы предъявить обвинения украинским властям.