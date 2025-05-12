Предложение провести прямые переговоры с Киевом, о котором президент России Владимир Путин объявил лично в ночь на воскресенье, остается главной темой мировых СМИ. Оно и немудрено. К событиям на и вокруг Украины приковано сегодня внимание практически всего земного шара.

Вот только, в отличие от самой России и наших друзей и партнеров из стран так называемого Глобального Юга, интерес к этой теме со стороны коллективного Запада обусловлен не искренним желанием разрешить украинский конфликт (такого желания на самом деле нет), а стремлением навязать мировому общественному мнению нарратив о «несговорчивой», «неуступчивой» и «нежелающей» завершения бойни России.

Именно этим определяется позиция, скажем, президента Франции Эммануэля Макрона или нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они утверждают, что готовность Москвы к переговорам — жест позитивный, но недостаточный: мол, давайте сначала прекратим боевые действия на 30 дней, а там уже будет видно, что из этого выйдет.

То есть европейские глобалисты, которым активно поддакивают чиновники из администрации Дональда Трампа, в частности его спецпредставитель по Украине Кит Келлог или глава Госдепа Марко Рубио, вообще не предлагают никакого выхода из ситуации, чтобы по итогу можно было бы установить долгосрочный и справедливый мир.