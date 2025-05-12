«Перемирие» против мира. Украина и Европа ищут любой способ продолжить конфликт
Предложение провести прямые переговоры с Киевом, о котором президент России Владимир Путин объявил лично в ночь на воскресенье, остается главной темой мировых СМИ. Оно и немудрено. К событиям на и вокруг Украины приковано сегодня внимание практически всего земного шара.
Вот только, в отличие от самой России и наших друзей и партнеров из стран так называемого Глобального Юга, интерес к этой теме со стороны коллективного Запада обусловлен не искренним желанием разрешить украинский конфликт (такого желания на самом деле нет), а стремлением навязать мировому общественному мнению нарратив о «несговорчивой», «неуступчивой» и «нежелающей» завершения бойни России.
Именно этим определяется позиция, скажем, президента Франции Эммануэля Макрона или нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Они утверждают, что готовность Москвы к переговорам — жест позитивный, но недостаточный: мол, давайте сначала прекратим боевые действия на 30 дней, а там уже будет видно, что из этого выйдет.
То есть европейские глобалисты, которым активно поддакивают чиновники из администрации Дональда Трампа, в частности его спецпредставитель по Украине Кит Келлог или глава Госдепа Марко Рубио, вообще не предлагают никакого выхода из ситуации, чтобы по итогу можно было бы установить долгосрочный и справедливый мир.
Вместо этого они лишь добиваются официального отказа России от перемирия, выдвигая ультиматумы один нелепее другого. Лучше всего смысл этих политических игрищ, пожалуй, охарактеризовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я уже слышу заявления из Германии и Франции о том, что они не согласны. Какое они имеют к этому отношение? Разве это не дело Украины? Есть ли представители Украины? Так что — либо Украина заинтересована в этом, либо нет. Если так будет продолжаться и дальше, я думаю, война продлится еще несколько лет. Если не будут соблюдаться элементарные вещи, это займет еще несколько лет. <…> Почему, скажите на милость, они не соглашаются на предложение о прямых переговорах 15 мая в Стамбуле?» — заявил он.
Впрочем, попытка апеллировать к мнению украинских властей так же бессмысленна, как и стремление оправдать или хотя бы понять смысл европейского упрямства. Ни в Киеве, ни в условном Брюсселе мир никому не нужен. Им вообще плевать на судьбу украинского народа: чем больше погибнет, тем лучше, главное, чтобы военный конфликт выполнял главную функцию — ослаблял Россию.
Именно с этих позиций стоит оценивать все, что делают украинские и европейские власти. Даже если украинская делегация, возглавить которую лично уже грозится Зеленский, приедет в Стамбул, никакого конструктивного диалога не получится — только нарочитая клоунада с одной-единственной целью: сорвать мирный процесс.
И это, увы, необходимо осознавать.