Переговоры идут, но не движутся. Почему Трампу не удается решить украинский вопрос?
Стоя у трапа самолета, улетающего в Лондон, президент США Дональд Трамп снова высказал неудовлетворение мирным процессом по Украине, который пока не дает никаких результатов. «Я остановил семь войн. Думал, что остановить конфликт на Украине будет легко, но это тяжело. Ненависть между Зеленским и Путином невероятна», — посетовал американский лидер.
Кроме того, Трамп предположил, что ему не удастся добиться личной встречи президента России и киевского узурпатора, потому придется вести переговоры с обоими самому.
«Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга», — еще раз отметил Трамп.
Что ж, разочарование хозяина Белого дома можно понять. Тем более что он сам верит в то, что уже «остановил семь войн». Но так ли это на самом деле и насколько в принципе правильно оправдывать все «ненавистью» и сводить к личным отношениям лидеров двух государств?
Начать с того, что конфликт на Украине — это не противостояние между Путиным и Зеленским или русскими и украинцами. Нет, это типичная по нынешним временам прокси-война, которую руками киевского режима Запад ведет против России. Таким образом, если уж кого-то и «мирить», точнее «усмирять», то начинать стоит с Брюсселя, Берлина, Парижа и, конечно же, Лондона, благо Трамп как раз туда и летит.
Второе. Никаких личных разборок между Путиным и Зеленским не существует. Киевский узурпатор всего лишь олицетворяет режим, ставший орудием Запада в борьбе с Россией. И нам совершенно неважно, как звучит фамилия того, кто этот режим возглавляет: Зеленский, Ермак, Порошенко или Вася Пупкин. Для мирного урегулирования необходимо провести смену нынешнего режима в Киеве целиком, а не в отельных персоналиях.
Наконец, третье. Не нужно путать прекращение огня и даже полную остановку боевых действий — что, собственно говоря, Трамп и называет «остановить семь войн» — с мирным урегулированием, которое априори предполагает устранение первопричин конфликта. О чем, кстати, Москва устами и нашего президента, и главы МИД напоминает регулярно и методично.
Очень жаль, что до Дональда Трампа до сих пор так и не дошло, что и как нужно делать. А судя по тому, что в его мировосприятии во всем виновата мифическая ненависть Путина и Зеленского, ожидать результатов мирных усилий президента США в обозримом будущем, увы, не приходится.
Так что, восьмую войну, которую он успешно «остановит», будущему лауреату Нобелевской премии мира придется поискать где-то в другом месте. Благо США сами большие специалисты по развязыванию войн.
Сами начнут — сами и остановят.