Стоя у трапа самолета, улетающего в Лондон, президент США Дональд Трамп снова высказал неудовлетворение мирным процессом по Украине, который пока не дает никаких результатов. «Я остановил семь войн. Думал, что остановить конфликт на Украине будет легко, но это тяжело. Ненависть между Зеленским и Путином невероятна», — посетовал американский лидер.

Кроме того, Трамп предположил, что ему не удастся добиться личной встречи президента России и киевского узурпатора, потому придется вести переговоры с обоими самому.

«Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга», — еще раз отметил Трамп.

Что ж, разочарование хозяина Белого дома можно понять. Тем более что он сам верит в то, что уже «остановил семь войн». Но так ли это на самом деле и насколько в принципе правильно оправдывать все «ненавистью» и сводить к личным отношениям лидеров двух государств?