«Папа всех бомб» ОДАБ-9000. Что известно о самом мощном неядерном боеприпасе

В Сети разошлись слухи о том, что Россия применила в зоне СВО самую мощную в мире неядерную бомбу. Это уникальное оружие, которое может сравниться по силе с ядерным, однако не оставляет радиационного или какого-то другого заражения местности. Что известно о «папе всех бомб» ОДАБ-9000 и что на самом деле использовали российские военные — в материале 360.ru.

ОДАБ-1500 перепутали с ОДАБ-9000 Укрепрайон ВСУ в городе Волчанске Харьковской области подвергся мощному удару. После опубликованного видео со взрывом многие предположили, что российские военные впервые использовали «папу всех бомб» — ОДАБ-9000, самый мощный неядерный боеприпас в мире.

Однако вскоре Telegram-канал Anna News уточнил, что на самом деле применили бомбу ОДАБ-1500 с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК). Это же со ссылкой на Минобороны России подтвердила в соцсетях и телеведущая Ольга Скабеева. Официальных комментариев военных пока нет. В 20-х числах сентября армия России нанесла удар бомбой ОДАБ-1500 по месту временной дислокации ВСУ в районе Купянска. Как тогда заявили в Минобороны, удалось уничтожить примерно 40 боевиков и до пяти единиц военной техники.

Применяла ли Россия ОДАБ-9000 в зоне СВО Универсальный модуль коррекции и планирования — это, по сути, система наведения боеприпаса до цели, рассказал 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Это то, на чем мы сейчас, в общем-то, побеждаем. У нас большое количество обычных бомб, а при модуле планирования они становятся высокоточным оружием. Бомбу поднимают на большую высоту, после чего сбрасывают, и 40-50 километров она идет своим ходом до цели. Так самолет не попадает в зону работы ПВО противника. Алексей Борзенко

Борзенко подчеркнул, что армия России не применяет ОДАБ-9000, хотя эти бомбы стоят на вооружении. Кстати, цифровая маркировка обозначает мощность в тротиловом эквиваленте (но это взрывчатое вещество не входит в «начинку» боеприпасов). У ОДАБ-500 — мощность 500 килограммов тротила, у ОДАБ-1500 — полторы тысячи и так далее.

По словам военного журналиста, самые мощные боеприпасы, которые в отдельных случаях применяли на Украине, — это «трехтысячники». Такие высокомощные бомбы предназначены для поражения больших бетонированных углубленных бункеров противника. «Тактика применения этого оружия проста: сначала наносится удар бомбами по линии противника. Затем уже идут штурмовые части, которые входят на объект и начинают освобождать населенный пункт», — уточнил Борзенко.

ОДАБ-9000: характеристики и история создания ОДАБ-9000 — российская авиационная бомба объемного взрыва, которую иногда некорректно называют авиационной вакуумной бомбой повышенной мощности. Кто именно ее разработал — военная тайна, известно только, что первые испытания прошли 11 сентября 2007 года. Бомбу сбросили с Ту-160 на парашюте. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 44 тонны, радиус гарантированного поражения — 300 метров. По своей эффективности и возможностям ОДАБ-9000 соизмерима с ядерным боеприпасом, но не влечет никакого загрязнения окружающей среды.

Единственным минусом ОДАБ-9000 можно назвать то, что доставить до цели подобный заряд может только самолет: ракет, способных нести боеприпас такой массы, пока не существует. Примечательно, что многие зарубежные военные эксперты честно признались: им было «даже неясно, какое оружие испытывали русские», писал сайт Wired.com. Представители НАТО вовсе отказались от комментариев. Дана Перино, пресс-секретарь на тот момент президента США Джорджа Буша — младшего, на голубом глазу заявила, что впервые слышит о новой российской бомбе.

«Папа» и «мама» всех бомб ОДАБ-9000 получила прозвище «папа всех бомб» как отсылку к американской GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, которую окрестили «мамой всех бомб» — ее создали в 2002-2003 годах и считали наиболее мощным неядерным боеприпасом. Притом что масса взрывчатого вещества в российском снаряде меньше, его тротиловый эквивалент куда выше, а радиус гарантированного поражения вдвое больше, чем у GBU-43/B.

Фото: Телеканал «360»

«Папа всех бомб» действительно сопоставим по разрушительной силе взрыва с тактическим ядерным оружием. Например, один из наименее мощных ядерных боеприпасов Davy Crockett имеет тротиловый эквивалент приблизительно 10-20 тонн, в то время как у ОДАБ-9000 — 44 тонны. Однако это менее 1% мощности ядерной бомбы «Малыш», сброшенной Соединенными Штатами на Хиросиму в августе 1945-го.