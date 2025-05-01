Памятка на 20 листах. Какими «ништяками» рекрутеры ВСУ завлекали иностранных наемников
Военкор Коц: ВСУ выдают иностранным наемникам памятку на 20 листах
Российские военные обнаружили на трупе колумбийского наемника инструкцию для иностранных «солдат удачи» ВСУ. В памятке указано, на что наемник имеет право в случае гибели, ранения, какие выплаты ему положены и куда обращаться родственникам при попадании в плен. Подробности рассказал военкор kp.ru Александр Коц.
Уничтоженный наемник — Пинчао Бурбано Хайро Эрнану из Колумбии. В этой стране солдаты всегда могли найти себе применение, пока в 2016 году оппозиция и власти не заключили мир и наемникам не пришлось искать работу по всей планете. Колумбиец повелся на рекрутинговую рекламу и подписал контракт с ВСУ. Зарплату обещали от 3,3 тысячи до 4,3 тысячи долларов.
Маршрут на Украину пролегал через Европу, сбор объявили в Тернополе. Эрнану подписал контракт на три года и получил распределение в бригаду теробороны. Наемнику выдали памятку на 20 листах, переведенную с украинского на испанский язык. Военкор отметил, что инструкция изобиловала аббревиатурами и непонятными оборотами.
Эрнану в составе ДРГ из трех человек был уничтожен бойцами Южной группировки войск, он совсем немного не дожил до своего 51-го дня рождения. Российские военные обнаружили на теле солдата паспорт, мобильный телефон и контракт с ВСУ. Рядом с трупом нашли немецкую штурмовую винтовку, осколочные гранаты производства США, Болгарии и Югославии.
Инструкцию обнаружили в телефоне наемника. По словам Коца, подобная памятка впервые попала в руки российских военных. Там указано, на что иностранный наемник имеет право в случае гибели, ранения, какие выплаты ему положены и куда обращаться родным при попадании в плен.
Вот некоторые «ништяки», как выразился журналист, которые украинские рекрутеры обещают иностранным «солдатам удачи»:
- за гибель родственники получат 750 «минимумов», это около двух миллионов гривен;
- за ранение — 250 или 400 «минимумов», в зависимости от степени и тяжести увечья;
- если наемник доживает до конца контракта, то получает гражданство Украины, если сдаст экзамен на знание мовы;
- в плену с наемниками будут обращаться согласно Женевской конвенции как с военнопленными;
- инвалиды смогут бесплатно ездить на украинском городском транспорте и получать 50-процентную скидку на поезда и самолеты;
- наемники могут рассчитывать на доступ к жилью в пределах норм «Жилищного Кодекса Украинской Советской Социалистической Республики»;
- по окончании контракта иностранные наемники могут спокойно возвращаться на родину, перед законом они чисты.
Военкор опроверг некоторые пункты из списка «ништяков». Например, иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции, их не считают военнопленными, в России их судят за уголовные преступления.
«Колумбийцы остаются самой многочисленной группой наемников на Украине. К ним и отношение со стороны командования в ВСУ как к чернорабочим из третьего мира», — резюмировал Коц.
Военкор также отметил, что родственники колумбийских наемников, сгинувших на Украине, не получают не только выплат, но и вестей о пропавших боевиках. Большинство не получают даже документы о смерти, не говоря о компенсации.