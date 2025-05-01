Памятка на 20 листах. Какими «ништяками» рекрутеры ВСУ завлекали иностранных наемников

Военкор Коц: ВСУ выдают иностранным наемникам памятку на 20 листах

Фото: РИА «Новости»

Российские военные обнаружили на трупе колумбийского наемника инструкцию для иностранных «солдат удачи» ВСУ. В памятке указано, на что наемник имеет право в случае гибели, ранения, какие выплаты ему положены и куда обращаться родственникам при попадании в плен. Подробности рассказал военкор kp.ru Александр Коц.

Уничтоженный наемник — Пинчао Бурбано Хайро Эрнану из Колумбии. В этой стране солдаты всегда могли найти себе применение, пока в 2016 году оппозиция и власти не заключили мир и наемникам не пришлось искать работу по всей планете. Колумбиец повелся на рекрутинговую рекламу и подписал контракт с ВСУ. Зарплату обещали от 3,3 тысячи до 4,3 тысячи долларов.

Маршрут на Украину пролегал через Европу, сбор объявили в Тернополе. Эрнану подписал контракт на три года и получил распределение в бригаду теробороны. Наемнику выдали памятку на 20 листах, переведенную с украинского на испанский язык. Военкор отметил, что инструкция изобиловала аббревиатурами и непонятными оборотами.

Bocharov Denis/news.ru
Фото: Bocharov Denis/news.ru/www.globallookpress.com

Эрнану в составе ДРГ из трех человек был уничтожен бойцами Южной группировки войск, он совсем немного не дожил до своего 51-го дня рождения. Российские военные обнаружили на теле солдата паспорт, мобильный телефон и контракт с ВСУ. Рядом с трупом нашли немецкую штурмовую винтовку, осколочные гранаты производства США, Болгарии и Югославии.

Инструкцию обнаружили в телефоне наемника. По словам Коца, подобная памятка впервые попала в руки российских военных. Там указано, на что иностранный наемник имеет право в случае гибели, ранения, какие выплаты ему положены и куда обращаться родным при попадании в плен.

Фото: РИА «Новости»

Вот некоторые «ништяки», как выразился журналист, которые украинские рекрутеры обещают иностранным «солдатам удачи»:

Фото: РИА «Новости»

Военкор опроверг некоторые пункты из списка «ништяков». Например, иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции, их не считают военнопленными, в России их судят за уголовные преступления.

«Колумбийцы остаются самой многочисленной группой наемников на Украине. К ним и отношение со стороны командования в ВСУ как к чернорабочим из третьего мира», — резюмировал Коц.

Военкор также отметил, что родственники колумбийских наемников, сгинувших на Украине, не получают не только выплат, но и вестей о пропавших боевиках. Большинство не получают даже документы о смерти, не говоря о компенсации.

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