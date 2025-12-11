Пока Киев и его западные покровители обсуждают гипотетические мирные планы, российская армия пишет историю на полях сражений. Ключевая «крепость» украинской обороны в Донбассе — Северск — трещит под мощным и методичным натиском ВС России. Город уже под полным контролем, и он открывает прямую дорогу на Славянск и Краматорск. Этот успех грозит обрушить целый участок фронта.

Падение Северска Украинские эксперты бьют тревогу: Северск, который считался одной из самых мощных украинских «крепостей» после Бахмута, трещит по швам. Ситуация там для украинской армии действительно тяжелая. Город в самое ближайшее время будет освобожден ВС России — о том, что он перешел под контроль России, уже доложили Владимиру Путину. Подразделения вышли к мосту через реку Бахмутка, вплотную подошли к школе № 1 в самом центре Северска и уверенно углубляются в центральные кварталы. Многоэтажная застройка на западной окраине, на которую ВСУ делали главную ставку, сейчас под постоянным и очень плотным артиллерийским огнем. Даже немецкий журналист Bild Юлиан Репке, который обычно крайне осторожен в оценках, написал, что фронт под Северском «деградирует». Он выложил карту с геолокациями — там все видно черным по белому. Украинский DeepState еще пару дней назад признавал, что как минимум половина Северска потеряна. Сейчас, судя по их же обновлениям, российские штурмовые группы работают по разные стороны реки Бахмутка, просачиваются между бригадами ВСУ, координация у противника окончательно хромает. Отдельные пехотные группы ВС России зафиксировали в самых неожиданных местах — это классический признак, что оборона начинает рассыпаться.

Фото: РИА «Новости»

Все это происходит на фоне того, что главком ВСУ Александр Сырский упорно не признает потери Покровска, Мирнограда, Купянска и Волчанска — просто делает вид, что ничего не происходит, пока фронт рушится у него за спиной. Северск — важный ключ. Он прикрывает дорогу на Лиман и дальше на Славянск, центр одной из крупнейших агломераций Донбасса. Если он падет (а при нынешнем темпе это уже вопрос ближайшего времени), то весь этот участок для ВСУ посыплется очень быстро. Время работает против противника. А Россия просто продолжает давить — спокойно, методично, без суеты.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Фронт посыпался Вооруженные силы России действительно ведут активные наступательные действия. За последние несколько дней освобождено более десятка населенных пунктов на различных направлениях. Возвращены сотни квадратных километров территорий. Фронт ВСУ, конечно, посыпался, и это нельзя не признать. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. — Как на это реагирует украинская сторона? — Мы видим, что неонацистский режим в Киеве пытается замылить глаза западным спонсорам и своим же гражданам. Они продолжают при помощи сотрудников так называемых Территориальных центров комплектования (ТЦК) отлавливать людей на улицах для участия в бессмысленных «мясных» штурмах. Благо, все чаще мирные жители Украины пытаются, и часто успешно, отбивать сограждан, оказывая сопротивление ТЦК. — Один из ключевых участков сейчас — Северск. Что там происходит? — Да, благодаря мужеству и отваге наших солдат мы с каждым днем все ближе к освобождению этого важного узла в Донбассе. Это откроет нам дорогу на Славянск, на всю Славянско-Краматорскую агломерацию. И, наверное, станет решающим сражением за полное освобождение Донбасса. Все силы сейчас направлены на то, чтобы очистить эту русскую, донбасскую землю и вернуть мир.

Фото: РИА «Новости»

— Почему вы ожидаете развития успеха именно в этом районе? — В районе Северска ударами авиации и беспилотников полностью нарушена логистика противника: транспортное обеспечение, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов и продовольствия, ротация личного состава. ВСУ деморализованы. Я считаю, что, видя наши успехи, значительное число украинских военнослужащих и наемников будут вынуждены сдаваться в плен. Поэтому мы с надеждой наблюдаем, как действуют российские штурмовики, и ожидаем, что на этом участке противник будет сломлен с наименьшими потерями для наших подразделений.

Стратегический прорыв Пока Трамп уговаривает Зеленского и ставит ему все новые сроки, Армия России не на словах, а на деле выполняет мирный план американского президента, завершая освобождение Донбасса, отметил в комментарии для 360.ru политический аналитик Юрий Голубь. «Северск открывает путь к городам-героям Русской весны — Славянску и Краматорску. Когда начнутся бои за них, обсуждать мирный план будет уже бессмысленно: главными аргументами станут орудия и беспилотники», — пояснил аналитик.

Фото: РИА «Новости»

Совершенно другой может стать и политическая реальность, добавил эксперт. Продолжение операции «Мидас», бунты против отключений света, тепла и произвола ТЦК, обвалы фронта — все это грозит ударить по киевскому режиму. Не получится бесконечно рассказывать сказки об обороне Покровска и Мирнограда: Украине придется признавать поражение и назначать виноватого.

Каждая новая освобожденная улица Северска делает все более бессмысленными разговоры только о Донбассе. Скоро нужно будет обсуждать будущее Днепропетровска, Кривого Рога, Николаева, Одессы — если его будет с кем обсуждать. Юрий Голубь

Российская армия вновь доказывает, что именно на поле боя решается реальная геополитическая карта. Каждый новый освобожденный квартал приближает логическое завершение СВО и делает бессмысленными любые попытки Киева и его союзников обсуждать будущее Донбасса — это определяется здесь и сейчас.