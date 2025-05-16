Сегодня 10:58 От Умерова до головореза из СБУ. Кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле Политолог Станкевич: Умеров — удачный выбор для украинской делегации 0 0 0 Фото: Риа новости, Официальный сайт президента Украины, IMAGO/Christian Spicker Эксклюзив

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Переговоры России и Украины 2025

Российско-украинские переговоры в Стамбуле ожидаются 16 мая. С представителями Незалежной, которые не явились на встречу накануне, готовы общаться с 10:00. Президент республики Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации лишь вечером 15 мая. Кто вошел в перечень — в материале 360.ru.

Состав делегации Украины в Стамбуле 16 мая Указ об утверждении списка членов украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле опубликовали на сайте офиса Зеленского. «Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15–16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира», — следует из документа. В состав делегации вошли 12 человек: министр обороны Рустем Умеров;

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Алексей Шевченко;

заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Фото: РИА «Новости»

Глава делегации — Рустем Умеров: что о нем известно Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах в Стамбуле. Он является известным крымско-татарским активистом. В 2007 году стал одним из основателей Землячества крымских татар. Эта организация занималась развитием региональных представительств на территории Украины. В том же году Умеров стал соучредителем запрещенной в России экстремистской молодежной организации. В 2011–2013 годах нынешний министр обороны Украины выступил соучредителем и президентом Фонда развития Крыма, который проходил через финансовые потоки из Турции. Умеров пришел в большую политику в 2019 году, избравшись народным депутатом от партии «Голос». В Верховной раде он возглавил временную специальную комиссию, которая мониторила получение и использование иностранной помощи. Также он стал замом руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2020-м Умеров вошел в группу при СНБО — она разрабатывала стратегию по «деоккупации Крыма и Севастополя». Также он был секретарем комитета по правам человека и реинтеграции неподконтрольных территорий. Умеров — соавтор законопроекта, который вводил ответственность за любые призывы вернуть воду крымчанам. В феврале и весной 2022 года он входил в делегацию Украины на переговорах по подготовке и согласованию мирного договора с Россией, но сам диалог вскоре заглох. В июле того же года Умеров стал отвечать за получение и использование иностранной помощи, с сентября работал главой Фонда госимущества Украины. В 2023-м Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова и предложил назначить Умерова на этот пост. Он был не первым кандидатом на должность главы МО, но самым компромиссным.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Александр Поклад: настоящий головорез Один из участников украинской переговорной группы — заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад. Оказалось, что он замешан в убийстве члена украинской делегации 2022 года Дениса Киреева«Царьград». Последнего застрелили сотрудники СБУ 5 марта 2022 года. В ночь перед убийством Кирееву позвонили из офиса Поклада и предложили встретиться, после чего Киреев отправился на вокзал с охраной. Он собирался в Белоруссию для участия в переговорах с Россией. Его задержали в центре Киева, а через полтора часа военных разведчиков уже пригласили к осмотру трупа Киреева. Его убили выстрелом в затылок «как предателя» — так происходящее описала газета The Wall Street Journal. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что расправа случилась из-за отсутствия координации между ГУР и СБУ.

Фото: Денис Киреев (слева) / РИА «Новости»

Поклада обвиняют как минимум еще в одном покушении, о котором рассказал украинский депутат Артем Дмитрук из фракции «Слуга народа». В прошлом году он бежал в Молдавию, его объявили в международный розыск. «Как жать руки или сидеть за одним столом с откровенным убийцей?» — писал Дмитрук в своем Telegram-канале. О произошедшем с Киреевым высказался и политический обозреватель Андрей Пинчук.

Участникам переговоров от Украины тоже можно нарушать запрет на ведение переговоров с Россией? Или глава СБУ выведен из переговоров, чтобы было кому арестовывать переговорщиков по прибытии домой? Казус Киреева всегда можно повторить. Андрей Пинчук политический обозреватель

Умеров — удачный выбор? Накануне посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что в составе украинской делегации нет переговорщиков с опытом политического урегулирования. «В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — заявил он на брифинге. Мирошник также указал на «сомнительное прошлое» некоторых делегатов. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru предложил уйти от дискуссий о том, чей состав делегаций лучше.

Это все равно как перед футбольным матчем выходить на поле или не выходить. Да что там выходить? У них команда какая-то… Ты выйди и выиграй. Поэтому дискуссия о составе бессмысленна. И в том и в другом случае делегации используют те полномочия, которые им предоставили главы государств. Сергей Станкевич политолог

Он привел в пример спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которому Россия не отказывает в приеме, хотя тот вообще никакого отношения к политике не имел и всегда был в бизнесе. «С ним наш президент по нескольку часов общается. Почему? Потому что ему Трамп доверяет. И вот из этого надо исходить. Этим людям доверили главы государств вести переговоры. Все. Точка насчет состава», — добавил Станкевич. По его словам, Умеров — это удачный выбор. «Умеров в этом смысле удачен, потому что он был в Стамбуле в 2022 году. Он тоже воплощает ту же преемственность по отношению к весне 2022 года, которую воплощает и Мединский с нашей стороны. Обе делегации возглавляют те люди, которые были в составе весны 2022 года. Все правильно, дальше переговоры покажут», — заключил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз по переговорам на 16 мая Если составы делегаций окажутся недостаточными, нужные люди еще успеют подъехать, считает Станкевич. «Кто-то еще понадобится в составе делегации — подъедут, переговоры будут долгими, успеют приехать. Что касается прогноза на сегодняшний день: я надеюсь, что лед каких-то заочных малоудачных заявлений будет преодолен на первой встрече — и войдут в рабочий ритм. Первая встреча организационная и установочная. Я надеюсь, что хотя бы договорятся о повестке дня, о повестке переговоров», — отметил политолог. О том, что Украина пока не обозначила переговорную позицию, напомнил и публицист Никита Подгорнов.

Не будем забывать, что пока Киев не озвучил переговорную позицию. Он стремится в Стамбул не для переговоров, а для обсуждения инициативы по 30-дневному прекращению огня. Пока еще даже близко нет к переговорам. Никита Подгорнов публицист

Он подчеркнул, что встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина не может проходить на фоне боевых действий. «Сначала прекращение боевых действий — потом переговоры по другим вопросам. И не исключено, кстати, что готовят самую главную провокацию, куда-то ближе к заявленной дате саммита США — Россия. Чтобы фон был соответствующий. Тут тоже без иллюзий», — добавил публицист. Пока у Украины есть чем играть и сложностей еще много, заключил Подгорнов.