От Умерова до головореза из СБУ. Кто представляет Украину на переговорах в Стамбуле
Политолог Станкевич: Умеров — удачный выбор для украинской делегации
Российско-украинские переговоры в Стамбуле ожидаются 16 мая. С представителями Незалежной, которые не явились на встречу накануне, готовы общаться с 10:00. Президент республики Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации лишь вечером 15 мая. Кто вошел в перечень — в материале 360.ru.
Состав делегации Украины в Стамбуле 16 мая
Указ об утверждении списка членов украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле опубликовали на сайте офиса Зеленского.
«Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15–16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира», — следует из документа.
В состав делегации вошли 12 человек:
- министр обороны Рустем Умеров;
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;
- первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
- заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Алексей Шевченко;
- заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Глава делегации — Рустем Умеров: что о нем известно
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах в Стамбуле. Он является известным крымско-татарским активистом. В 2007 году стал одним из основателей Землячества крымских татар. Эта организация занималась развитием региональных представительств на территории Украины.
В том же году Умеров стал соучредителем запрещенной в России экстремистской молодежной организации. В 2011–2013 годах нынешний министр обороны Украины выступил соучредителем и президентом Фонда развития Крыма, который проходил через финансовые потоки из Турции.
Умеров пришел в большую политику в 2019 году, избравшись народным депутатом от партии «Голос». В Верховной раде он возглавил временную специальную комиссию, которая мониторила получение и использование иностранной помощи. Также он стал замом руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В 2020-м Умеров вошел в группу при СНБО — она разрабатывала стратегию по «деоккупации Крыма и Севастополя». Также он был секретарем комитета по правам человека и реинтеграции неподконтрольных территорий. Умеров — соавтор законопроекта, который вводил ответственность за любые призывы вернуть воду крымчанам.
В феврале и весной 2022 года он входил в делегацию Украины на переговорах по подготовке и согласованию мирного договора с Россией, но сам диалог вскоре заглох. В июле того же года Умеров стал отвечать за получение и использование иностранной помощи, с сентября работал главой Фонда госимущества Украины.
В 2023-м Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова и предложил назначить Умерова на этот пост. Он был не первым кандидатом на должность главы МО, но самым компромиссным.
Александр Поклад: настоящий головорез
Один из участников украинской переговорной группы — заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад. Оказалось, что он замешан в убийстве члена украинской делегации 2022 года Дениса Киреева«Царьград». Последнего застрелили сотрудники СБУ 5 марта 2022 года.
В ночь перед убийством Кирееву позвонили из офиса Поклада и предложили встретиться, после чего Киреев отправился на вокзал с охраной. Он собирался в Белоруссию для участия в переговорах с Россией.
Его задержали в центре Киева, а через полтора часа военных разведчиков уже пригласили к осмотру трупа Киреева. Его убили выстрелом в затылок «как предателя» — так происходящее описала газета The Wall Street Journal. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что расправа случилась из-за отсутствия координации между ГУР и СБУ.
Поклада обвиняют как минимум еще в одном покушении, о котором рассказал украинский депутат Артем Дмитрук из фракции «Слуга народа». В прошлом году он бежал в Молдавию, его объявили в международный розыск.
«Как жать руки или сидеть за одним столом с откровенным убийцей?» — писал Дмитрук в своем Telegram-канале.
О произошедшем с Киреевым высказался и политический обозреватель Андрей Пинчук.
Участникам переговоров от Украины тоже можно нарушать запрет на ведение переговоров с Россией? Или глава СБУ выведен из переговоров, чтобы было кому арестовывать переговорщиков по прибытии домой? Казус Киреева всегда можно повторить.
Андрей Пинчук
политический обозреватель
Умеров — удачный выбор?
Накануне посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что в составе украинской делегации нет переговорщиков с опытом политического урегулирования.
«В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — заявил он на брифинге.
Мирошник также указал на «сомнительное прошлое» некоторых делегатов.
Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru предложил уйти от дискуссий о том, чей состав делегаций лучше.
Это все равно как перед футбольным матчем выходить на поле или не выходить. Да что там выходить? У них команда какая-то… Ты выйди и выиграй. Поэтому дискуссия о составе бессмысленна. И в том и в другом случае делегации используют те полномочия, которые им предоставили главы государств.
Сергей Станкевич
политолог
Он привел в пример спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которому Россия не отказывает в приеме, хотя тот вообще никакого отношения к политике не имел и всегда был в бизнесе.
«С ним наш президент по нескольку часов общается. Почему? Потому что ему Трамп доверяет. И вот из этого надо исходить. Этим людям доверили главы государств вести переговоры. Все. Точка насчет состава», — добавил Станкевич.
По его словам, Умеров — это удачный выбор.
«Умеров в этом смысле удачен, потому что он был в Стамбуле в 2022 году. Он тоже воплощает ту же преемственность по отношению к весне 2022 года, которую воплощает и Мединский с нашей стороны. Обе делегации возглавляют те люди, которые были в составе весны 2022 года. Все правильно, дальше переговоры покажут», — заключил эксперт.
Прогноз по переговорам на 16 мая
Если составы делегаций окажутся недостаточными, нужные люди еще успеют подъехать, считает Станкевич.
«Кто-то еще понадобится в составе делегации — подъедут, переговоры будут долгими, успеют приехать. Что касается прогноза на сегодняшний день: я надеюсь, что лед каких-то заочных малоудачных заявлений будет преодолен на первой встрече — и войдут в рабочий ритм. Первая встреча организационная и установочная. Я надеюсь, что хотя бы договорятся о повестке дня, о повестке переговоров», — отметил политолог.
О том, что Украина пока не обозначила переговорную позицию, напомнил и публицист Никита Подгорнов.
Не будем забывать, что пока Киев не озвучил переговорную позицию. Он стремится в Стамбул не для переговоров, а для обсуждения инициативы по 30-дневному прекращению огня. Пока еще даже близко нет к переговорам.
Никита Подгорнов
публицист
Он подчеркнул, что встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина не может проходить на фоне боевых действий.
«Сначала прекращение боевых действий — потом переговоры по другим вопросам. И не исключено, кстати, что готовят самую главную провокацию, куда-то ближе к заявленной дате саммита США — Россия. Чтобы фон был соответствующий. Тут тоже без иллюзий», — добавил публицист.
Пока у Украины есть чем играть и сложностей еще много, заключил Подгорнов.