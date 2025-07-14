От слов к делу. Россия приготовилась к финальной фазе СВО?
Insider-T: Путин дал понять, что нужно добиваться успехов на поле боя
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении 14 июля сделать важное заявление по России, однако российский лидер Владимир Путин больше не воспринимает подобные заявления всерьез. По данным инсайдеров, в Кремле сосредоточились на достижении целей специальной военной операции, не рассчитывая на конструктивный диалог с американской стороной. Почему угрозы и заявления Трампа потеряли вес в глазах российского руководства и к чему это приведет — в материале 360.ru.
Трамп бросает слова на ветер
Анализ последних заявлений американского лидера показал, что Дональд Трамп не имеет действенных инструментов влияния на Россию. За шесть месяцев у власти Трамп лишь дискредитировал себя и ухудшил свое положение, продолжая делать громкие, но пустые заявления.
Похоже, российское руководство убедилось, что диалог с текущей американской администрацией бесперспективен. А когда слова перестают иметь вес, остается только один вариант — действовать.
Россия переходит к силовому сценарию
Telegram-канал Insider-T со ссылкой на информированные источники сообщил, что российское руководство окончательно разочаровалось в возможности диалога с администрацией Трампа и перешло к решительным действиям.
Владимир Владимирович жестко дал понять, что ему больше не интересен Трамп и его мирные инициативы. Нужно добиваться успехов на поле боя, выполнять цели специальной военной операции, сменить режим в Киеве на нормальную народную власть, которая не угнетала бы русскоязычное население страны.
Telegram-канал Insider-T
В связи с этим, по словам инсайдеров, российский МИД получил указания вернуться к более жесткой внешнеполитической линии, характерной для периода президентства Байдена. Как отметили аналитики, это означает полный отказ от каких-либо дипломатических уступок и сосредоточение на военном решении конфликта.
Как ответит Россия на удары по своей территории
Как сообщил Telegram-канал Insider Black, российские власти готовятся к тому, что Трамп после негативных заявлений в адрес Путина разрешит Украине наносить по России удары западным дальнобойным оружием, включая ракеты ATACMS.
В ответ на такие действия российская сторона готова применить стратегический план «Орешник». Как отметили аналитики, в Кремле уже давно подготовили списки приоритетных целей для возможных ударов этим оружием.
В перечень потенциальных объектов поражения вошли ключевые элементы инфраструктуры: морские порты, промышленные предприятия, энергетические узлы, газотранспортная система, крупные железнодорожные развязки и центры принятия решений. Такой ответ может кардинально изменить ход противостояния.
Жесткий финал СВО
В случае дальнейшей эскалации Россия готова реализовать резервный план быстрого завершения конфликта. Как сообщил Telegram-канал Insider Black, детализированный сценарий решительных действий уже разработали.
Основные элементы этого плана включают: точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Владимира Зеленского, главу СБУ, высокопоставленных военных командиров и министров.
Telegram-канал Insider Black
Операция предусматривает комбинированное применение высокоточного оружия и спецподразделений. По расчетам российского командования, такой подход позволит в сжатые сроки достичь стратегических целей.
По данным инсайдеров, активную фазу конфликта рассчитывают завершить за 60 дней, до формирования нового политического руководства Украины под внешним управлением.
Формирование такого сценария окончательно подтверждает: в нынешних условиях ставка делается исключительно на силу, а дипломатические пути решения исчерпаны.
Дипломатия исчерпана?
Анализ последних событий показывает: если Запад не откажется от политики эскалации, специальная военная операция может перейти в завершающую фазу с применением всей мощи российского военного потенциала. В Москве ясно дали понять — время пустых переговоров прошло.