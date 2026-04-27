Освобождение ЛНР, бои за Константиновку и удары возмездия. Итоги СВО за неделю

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта, расширив полосы безопасности в Днепропетровской и Харьковской областях, а также увеличив возможности для прохода к Доброполью в ДНР. Они продолжили наступление к Славянско-Краматорской агломерации, а в примыкающей к ней Константиновке уже идут серьезные бои. О главных событиях в зоне спецоперации с 20 по 26 апреля — в материале 360.ru.

Полное освобождение ЛНР и путь к Славяснку и Краматорску

Прошедшая неделя началась с выступления начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, посетившего пункт управления Южной группировки войск. Подводя предварительный итог хода спецоперации за март и первую половину апреля, он заявил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. Одним из важных направлений Герасимов назвал продвижение Южной группировки войск в сторону Славянско-Краматорской агломерации и заход в Константиновку, где в северо-восточных и юго-западных районах развернулись боевые действия. «Кроме того, идут бои в пригородах Константиновки — в населенных пунктах Новодмитровка и Ильиновка», — подчеркнул он.

Начальник Генштаба отметил, что находящиеся на северном фланге бойцы группировки приблизились к восточным границам Славянска и Краматорска на 12 и семь километров.

«Недалек тот день, когда мы освободим и Славянск, и Краматорск — все это Донецкая земля», — заявил Герасимов. Все три упомянутые города — Константиновка, Славянск и Краматорск — находятся на севере Донецкой Народной Республики и стоят на одной искривленной линии длиной около 40 километров. Славянск и Краматорск стали для украинских боевиков одними из главных опорных пунктов. Также начальник Генштаба отметил, что самые активные бои идут вокруг города Красный Лиман. Штурмовики уже вошли в населенный пункт и взяли под контроль 70% всех районов. Герасимов добавил, что бойцы группировки войск «Центр» увеличили зону контроля и продвинулись в направлении Доброполья.

Что происходит на Константиновском направлении

Украинские боевики не оставляют попыток вернуть потерянное тактическое положение, как в самой Константиновке, так и вокруг нее. Самая сложная ситуация остается на восточном и центральном участках, куда противник стянул дополнительные резервы. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Рыбарь». Они пояснили, что ВСУ рассчитывают вернуть контроль над утраченными позициями на юге города, но все подходящие вражеские штурмовые группы уничтожают беспилотники и артиллерия. «Противник не способен полноценно контролировать территорию, но замедляет продвижение российских подразделений», — заявили аналитики.

Авторы добавили, что в то же время бойцы «Южной» группировки войск активно продвинулись в западной части, взяв под контроль район Солнечный и приблизились к домам соседней Семиветровки.

Следующим закономерным шагом станет перекрытие дороги О0520, по которой проходит один из маршрутов снабжения ВСУ в селе Ильиновка — пригороде Константиновки. Также бойцы приблизились к находящемуся западнее селу Степановка, а отдельные группы вошли на территорию Долгой Балки, которая находится чуть севернее. «Освобождение Долгой Балки и Ильиновки откроет им дорогу на Алексеево-Дружковку, через которую проходят основные маршруты снабжения группировки ВСУ в самой Константиновке», — констатировали авторы «Рыбаря». При этом они отметили, что противник начал полагаться только на роботележки, которые не выдерживают даже одного удара дрона. Бронетехнику из-за большого обилия «птичек» в небе на этот участок фронта командование ВСУ больше не отправляет. При этом на севере Константиновки уже скопилась уничтоженные машины противника.

Что происходит на Краснолиманском направлении

Расположенный на самой северной границе ДНР город Красный Лиман окружен густыми лесными массивами. Через них ВСУ перебрасывают небольшие группы боевиков для просачивания на передовые позиции российских войск, которые используют дроны и артиллерию для их уничтожения.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в городе идут ожесточенные бои, командование ВСУ направляет туда все новые и новые подразделения, чтобы сдержать наступление российских войск. При этом группировки войск все же начали движение в районе реки Северский Донец в сторону населенных пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб. По данным авторов телеграм-канала WarGonzo, основное продвижение произошло в юго-восточной части в направлении Дибровы. Кроме того, продолжаются бои за Рай-Александровку.

Что происходит на Добропольском направлении

На Добропольском направлении действует группировка войск «Центр». Во вторник, 21 апреля, пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении села Гришино на этом участке. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов добавил, что бойцы уже приступили к завершению зачистки населенного пункта Новый Донбасс и ведут бои за Белицкое.

По данным «Рыбаря», освобождение Белицкого позволят российским войска приступить к формированию флангового охвата Доброполья с нескольких сторон. В этом вопросе аналитики сошлись во мнении с главой ДНР. «Я уверен, что освобождение Доброполья не за горами», — заявил Пушилин. Все эти три направления — Константиновка, Красный Лиман и Доброполье — окружают Славянско-Краматорскую агломерацию с юго-востока, юго-запада и севера. Их освобождение сыграет большую роль для перехвата ключевого укрепрайона ВСУ. Его падение знаменует полное освобождение Донбасса. Тем более, как отмечал Пушилин, под контролем киевского режима осталось от 15 до 17% территории ДНР.

Расширение полос безопасности

Группировка войск «Север» освободила поселок Ветеринарное и село Бочково в Харьковской области. Такое решение помогло расширить зону безопасности и отогнать украинских боевиков от границ Белгородской области. Ветеринарное расположено в непосредственной близости от железнодорожной линии, связывающей Белгород и Харьков. Село «Бочково» авторы телеграм-канала «Северный ветер» назвали форпостом противника на северном берегу реки Волчья.

По их данным, оттуда противник готовил удары по тыловым районам Волчанска, а также планировал забрасывать диверсионные группы в белгородское приграничье. Освобождение села расширило зону безопасности минимизировало риски проникновения боевиков на российскую территорию. Группировка войск «Центр» на этой неделе взяла под свой контроль село Новопавловка в Днепропетровской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение этого населенного пункта открыло перед российскими войсками широкие перспективы наступления на север в сторону поселка Межевая и на запад — к поселку Демурино.

Удары возмездия расколют Украину

На прошедшей неделе Министерство обороны отчиталось сразу о пяти массированных ударах по энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также военным заводам, складам с оружием и дронами и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. В ведомстве подчеркивали, что все это стало ответом на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.

Глава николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в зону поражения попали северные и северо-восточные регионы Украины, а также юг, как параллельные точки отвлечения и перегрузки систем противовоздушной обороны.

«Отдельные районы, прежде всего Сумская и Харьковская области, фактически работают как единый связанный кластер, где удары идут с интервалами в несколько часов, не давая системе стабилизироваться», — заявил Лебедев. По его словам, целями прилетов беспилотников и артиллерийских снарядов стали склады с дронами, узлы противовоздушной обороны, железные дороги, по которым идет вооружение, ремонтные базы бронетехники. Кроме того, под удары попали узлы связи, а также точки запуска беспилотников по российским регионам. Основной удар формировался вдоль линии Сумы — Харьков — Запорожье, также захватывали Чернигов и Днепропетровск как основной пояс напряжения, а южные Одесса и Николаев работали как параллельные оси, нагружающие портовую и энергетическую инфраструктуру. Лебедев отметил, что в результате сформировалась не линия фронта, а зона постоянного давления, которая рано или поздно перестанет быть устойчивой, что приведет к расколу Украины на отдельные кластеры, каждый из которых станет беспокоиться за свою безопасность.