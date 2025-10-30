Сегодня 18:44 Осторожно, это JDAM по-русски: как новая бомба России испугала ГУР и восхитила американцев 0 0 0 Фото: Пресс-служба Минобороны Спецоперация

Российские силы начали внедрять реактивные планирующие авиабомбы в зоне специальной военной операции. На Западе применение таких боеприпасов назвали передовым способом обойти препятствия в виде украинской ПВО. В чем особенность этих снарядов, прозванных TNI JDAM по-русски, разбирался 360.ru.

Из простых бомб в умные снаряды На сегодняшний день ВВС Украины для защиты от ударов с воздуха эксплуатируют зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot, IRIS-T и NASAMS. Используют, судя по сводкам из зоны СВО, как бог на душу положит, но это объяснимо. Что-то где-то украли, где-то зевнули, где-то проспали.

Тем не менее худо-бедно обороняются. Но что ни день, то новый вызов. На минувшей неделе местные паблики много трезвонили о российских КАБ, долетевших до Полтавской области, об атаке такими авиабомбами в Одесской области. Перепугали украинские каналы и модернизированные ФАБ.

Интересно Об усовершенствованных фугасных авиабомбах на днях писал и Military Watch Magazine. Авторы материала отметили, что дальность российских ФАБ увеличилась до 150 километров, так что украинский тыл оказался под еще большей угрозой. Об усовершенствованных фугасных авиабомбах на днях писал и Military Watch Magazine. Авторы материала отметили, что дальность российских ФАБ увеличилась до 150 километров, так что украинский тыл оказался под еще большей угрозой.

Теперь, как говорят на Украине, российские военные разрабатывают реактивную бомбу, которая сможет преодолевать большое расстояние и поражать цели в радиусе до 200 километров. Информация об этом очень заинтересовала американский аналитический журнал The National Interest (TNI).

По данным украинской военной разведки, Воздушно-космические силы России внедряют планирующую бомбу с ракетным двигателем, расширяя своей арсенал дальнобойных средств поражения. The National Interest

Там же авторы статьи привели слова замглавы ГУР Вадима Скибицкого о том, что ВКС России разработали и развернули «экспериментальный авиационный боеприпас большой дальности», бьющий по целям на расстоянии 150-200 километров. Параллельно, по данным TNI, российская сторона испытывает несколько других боеприпасов, включая «Гром-Э1», УМПБ-5Р и УМПК, с целью расширить их возможности и радиус поражения. То есть работа идет над оснащением снарядов системой наведения, превращением из простых в умные. Или, как их тут же окрестили журналисты, JDAM по-русски.

Интересно JDAM — американский универсальный модуль коррекции и планирования для боеприпасов прямого поражения, который может превращать их из простых бомб в умные боеприпасы. JDAM — американский универсальный модуль коррекции и планирования для боеприпасов прямого поражения, который может превращать их из простых бомб в умные боеприпасы.

«Технология JDAM довольно эффективна, она позволила американским военным раскрыть потенциал своего огромного арсенала бомб в современных конфликтах», — подчеркнули авторы материала. Помимо этого, такие комплекты наведения экономически выгодны, так как стоят дешевле созданного с нуля нового боеприпаса.

Универсальное оружие Российские планирующая бомба, как полагает TNI, идеально подходит для ударов по целям на передовой и нарушения логистики. И если снаряд покажет свою высокую эффективность, то у российских истребителей и бомбардировщиков появится дополнительный ударный потенциал.

Фото: Пресс-служба Минобороны

А пока свой сногсшибательный эффект демонстрируют уже упомянутые выше ФАБ и КАБ, которые летают все дальше: бьют по целям в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. И, как констатируют в местных пабликах, освещающих ход боевых действий, всем уже давно стало ясно, что подобные авиабомбы превращаются в удобное универсальное оружие. Плохая новость для ВСУ тут в том, что такого оружия у России много. Вопрос лишь в скорости его модернизации. По прогнозам, при использовании этих бомб от 100 до 300 штук в месяц украинский тыл будет сметен на расстоянии 110-180 километров от линии фронта. Не исключают и применение КАБ для одесской военной операции, так как такими снарядами легко можно снести оборонные сооружения противника.