Осторожно, это JDAM по-русски: как новая бомба России испугала ГУР и восхитила американцев
Российские силы начали внедрять реактивные планирующие авиабомбы в зоне специальной военной операции. На Западе применение таких боеприпасов назвали передовым способом обойти препятствия в виде украинской ПВО. В чем особенность этих снарядов, прозванных TNI JDAM по-русски, разбирался 360.ru.
Из простых бомб в умные снаряды
На сегодняшний день ВВС Украины для защиты от ударов с воздуха эксплуатируют зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot, IRIS-T и NASAMS. Используют, судя по сводкам из зоны СВО, как бог на душу положит, но это объяснимо. Что-то где-то украли, где-то зевнули, где-то проспали.
Тем не менее худо-бедно обороняются. Но что ни день, то новый вызов. На минувшей неделе местные паблики много трезвонили о российских КАБ, долетевших до Полтавской области, об атаке такими авиабомбами в Одесской области. Перепугали украинские каналы и модернизированные ФАБ.
Интересно
Теперь, как говорят на Украине, российские военные разрабатывают реактивную бомбу, которая сможет преодолевать большое расстояние и поражать цели в радиусе до 200 километров. Информация об этом очень заинтересовала американский аналитический журнал The National Interest (TNI).
По данным украинской военной разведки, Воздушно-космические силы России внедряют планирующую бомбу с ракетным двигателем, расширяя своей арсенал дальнобойных средств поражения.
The National Interest
Там же авторы статьи привели слова замглавы ГУР Вадима Скибицкого о том, что ВКС России разработали и развернули «экспериментальный авиационный боеприпас большой дальности», бьющий по целям на расстоянии 150-200 километров.
Параллельно, по данным TNI, российская сторона испытывает несколько других боеприпасов, включая «Гром-Э1», УМПБ-5Р и УМПК, с целью расширить их возможности и радиус поражения. То есть работа идет над оснащением снарядов системой наведения, превращением из простых в умные. Или, как их тут же окрестили журналисты, JDAM по-русски.
Интересно
«Технология JDAM довольно эффективна, она позволила американским военным раскрыть потенциал своего огромного арсенала бомб в современных конфликтах», — подчеркнули авторы материала.
Помимо этого, такие комплекты наведения экономически выгодны, так как стоят дешевле созданного с нуля нового боеприпаса.
Универсальное оружие
Российские планирующая бомба, как полагает TNI, идеально подходит для ударов по целям на передовой и нарушения логистики. И если снаряд покажет свою высокую эффективность, то у российских истребителей и бомбардировщиков появится дополнительный ударный потенциал.
А пока свой сногсшибательный эффект демонстрируют уже упомянутые выше ФАБ и КАБ, которые летают все дальше: бьют по целям в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
И, как констатируют в местных пабликах, освещающих ход боевых действий, всем уже давно стало ясно, что подобные авиабомбы превращаются в удобное универсальное оружие.
Плохая новость для ВСУ тут в том, что такого оружия у России много. Вопрос лишь в скорости его модернизации. По прогнозам, при использовании этих бомб от 100 до 300 штук в месяц украинский тыл будет сметен на расстоянии 110-180 километров от линии фронта.
Не исключают и применение КАБ для одесской военной операции, так как такими снарядами легко можно снести оборонные сооружения противника.