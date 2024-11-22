«Орешник» животворящий. Запад заставили мучиться «проклятыми русскими вопросами»
Публицист Белов: после выступления Путина «перемога» превратилась в «зраду»
Сказать, что Запад напрягся после вчерашнего выступления президента России Владимира Путина — это ничего не сказать. Самым, наверное, красноречивым ответом стало поистине гробовое молчание официальных западных инстанций, кроме разве что бессвязного лепета американской пародии на домовенка Кузьку (пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер), заявившей что-то вроде «а мы все знали или даже предупредили заранее наших киевских сателлитов».
Западные СМИ оказались куда более словоохотливы, чем местные политики, и поначалу попытались успокоить свою аудиторию высосанными из пальца утверждениями, что на самом деле у России таких ракет одна-две, а это не так страшно.
Затем, видимо, когда прошел первый шок и стадия отрицания сменилась гневом, таблоиды типа немецкого Bild не придумали ничего лучшего, как выпустить на арену своих дрессированных русофобов вроде Юлиана Репке, который, захлебываясь ядом, начал извергать из себя оскорбления в адрес нашего президента, пытаясь доказать, что на самом деле это не коллективный Запад дружно наделал в штаны, а Путин якобы испугался.
Вот, полюбуйтесь:
«То, что выглядит как демонстрация силы злодея в Кремле, на самом деле признак отчаяния. Потому что у армии Путина сотни систем вооружения, которые могут атаковать украинский мегаполис Днепр. Вместо этого российский правитель запустил многомиллионную тестовую ракету из Астраханской области, расположенной в 1000 километрах. Его истинная цель ясна — посеять страх и ужас среди западных партнеров, чтобы они прекратили военную помощь Украине». Конец цитаты.
Так-то в чем-то он прав. Я даже больше скажу, «страх и ужас среди западных партнеров» — это не просто наша цель, а именно тот эффект, которого мы добивались. И в итоге, как видим, добились.
Причем сила этого эффекта оказалась настолько мощной, что заставила наиболее адекватно мыслящих из числа западных аналитиков и экспертов задаться «проклятыми русскими вопросами»: «что теперь делать?» и «кто во всем этом виноват?».
Так, американский журналист Оуэн Мэтьюз написал для издания The Spectator здоровенный лонгрид, озаглавленный «Ракеты Байдена не принесут пользы Украине». Вот лишь несколько цитат из его текста:
- «За 60 дней до конца пребывания в должности Джо Байдена Белый дом значительно обострил военный конфликт на Украине, который он так старался сдержать».
- «Непосредственным результатом стала прямая российская угроза посольству США в Киеве и то, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал саботажем подводных интернет-кабелей на Балтике».
- «В оперативном плане Украина снова оказалась в худшем из всех возможных миров».
- «Разрешение Байдена, скорее всего, мало повлияет на ход конфликта — но в то же время оно позволяет Кремлю заявить, что НАТО напрямую вступило в конфликт».
- «Главный вопрос заключается в том, когда, как и кто сможет убедить Путина согласиться на любые условия, пока он продолжает побеждать на земле».
- «Украина как никогда близка к военному краху».
И так далее, и все в том же духе. А ведь еще вчера утром большинство западных экспертов приветствовали решение американской администрации позволить Киеву (по факту самим себе) бить по территории Российской Федерации. Бить, как они полагали, практически безнаказанно.
Но в одночасье «перемога» по известной украинской традиции превратилась в «зраду», очередное американское «вундерваффе» — в тыкву, а сам Запад — в кучку крыс, разбежавшихся по углам при виде кота. Вот что «Орешник» животворящий делает!