«Орешник» животворящий. Запад заставили мучиться «проклятыми русскими вопросами»

Сказать, что Запад напрягся после вчерашнего выступления президента России Владимира Путина — это ничего не сказать. Самым, наверное, красноречивым ответом стало поистине гробовое молчание официальных западных инстанций, кроме разве что бессвязного лепета американской пародии на домовенка Кузьку (пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер), заявившей что-то вроде «а мы все знали или даже предупредили заранее наших киевских сателлитов».

Западные СМИ оказались куда более словоохотливы, чем местные политики, и поначалу попытались успокоить свою аудиторию высосанными из пальца утверждениями, что на самом деле у России таких ракет одна-две, а это не так страшно.

Затем, видимо, когда прошел первый шок и стадия отрицания сменилась гневом, таблоиды типа немецкого Bild не придумали ничего лучшего, как выпустить на арену своих дрессированных русофобов вроде Юлиана Репке, который, захлебываясь ядом, начал извергать из себя оскорбления в адрес нашего президента, пытаясь доказать, что на самом деле это не коллективный Запад дружно наделал в штаны, а Путин якобы испугался.

Вот, полюбуйтесь:

«То, что выглядит как демонстрация силы злодея в Кремле, на самом деле признак отчаяния. Потому что у армии Путина сотни систем вооружения, которые могут атаковать украинский мегаполис Днепр. Вместо этого российский правитель запустил многомиллионную тестовую ракету из Астраханской области, расположенной в 1000 километрах. Его истинная цель ясна — посеять страх и ужас среди западных партнеров, чтобы они прекратили военную помощь Украине». Конец цитаты.