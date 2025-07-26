«Орешник» на взводе? Как Россия ответит на бесчеловечную атаку на Сочи

Россия гарантированно подготовит достойный ответ после подлого удара по мирным жителям Сочи, когда украинские дроны атаковали мирный курортный город в разгар сезона. Какие стратегические объекты ВСУ будут уничтожены первыми, стоит ли ждать удара «Орешником» и почему киевскому режиму не спастись даже в бункерах — в материале 360.ru.

В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, жители и отдыхающие услышали более 20 мощных взрывов. Основными целями ударов стали стратегические нефтяные объекты и «Олимпийский университет Сириус».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот удар спланированной террористической акцией против мирного населения. Она отметила, что атака предназначалась исключительно гражданским лицам, не имеющим отношения к вооруженным силам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил трагические последствия атаки. В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались как местные жители, так и отдыхающие.

Будет ли достойный ответ?

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что для атаки использовались модернизированные ударные БПЛА Ан-196 «Лютый» с увеличенной дальностью полета. По оперативным данным, дроны запустили через акваторию Черного моря, они прошли над территорией Абхазии, после чего вышли на курс к Сочи. Примечательно, что в момент атаки в воздушном пространстве присутствовал французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии для News.ru заявил о неизбежности ответных мер.