«Орешник» на взводе? Как Россия ответит на бесчеловечную атаку на Сочи
Россия гарантированно подготовит достойный ответ после подлого удара по мирным жителям Сочи, когда украинские дроны атаковали мирный курортный город в разгар сезона. Какие стратегические объекты ВСУ будут уничтожены первыми, стоит ли ждать удара «Орешником» и почему киевскому режиму не спастись даже в бункерах — в материале 360.ru.
В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, жители и отдыхающие услышали более 20 мощных взрывов. Основными целями ударов стали стратегические нефтяные объекты и «Олимпийский университет Сириус».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот удар спланированной террористической акцией против мирного населения. Она отметила, что атака предназначалась исключительно гражданским лицам, не имеющим отношения к вооруженным силам.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил трагические последствия атаки. В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались как местные жители, так и отдыхающие.
Будет ли достойный ответ?
Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что для атаки использовались модернизированные ударные БПЛА Ан-196 «Лютый» с увеличенной дальностью полета. По оперативным данным, дроны запустили через акваторию Черного моря, они прошли над территорией Абхазии, после чего вышли на курс к Сочи. Примечательно, что в момент атаки в воздушном пространстве присутствовал французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии для News.ru заявил о неизбежности ответных мер.
Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины, что может произойти что-нибудь не очень веселое. Видимо, все-таки они напрашиваются или решили проверить таким образом, на своей же Украине, есть ли у нас «Орешник» или нет. Давно что-то мы не пользовались, но, видимо, они решили все-таки проверить, будет ли он задействован, соскучились, видимо.
Андрей Колесник
член комитета Госдумы по обороне
Парламентарий также сообщил, что российские спецслужбы уже приступили к идентификации всех причастных к организации этого преступления. По его словам, спецслужбы и военно-следственный проследят всю цепочку, и в итоге «прилетит всем, кто это затеял».
Аналитики подчеркивают, что возможный ответный удар России будет не только мощным, но и демонстративным, призванным показать бесперспективность любых попыток террористических атак на российскую территорию. По информации от инсайдеров, российское руководство рассматривает несколько вариантов ответа, включая применение высокоточных стратегических систем.
К чему стоит готовиться бандеровцам
Telegram-канал Insider-T сообщил, что российские войска уже располагают восемью пусковыми установками этого ракетного комплекса. Кроме того, в Кремле уже заранее подготовили перечень стратегических объектов для возможного применения комплекса «Орешник».
В приоритете стратегическая инфраструктура: порты, промышленные гиганты, узлы электроснабжения, газовая сеть, крупные ж/д развязки, мосты, тоннели, аэродромы и центры принятия решений.
Telegram-канал Insider-T
По данным источника, Министерство обороны России постоянно поддерживает комплекс в полной боевой готовности, что позволяет нанести моментальный ответный удар в любой момент.
После того, как украинские боевики нанесли бесчеловечный удар по курортному городу в самый разгар сезона, социальные сети взорвались возмущением и негодованием. Многие призывают призывают к немедленному уничтожению командования ВСУ, которое позволяет такие «акции» против мирных жителей.
Все чаще в комментариях слышатся слова, что «пора заправлять „Орешник“». Несмотря на то, что официальные представители Минобороны России не комментировали свои планы, военные эксперты отмечают, что российский ответ может оказаться для Украины крайне болезненным.