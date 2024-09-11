Операторы провели тренировку по управлению дронами от «Чистой линии»

Помощь бойцам специальной военной операции оказывают не только простые россияне, но и бизнес. Компания «Чистая линия» направляет в зону боев гуманитарные и более серьезные грузы, включая FVP-беспилотники. Корреспондент 360.ru Елена Кононова побывала на практическом занятии операторов летательных аппаратов, чтобы отработать навыки, которые пригодятся за ленточкой.

Оттачивают их на специальной площадке. Передвижение по участку идет двумя группами по три человека. Оператор находится в конце и отвечает за разведку и безопасность всего отряда. В случае опасности, снятой дроном, он предупредит бойцов, и те быстро отойдут назад.

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Главными гаджетами оператора являются очки и пульт. Такое управление позволяет ему своими глазами видеть все, что происходит впереди на большом расстоянии. Подобные летательные аппараты особенно востребованы на поле боя. Поэтому «Чистая линия» регулярно направляет их военным. Все свои посылки компания собирает с учетом реальных запросов военнослужащих.

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Вице-президент фирмы Армен Бениаминов находится в регулярном контакте с бойцами, чтобы узнать, что им необходимо.

Недавно он вернулся из Курска, где передал помощь военным медикам. Новые фургоны с беспилотниками, техникой для разведки и, конечно, мороженым приготовили к отправке в зону специальной военной операции.

Фото: Телеканал «360»

«Приехали с нашим мороженым к нашим славным разведчикам спецназа. Мороженое — добрый, положительный продукт, он вырабатывает гормон счастья. Я считаю, что это очень полезно. Плюс привезли подарки нашим бойцам, которые пригодятся в их важной, сложной и нужной работе», — заявил Бениаминов. Он пояснил, что в ходе последнего выхода с бойцами на контакт они попросили беспилотники Mavic и FPV-дроны, которые очень нужны, и оборудование.

Во время последнего визита в Курскую область вице-президент «Чистой линии» отвез эвакуированным из приграничных районов детям мороженое, а также новый пикап для военных медиков. Предприниматель отметил, что такие поездки стали традиционными. Бениаминов также узнал, что новая машина необходима для эвакуации людей и работы военных. Поэтому доставленный пикап оставили в Курске, откуда машину забрали в приграничье.