Сегодня 18:34 Они все знали. Запад лжет, говоря, что не был посвящен в планы Зеленского Писатель Белов: атака на Курскую область — открытая агрессия НАТО против России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Владимир Зеленский

ВСУ

Атака ВСУ на Курскую область

По мнению немецкого политолога Фишера, Украина не могла осуществить вторжение в Курскую область без помощи Запада, по крайней мере, на уровне предоставления необходимых разведданных. Соответственно, и Запад, вовлеченный в процесс подготовки украинской операции, не мог не быть в курсе планов Киева.

«Вопрос, прежде всего, в том, откуда Украина знала, что российских войск не было в этом районе. Вы не можете увидеть это через Google или Google Maps, а также через Google View и уж тем более через небольшой беспилотник. Для этого необходима поддержка спутников, которых у самой Украины нет. Я считаю, что вероятность очень высока, что они получили эту информацию от Запада», — отмечает эксперт.

Что ж, теперь становится понятным смысл заявления пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрины Сингх, рассказавшей, что «Пентагон не считает провалом в работе американской разведки то, что Соединенные Штаты якобы не были осведомлены о подготовке Украиной атаки на Курскую область, и не видит в этом проявления недоверия со стороны Киева».

Ну, разумеется, все ведь все знали. Более того, The New York Times в недавней статье утверждает, что американцы не только имели всю необходимую информацию о грядущем вторжении ВСУ в Курскую область, но и сами подсказали Зеленскому эту идею.

«Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны… Наступая в Курске, украинцы последовали американскому совету: вместо того чтобы сражаться на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию. Насколько стратегическим окажется этот натиск, станет известно лишь со временем», — пишет NYT. Выкладки западных экспертов и инсайды американских СМИ подтверждает и вышедшее накануне интервью помощника президента РФ Николая Патрушева «Известиям», в котором тот в категорической форме заявил, что «непричастность США к операции, которую в настоящий момент осуществляют ВСУ в Курской области, — это ложь».

Фото: РИА «Новости»

«Без участия Вашингтона Киев вряд ли рискнул бы зайти на территорию России. Из-за американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект. Сейчас усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», — подчеркнул Патрушев. Судя по всему, никаких сомнений в том, что все происходящее готовилось и координировалось Западом, не остается, а стало быть, можно говорить об открытой агрессии НАТО против России. Каким образом отвечать на эту агрессию — решать, разумеется, высшему руководству нашей страны. Ясно одно: отвечать придется. Возможно, асимметрично, но так, чтобы поняли и прочувствовали.