Сегодня 19:47 Они ушли, чтобы жили мы. Как в Подмосковье помогают вдовам участников СВО 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

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Елена Романенко из Реутова прожила с супругом Михаилом 17 лет, они воспитывали сына. Когда началась спецоперация, Михаил, отставной спецназовец, отправился на фронт и погиб при выполнении боевой задачи. Как теперь живет вдова и как помогают другим семьям, оказавшимся в такой же ситуации, выяснила корреспондент 360.ru, отправившаяся в представительство фонда «Защитники Отечества».

Потеря Михаилу было 53 года, когда он решил уйти воевать. В военкомате отказывались его брать, но он добился того, чтобы его отправили на фронт, а потом переучился на танкиста. Несмотря на возраст, Михаил выполнял задачи наравне с молодыми сослуживцами и брался за любую работу. В феврале 2024 года он пал в бою. «Он и погиб за рулем танка ночью. <…> Первое, что я подумала, что я не должна умереть в эту минуту. И помню: первое, что я сделала — потянулась к сумке за таблетками от аритмии. На всякий случай, чтобы не умереть», — рассказала его вдова. Елена долго не могла привыкнуть к мысли, что любимого супруга больше нет. Она обратилась за помощью.

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Психологическая помощь Ольга Алешина — социальный координатор фонда. Сначала она помогала Елене как психолог, затем направила ее в группу взаимопомощи для семей участников СВО. «Первая, самая основная рекомендация — просто быть рядом. Если человек хочет разговаривать, в стадии торга человек очень много проговаривает эту ситуацию. <…> Это и есть в каком-то смысле терапия, когда они многократно проговаривают все обстоятельства. Циклично», — рассказала она. Однажды Романенко увидела в группе объявление о наборе учеников в новый межрегиональный проект. Ей, фельдшеру, стало интересно выучиться на психолога-консультанта — и она отправила заявку. А теперь уже сама Елена работает с участницами второго потока и мечтает о высшем клиническом образовании.

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Помощь от Союза женщин России Романенко и Алешина встретились вновь в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. Вместе с ними за столом были жены и матери других погибших военнослужащих. Теперь Елена помогает тем, кто, как и она сама, столкнулся с бедой. «Я не боюсь общаться с людьми и вижу, что я нужна этим людям», — подчеркнула Романенко. Председатель регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова предложила им участие в проектах организации и поинтересовалась, нужна ли какая-то помощь. «Очень важно слышать, что нужно вам», — заявила она. В союзе хотят донести до обратившихся к ним женщин простую мысль: нужно продолжать жить ради близких, детей и самих себя — и с памятью о тех, кто отдал за них жизнь.