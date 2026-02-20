Около 40 региональных мер поддержки бойцов СВО внедрили в Подмосковье

В преддверии 23 февраля в России звучат слова благодарности в адрес защитников Отечества. В Подмосковье для ветеранов действуют меры поддержки, которые позволяют сделать их повседневную жизнь легче.

Особые слова признания адресованы участникам специальной военной операции. Для военнослужащих, находящихся на передовой, важным фактором остается уверенность в надежном тылу и заботе о близких.

«Защитник — это и врач, сражающийся за жизни, и учитель, воспитывающий патриотов, это инженер, рабочий у станка, волонтер, собирающий гуманитарные грузы. Это отец семейства, который своим примером показывает детям, что значит быть мужчиной», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«Это день сильных, ответственных, надежных людей. Тех, кто умеет брать на себя удар, принимать решения и отвечать за тех, кто рядом», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Праздник объединяет не только тех, кто носит военную форму, но и всех, для кого понятия родины, долга и чести наполнены глубоким смыслом.

Сегодня в Подмосковье действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, помимо федеральных выплат и льгот. Это, в том числе выплаты взамен участка, помощь в трудоустройстве, бесплатный садик для детей, бесплатное питание для школьников и студентов, освобождение от транспортного налога, бесплатная реабилитация, психологическая, юридическая помощь.

Система постоянно расширяется и совершенствуется, а депутаты «Единой России» поддерживают связь с военными и их семьями, учитывают их запросы и пожелания.

Транспортный налог и компенсация расходов на газификацию

Ветераны боевых действий в Подмосковье получают право на снижение ставки транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры. Участников СВО освобождают от уплаты транспортного налога на машины с двигателем до 250 лошадиных сил.

Для ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших ветеранов предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте столичного региона, включая метрополитен.

Также действует программа компенсации расходов на газификацию индивидуальных жилых домов для ветеранов боевых действий и участников спецоперации в размере до 80 тысяч рублей.

Кроме того, работодателям с численностью персонала свыше 200 человек устанавливают квоту для трудоустройства ветеранов боевых действий.

Реабилитация и выплаты

Участники СВО, получившие ранения, могут пройти бесплатную реабилитацию в специализированных центрах, включая центр «Ясенки» и семейный центр имени А. И. Мещерякова. Инвалидам I группы из числа военнослужащих полагается ежемесячная денежная компенсация в размере 50% на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт.

Предусмотрена единовременная выплата в 500 тысяч рублей взамен земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами за участие в спецоперации. Также меры поддержки распространяются на членов семей погибших бойцов.

Участники специальной операции могут воспользоваться льготами на зубопротезирование, включая повышенную компенсацию до миллиона рублей при ранении в челюстно-лицевую область.

Помощь семьям

Для бойцов с ограничениями к передвижению и семей с детьми-инвалидами предусмотрена ежегодная выплата на такси в размере 24 тысяч рублей.

Также бойцы и их родные имеют право на бесплатную юридическую и психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и получении дополнительного образования.

Для детей предусмотрены внеочередное зачисление в детские сады, освобождение от родительской платы, бесплатное питание в школах и колледжах, а также зачисление в группы продленного дня и бесплатный летний отдых.

С октября прошлого года в Подмосковье работает комплексная услуга «Защитники Отечества», позволяющая оформить 17 мер поддержки по одному заявлению.

Подать документы можно в МФЦ, где также доступны услуги военно-социального центра Министерства обороны. Для удобства жителей в мобильное приложение «Добродел» внедрили специальный навигатор по мерам поддержки участников СВО и их семей.