Окно Овертона открылось. Британцам рассказали о погибшем на Украине солдате с одной целью

На Украине погиб британский солдат, что официально признало Министерство обороны Соединенного Королевства. Он получил травмы в результате трагического несчастного случая, когда наблюдал за солдатами ВСУ, тестирующими новую оборонительную систему.

Особых подробностей случившегося нет. Говорят, мол, инцидент произошел вдали от линии фронта и к боевым потерям не относится. Да и вообще, как пишут СМИ, ранее правительство Британии уже признавало: некоторое количество ее военнослужащих находятся на Украине. В их обязанности входят поддержка ВСУ и обеспечение безопасности дипломатического персонала.

Так-то оно так, но в реальности это далеко не первый британский военный, погибший в зоне украинского конфликта. Но почему-то раньше Лондон предпочитал об этом не говорить. Что изменилось?

То, что в Великобритании и в целом в Европе, похоже, приняли решение в этот конфликт вступить. Не сейчас, конечно, и не сразу, но во вполне близкой перспективе, ибо иных способов сохранить свою власть глобалисты, судя по всему, не видят.

Так как просто, с бухты-барахты, объявить России войну и отправить умирать своих подданных они не готовы — подданные ведь могут и спросить: какого, извините за выражение, черта, — правящая верхушка через подконтрольные им и весьма услужливые СМИ начала потихоньку приучать граждан Великобритании к тому, что на Украине реально гибнут британские солдаты.