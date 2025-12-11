Окно Овертона открылось. Британцам рассказали о погибшем на Украине солдате с одной целью
На Украине погиб британский солдат, что официально признало Министерство обороны Соединенного Королевства. Он получил травмы в результате трагического несчастного случая, когда наблюдал за солдатами ВСУ, тестирующими новую оборонительную систему.
Особых подробностей случившегося нет. Говорят, мол, инцидент произошел вдали от линии фронта и к боевым потерям не относится. Да и вообще, как пишут СМИ, ранее правительство Британии уже признавало: некоторое количество ее военнослужащих находятся на Украине. В их обязанности входят поддержка ВСУ и обеспечение безопасности дипломатического персонала.
Так-то оно так, но в реальности это далеко не первый британский военный, погибший в зоне украинского конфликта. Но почему-то раньше Лондон предпочитал об этом не говорить. Что изменилось?
То, что в Великобритании и в целом в Европе, похоже, приняли решение в этот конфликт вступить. Не сейчас, конечно, и не сразу, но во вполне близкой перспективе, ибо иных способов сохранить свою власть глобалисты, судя по всему, не видят.
Так как просто, с бухты-барахты, объявить России войну и отправить умирать своих подданных они не готовы — подданные ведь могут и спросить: какого, извините за выражение, черта, — правящая верхушка через подконтрольные им и весьма услужливые СМИ начала потихоньку приучать граждан Великобритании к тому, что на Украине реально гибнут британские солдаты.
Да, «в результате нечастного случая» и «вдали от линии фронта», но цинковый гроб с телом, покрытый флагом Британии, все равно вернется на острова.
Встречать его будут с почестями, о чем, разумеется, снимут репортаж и покажут его по ТВ. Так британцы поймут, что их страна де-факто уже принимает участие в военном конфликте. И потихоньку репортажи о потерях, которых наверняка будет все больше, превратятся в некоторую обыденность, притупив остроту восприятия у зрителей.
В психологии это называется окном Овертона, которое никогда не открывается сразу и целиком. Нет, его задача заключается в медленном «расширении сознания», приучении публики спокойно относиться к вещам и явлениям, еще вчера казавшимся ужасными и неприемлемыми, постепенно переведя их в область «нормального».
Этот прием хорошо известен и давно используется западной пропагандой. Примерно так же они вдалбливали в головы сограждан мысль о том, что за любыми реальными и мнимыми преступлениями в Европе стоит «рука Москвы». «Многие верят».
Вот только ужас нынешней ситуации усиливается еще тем, что однажды они таки бросят своих солдат в пучину реальной войны. Войны, в которой поневоле придется участвовать и нам, ибо мы будем целью их агрессии. Потому легкомысленно относиться к подобных психологическим уловкам британской пропаганды Россия, увы, не имеет права.