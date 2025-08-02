Три ответа зарвавшимся янки. Как Россия охладила Белый дом

Зря все-таки Дональд Фредович «крошил батон» на Дмитрия Анатольевича — кричал, бранился, обзывал его «провалившимся президентом» и всячески угрожал за преступление некой «красной черты» и переход в «опасную зону». Лучше бы ему не будить лихо.

Дмитрий Медведев в долгу, конечно, не остался и посоветовал Трампу поменьше переживать за здоровье российской экономики — мы тут как-нибудь и сами справимся. Заодно напомнил тому об опасном увлечении фильмами ужасов. Лишнее это все, того и гляди «мертвая рука» приснится. Если кто не в курсе, на Западе «мертвой рукой», Dead Hand, называют российскую систему «Периметр» — полностью автоматизированный комплекс управления массированным ответным ядерным ударом. Но то были еще цветочки. После пришло время ягодок, точнее — орешков, а еще точнее — «Орешника», новейшего российского ракетного комплекса. Владимир Путин сообщил, что первая серийная партия поступила в войска и совсем скоро встанет на боевое дежурство у наших белорусских союзников. Или правильнее говорить соотечественников? Страна-то у нас общая — Союзное государство России и Белоруссии. Общей стране — единая оборона, в том числе в виде «Орешника».

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

При чем тут Трамп, спросите вы? Да при том, что в последние дни в Белом доме и его окрестностях совсем позабыли приличия и начали в отрытую угрожать России не только санкциями, что еще полбеды, но и ракетными ударами. Какой-то местный сенатор, к сожалению, запамятовал его имя, на полном серьезе заявил: если Россию не получится достать тарифами и запретами, в ход пойдут дальнобойные ракеты, сделав для нас «цену упрямства» чересчур высокой. И сам президент США не остался в стороне, вновь заявив, что разочарован позицией Кремля — «то, что Россия делает, отвратительно», потому принял решение продолжить поставки боеприпасов Киеву (за счет Европы), а нас наказать. Затем в ответ Медведеву вновь психанул и сказал, что отправил две атомные подлодки поближе к России.

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но вчера Трампу ответил Путин. Не упоминая, впрочем, лично хозяина Белого дома, но вполне прозрачно дав понять, кому его слова адресованы. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а делать это спокойно» — щелчок по носу Трампу. Это раз. «Недоброжелатели говорили о необходимости стратегического поражения России на поле боя, а сегодня у них другая „одна, но пламенная страсть“ — остановить российское наступление во что бы то ни стало» — оплеуха всем, кто все мечтает (скорее всего, бредит) победить нас. Это два.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

И контрольный: «Россия не захватывает территории в ходе спецоперации, а возвращает свое». Три. Не знаю, почему, но я практически уверен: говоря о «возвращении своего», президент России имел в виду нечто большее, чем пока еще оккупированные Украиной территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. И даже большее, чем все исторические российские территории, вплоть до и включая Киев, Харьков и Одессу. Он говорил о возвращении России самой себя, о возвращении к себе. О чувстве самоуважения, свободы и национальной гордости великороссов и всех прочих народов, нашу страну населяющих. О том месте, которое Россия по праву занимала и будет занимать в мире. И о том, что никаким злопыхателям этого у нас не отнять.