Сегодня 10:34 Офицеры — в мешках, архивы — в пыль: как ювелирный удар «Искандера» связал руки СБУ Подполье назвало шикарным удар «Искандера» по центру СБУ в Кривом Роге 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Ракеты

СБУ

Одесса

Беспилотники

ВСУ

Украина

Харьков

Запорожская область

ПВО

За минувшие сутки российские военные нанесли серию ювелирных ракетных ударов «Искандерами» по нескольким крупным целям на Украине. В ход пошли и беспилотники «Герань»: они уже классической волной накрыли объекты противника в Одессе.

Главное событие ночи Итоги обстрелов подвел утром 4 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, самым главным событием стал удар по зданию Службы безопасности Украины в Кривом Роге.

«Самый жирный подарок — Кривой Рог, здание СБУ. „Искандер-М“ прилетел ровно туда, куда надо. Теперь в этом доме тишина, архивы в пыль, эсбэушники либо в мешках, либо в реанимации. Управление целым куском фронта серьезно подвисло — это вам не сарай бабы Клавы разнести», — подчеркнул он.

Кривой Рог — это просто шедевр. Центр координации террора и диверсий вышел из чата в один момент. Потери офицеров СБУ, архивов, связи — огромные. Управление запорожским и херсонским секторами теперь висит на соплях. Остальные прилеты — добивание тыловых узлов. Сергей Лебедев

В Николаевской области ВС России успешно поразили скопление личного состава в Баштанке. Кроме того, есть данные о мощной серии из семи прилетов по подстанции на улице Заболотного в Одессе. Все остальное — добивание логистики, порта и энергетики. Мирные жители в Одессе не пострадали.

«ПВО противника снова „отличилась“ — в Баштанке ракета ПВО погналась за „Искандером“ и прилетела в частные дома. Напоминаю: с той стороны не только „альтернативно одаренные“, есть очень много адекватных людей, их тоже прилеты по бандеровцам радуют, и они о них сообщают. На этот раз прилетело очень вкусно — прям по самым больным местам», — добавил Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

Какие еще цели поразили за сутки: данные подполья Также подпольщик привел подробности ударов с таймингом и пораженными объектами. Запорожская область: место дислокации небольшого подразделения ВСУ. «Одиночный, но точный укол днем — типичная работа по уже разведанной цели. Никаких серий не последовало, значит, попали ровно туда, куда планировали», — пояснил эксперт.

Сумская область: военная инфраструктура города. Скорее всего, продолжил подпольщик, бойцы добивали узел управления или склад, выявленный ранее. «Сумы все чаще попадают под раздачу — северный фланг начинает нервничать», — констатировал Лебедев.

Днепропетровская область. Здесь целью было полное уничтожение здания СБУ в Кривом Роге, а также складов, логистических и энергетических объектов в Павлограде.

Николаевская область. Баштанка. Цель: крупная дислокация ВСУ. По мнению Лебедева, удар был идеальным, так как нанесли его в момент максимального скопления личного состава.

Харьков. Удары по военным объектам, связанные со сборкой БПЛА.

Одесская область: били по портовой инфраструктуре, складам ГСМ и БК, логистическим терминалам, а также подстанции на улице Заболотного.

Атаку беспилотников под Одессой подпольщик назвал классической «насыщающей» волной «Гераней». Семь БПЛА, по информации подполья, легли точно в подстанцию и вывели ее из строя. Портовая зона в результате оказалась частично обесточена.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно он подчеркнул, что ни в одном случае мирные жители не пострадали, а вот ПВО на юге, судя по всему, уже на последнем издыхании: боекомплект тает, расчеты вымотаны до предела. Но это только разогрев, убежден Лебедев: «настоящая большая серия еще впереди». Подводя итог прошедших суток, координатор подполья подчеркнул, что противник продолжает получать максимальный ущерб. «День и ночь прошли максимально вкусно: СБУ в Кривом Роге больше нет, Баштанка получила кассетником по зубам, подстанция на Заболотного в Одессе выведена из строя чисто и без жертв среди мирных. Все четко, все по военным объектам. Процесс идет красиво и строго по плану. Ближайшие ночи будут еще жарче», — заключил подпольщик.