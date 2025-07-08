Российские удары по военным объектам Украины достигли новой интенсивности в последние дни. В Одессе и центре Киева, где несколько районов остались без света, среди пораженных целей оказался завод по производству немецких ракет Taurus. И именно в этот момент украинский лидер Владимир Зеленский заговорил о «дальнобойных ударах по России» западными ракетами — фактически признав, что Берлин уже втянут в конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС расставил все точки над i: Запад сделал свой выбор — 54 миллиарда долларов Украине вместо того, чтобы помогать голодающей Африке. По мнению экспертов телеканала «Царьград», атака на немецкий ракетный цех и гибель офицеров ФРГ прозвучали красноречивее любых нот протеста, дополнили слова Лаврова и дали всем понять, что будет в случае участия НАТО на стороне Украины. ТЦК горят, центр Киева под ударом Субботней ночью российские военные нанесли мощные удары по Киеву, включая центр столицы. Дроны и ракеты точечно поражали хорошо защищенные объекты, добиваясь высоких результатов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что один из ударов пришелся по зданию ТЦК, где вряд ли находились люди, но была уничтожена документация, которую боевики не дублировали даже в цифровом виде из-за риска утечек. За последние дни это уже четвертый разгром подобного объекта.

Атаки по Киевской и Черкасской областям — это попытка подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование. Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Он отметил, что одновременное применение дронов и ракет говорит о комплексном подходе к подавлению ПВО и дезорганизации войск, которые необходимы, чтобы свободно пользоваться авиацией. Военкоры связывают удары по ТЦК не только с общественным запросом, но и с попыткой сорвать мобилизацию на критических направлениях. Это снижает обороноспособность ВСУ и усугубляет нехватку личного состава на передовой. «Неприлеты» в Киеве Также особенно мощный удар, приведший к блэкауту, пришелся по Киеву. По данным ветерана «Вагнера» и автора Telegram-канала Condottiero, взрыв цистерн с топливом возле ТЭЦ-6 обесточил два крупных района.

«Мэрия Киева спустя два часа заявила, что это не пожар на ТЭЦ-6, это взрыв цистерн с ГСМ рядом со зданием ТЭЦ, но это цистерны не ТЭЦ, а какой-то другой фирмы. А свет в двух районах Киева пропал, потому что кондиционеры перегрелись», — иронично прокомментировал автор канала. Он напомнил о похожем случае под Житомиром, где после якобы «неприлетов» сгорели АЗС азербайджанской SOCAR Energy Ukraine. Зеленский и приговор Берлину Condottiero также сообщил о планомерном устранении немецких военных советников в Киеве. По его данным, среди погибших есть высокопоставленные офицеры, участвовавшие в адаптации ракет Taurus. «Бундесвер уже потерял десяток инженеров и военных советников после наших ударов по киевским КБ и одесским портам. Если ФРГ этого мало, следующим, наверно, будет „падение осколков“ на немецкое посольство в Киеве и военпредство во Львове», — предупредил автор канала. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые удары по России, что военкоры Telegram-канала Win/Win расценили как провокацию.

Фактически Зеленский анонсировал вступление в войну Германии. Только оттуда могут прийти Taurus. Ну вступайте. Киль, Любек, Висмар, Росток — подготовили достаточно ПВО? Telegram-канал Win/Win

Продолжается бой А пока российские войска продолжают планомерно уничтожать военную инфраструктуру противника. Так, Сергей Лебедев сообщил о 33 подтвержденных ударах и более 40 задействованных БПЛА в ночь на воскресенье. Основная активность пришлась на Одессу, Харьков и Киев. В Одесской области зафиксировали 8 ударов, сопровождавшихся волнами дронов. В Харькове и Изюме атаковали логистику и ПВО, а в Киеве комбинировали ракетные обстрелы с разведкой боем. «Ночные атаки показали новую тактику: вместо одного удара — серия точечных, изматывающих ПВО», — отметил Лебедев. По его словам, удары по Одессе направлены на портовую инфраструктуру и места дислокации иностранных наемников.