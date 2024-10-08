С момента летнего провального контрнаступления ВСУ прошел ровно год. За это время российские войска серьезно продвинулись в освобождении Донецкой Народной Республики, занимая все новые и новые населенные пункты. Следующим после освобожденного Угледара станет город Селидово, который российские военные постепенно окружают. Кроме того, на всем участке Покровско-Кураховского направления появилась возможность создания котлов для украинских боевиков. Так ситуацию в зоне проведения специальной военной операции по данным на 7 октября оценил для 360.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Потери ВСУ в Курской области

Начавшаяся два месяца назад курская авантюра киевской хунте обходится все дороже. Удар во фланг наших наступающих войск своих целей не достиг. За выходные Вооруженные силы России освободили еще около 11 квадратных километров на Курщине.

Фото: Телеканал «360»

Причем не только на западе — основном направлении нашего наступления, но и на севере и южнее Суджи, медленно сжимая клещи вокруг прорвавшихся в регион группировок вооруженных сил хунты. При этом и на захваченном при ударе во фланг участке украинские вояки отступили за бывшую государственную границу.

Перерезанные дороги в Харьковской области

Единственным локальным успехом украинских вояк этой осенью стал захват агрегатного завода в Волчанске, на северном берегу реки Волчья. Но и там вчера они лишились этого небольшого достижения. Наши триколоры уже на территории завода.

При этом в той же Харьковской области, юго-восточнее Купянска, наши наступающие части физически перерезали рокадную дорогу, идущую по восточному берегу реки Оскол. При этом движение по грунтовой дороге, параллельной железнодорожным путям, равно как и переправа на западный берег Оскола, уже невозможны.

Фото: РИА «Новости»

Причем, если изначально вооруженные силы хунты прорвались к одной только Кругляковке, то сейчас бои идут и в двух селах севернее. По позициям противника на флангах наступления активно работает авиация и артиллерия. Ближе к Серебрянскому лесничеству, Вооруженные силы России после освобождения Макеевки и Невского ведут бои на подступах к Новосадовому, Тернам и Ямполовке, прижимая противника к реке Жеребец. Ну, а по другую сторону Северского Донца наши продолжают наступление на Северск, продвигаясь в том числе и с востока от Спорного к Ивано-Дарьевке.

Продвижения от Угледара

Самое пристальное внимание приковано к Покровско-Кураховскому направлению и наступлению наших войск севернее Угледара. Южнее Селидово наши прямо сейчас освобождают Цукурино, завершая бои уже западнее железной дороги на развалинах птицефабрики. Это позволит расширить фронт наступления на юг к Новоселидовке, Измайловке и Горняку, где в последние недели идут уличные бои. Наступают наши и чуть южнее, на левом фланге формирующихся клещей к Максимильяновке и от Острого, прорвавшись уже в Островское.

Вот эти все более сжимающиеся клещи вынуждают противника без приказа, как это было в Угледаре, и с такими же большими потерями, покидать позиции восточнее Зоряного.

Фото: Телеканал «360»

Освобождение Цукурина позволит нашим войскам наступать на Селидово не только с востока, но и с юга. Плюс, двигаясь еще севернее широким фронтом от Новогродовки на запад, наши постепенно обойдут Селидово с севера.

Ведя бои на восточных окраинах Лысовки, бойцы одновременно рассекают группировку противника между Покровском с Мирноградом и южной частью Кураховского направления. При этом севернее Угледара, освобождение Водянова и высотных терриконов шахт Южно-Донбасская номер 1 и 3, позволила нам быстрее развивать наступление и от Константиновки на Антоновку и Катериновку, не только с востока, но и с юга. В Катериновке сейчас идут уличные бои.

Фото: Телеканал «360»

Если вернуться к общей карте нашего наступления от Угледара до Покровска, то видно, что основными направлениями мы разрезаем в нескольких местах группировку противника, которая мало того, что оказывается в локальных клещах с угрозой формирования котлов, а это вынуждает отступать противника еще быстрее, но и противник теряет возможность маневрировать вдоль фронта. Учитывая проблемы с питанием, поставками дополнительных резервов, как бронетехники, так и личного состава — все это создает огромные проблемы при организации целостной обороны, которой по факту сегодня нет.

Освобождение Торецка

И точно так же, только в масштабах одного города, наши освобождают Дзержинск, бывший Торецк. Даже слегка отстающие от реальности карты противника, демонстрируют успешное продвижение Вооруженных сил России, как в центре, так и по окраинам.

Фото: РИА «Новости»

С постепенным охватом города, в первую очередь, продвигаясь от Нью-Йорка на северо-запад к Леонидовке и далее с перспективой выхода на Петровку и Щербиновку.

Запорожский фронт

При этом и на остальных участках фронта наши не дают противнику расслабляться и прежде спокойный Запорожский фронт оживает повсеместно.

Наши продолжают наступление в том числе и вдоль Днепра на север, и сейчас бои идут в дачной застройке на окраинах Каменского. В целом же итоги наступления Вооруженных сил России после провального контрнаступа вояк хунты подвела газета The Washington Post, разместив карту с продвижением подразделений Вооруженных сил России вглубь Донецкой области за 12 месяцев. «В последний раз такие темпы продвижения были в начале 2022 года», — не без грусти констатировали американцы. Сочувствовать мы им, конечно, не будем.