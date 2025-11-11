Сегодня 17:45 Оборона тает на глазах: ВСУ теряют одного солдата каждые две минуты Военный эксперт Михайлов: побеги солдат ВСУ в тыл — большой плюс для России 0 0 0 Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Тысячи пустующих окопов и оборона, состоящая из дыр. Украинская армия столкнулась с кризисом, который страшнее любого наступления: массовым бегством собственных солдат. Только за октябрь позиции покинули более 20 тысяч человек, это официальные показатели. Каждые две минуты кто-то принимает решение сбежать, перекладывая неподъемную ношу военного конфликта на плечи оставшихся товарищей. Пока в Киеве говорят о дронах и деньгах, главный ресурс — люди — тает на глазах, ставя под вопрос само существование украинского фронта.

Массовые побеги в рядах ВСУ Дезертирство превращается в настоящую беду для Вооруженных сил Украины, с грустью сообщили местные СМИ. В октябре, по официальным и открытым данным, сбежали более 20 тысяч бойцов. Получается, где-то раз в две минуты очередной солдат противника оставляет позицию. «У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте, воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого не сбежавшего солдата сваливается двойная, тройная нагрузка», — признали украинские журналисты. В реальности многие случаи самоволки или дезертирства просто не фиксируют. Это главная проблема армии. Значит, и главная беда всей страны. В украинских СМИ подчеркивают: откатывающаяся армия — все еще армия, которая «может победить». А вот разбегающаяся, где с каждым месяцем из-за уходов из частей теряют все больше людей, — настоящая угроза для существования Украины.

С начала 2025 года общее число таких «бегунов» превысило 176 тысяч, а с начала СВО — почти 306 тысяч, по официальным подсчетам. Реальные оценки в разы выше. Чтобы понять масштаб бедствия для ВСУ: ежемесячно регистрируют примерно 17-18 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части. Поскольку почти никто не возвращается, это сразу минус четыре полные бригады за месяц. А на деле даже больше — тыловики бегут редко, это в основном пехота, которой у армии Украины катастрофически не хватает. Эти потери равны месяцам ожесточенных боев в одном крупном сражении. Если взять общую цифру в 300 тысяч — это почти половина той численности, что действуют со стороны ВС России в зоне СВО сегодня. Причем это все безвозвратные потери. Без учета убитых.

Неочевидная выгода Так называемые побеги украинских солдат в тыл — большая беда для киевского режима и одновременно большой плюс для российских войск, которые громят врага по всем направлениям.

Кроме того, может сложиться еще одна выгода. Дело в том, что все, кто бегут, — это люди, прячущиеся или пытающиеся укрыться: кто-то с оружием, кто-то без него. Они разговаривают, встречаются, прячутся. В результате может сформироваться некая протестующая колонна внутри Украины, которая способна идти и сносить Владимира Зеленского или задавать власти неудобные вопросы, отметил в комментарии для 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

На данный момент эти беженцы разрозненны, их очень много, но они не объединены. Возможно, из них можно создать некое подполье, которое поможет изменить ситуацию и вернуть контроль над Украиной либо же полностью лишить ее государственности. Люди бегут потому, что при нынешних государстве и руководстве они не хотят воевать и умирать за Зеленского. Огромное число беглецов — это потенциальная армия внутри, способная свергнуть режим. И это, по сути, большой плюс. Евгений Михайлов

Чем дальше — тем хуже для ВСУ Больше всего удивляют смешки и веселье среди тех, кто бежит. Ведь большинство из них — не трусливые идейные русофобы. Последние давно заняли оборонительные позиции в Польше, Испании, Германии и других странах, находящихся на передовой конфликта. Бегут те, кто не придерживаются антироссийской позиции, а просто болеют за своих, переживают за удары дронов и ракет. Они разговаривают по‑русски и относятся к русским людям нормально. Жуткие вещи происходят, но в целом люди сохраняют человеческое отношение, заявил 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Какие настроение на Украине? — Я неоднократно общался с людьми, проживающими на Украине. Недавно случилась ситуация: одного призвали. Он жил за городом, приехал помочь матери. Выволокли из автобуса с дракой, признали годным за сутки и увезли. Только спустя два дня родственники узнали, где он. Сейчас он вполне может уже быть на фронте. Это обычный мужчина 42 лет, с семьей и ребенком, все говорят по‑русски. Он ездил в Москву и Петербург. Считает, что конфликт начался из-за того, что Украине самостоятельную политику нужно было проводить, но осторожно. И точно не плюясь в соседа, который в несколько раз больше и обладает ядерным оружием. А теперь его оторвали от семьи, избили, угрожают искалечить за сопротивление — он отказывался воевать. Были случаи угроз сексуальным насилием для тех, кто сопротивлялся. Так воспитывает Украина Зеленского патриотов в XXI веке.

— Что будет дальше? — Их обучат ходить строем, дадут оружие и отправят в окопы. Но ситуация опасная: русские уже «заглядывают» в спины, а «побратимы» из нацбатов могут стрелять по ним. Мотивация сражаться в ВСУ падает, особенно когда они сталкиваются с предательствами и избиениями со стороны идейных русофобов, которые сами на фронт не торопятся. Это уже вызывает критическую массу дезертиров и бегство с фронта. — Чем дальше — тем хуже для ВСУ? — Да, идеологические фанатики Майдана, с кастрюлями на головах, заканчиваются. Кто-то бежит за границу, кто-то погибает, кто-то вынужден работать в ТЦК. А рядом все больше таких, как Микола и Тарас, — простых людей, которых месяц назад встречал с улыбкой, а теперь… Они ненавидят Зеленского и западных хозяев больше, чем мы. И их семьи — тоже. Это и есть те люди, с которыми нам придется жить вместе — славяне, с нашим менталитетом, большинство православные. Армия России должна обеспечить им возможность сдаться в плен.