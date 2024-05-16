Эксклюзив 16 мая 2024, 00:18 «Объяснить, против чего борются». Белехова — о беседах школьников с бойцами СВО Белехова: после СВО к празднику 9 Мая стали относиться с четким осознанием Телеканал «360»

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После начала специальной военной операции к празднику 9 Мая и параду Победы стали относится по-другому — с остротой и четким осознанием. Об этом ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360» заявила руководитель комитета семей воинов Отечества Московской области Юлия Белехова.

Беседы с детьми

По ее словам, комитет плотно работает с Министерством образования Подмосковья. Бойцы, вернувшиеся из СВО в отпуск, приходят в школы для беседы с детьми. Предварительно военных подготавливают перед диалогом с учащимися, составляют вопросы и план разговора.

«Нужно, чтобы бойцы заходили <…> в школы, конечно, это надо согласовывать с профильным министерством, чтобы правильно подготовиться к встрече бойца, который тоже переживает, заходя в класс: о чем можно говорить? Как правильно ребятам рассказать о том, что происходит?» — объяснила она.

Бойцы могут посетить разные классы. Труднее всего с младшей школой — 1-4 классами. Начиная со средней, становится легче, потому что дети уже знакомы с историей. Они понимают, что такое нацизм, какое значение имеет для России Великая Отечественная война, победа в ней, а также праздник 9 Мая. В беседе с ними можно провести параллель с нынешним временем, объяснить, против чего борются российские военные.

«Смотрите, сейчас 9 Мая, парад Победы. Мы по-другому начинаем относиться к этому дню, с большей остротой, с четким осознанием. У нас есть 9 мая 1945 года, нам еще одна победа нужна. И нам принципиально важно поддерживать бойцов», — заявила Белехова.

Самая важная задача

Она отметила, что одна из самых больших задач комитета семей воинов Отечества — это поиск пропавших без вести военных. Для этого нужно организовывать отдельную службу. По ее словам, родным таких бойцов очень трудно с моральной точки зрения.

«Потому что это тяжело, понимаете? Когда ты заходишь в храм, а ты не знаешь, тебе направо или налево? Ты не понимаешь, чего тебе ждать», — сказала она.

Белехова объяснила, что помощь семьям пропавших без вести — очень важная задача, которую поставил перед собой комитет. Однако ее нужно законодательно доработать.