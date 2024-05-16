Заявления европейских чиновников об Украине: анализ высказываний, мнение эксперта | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 18:19 Обещал ВСУ миллион снарядов. Президент Чехии оказался уникальным болтуном Блогер «Голос Мордора»: европолитики использовали Украину ради своего пиара Unsplash

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Европейские политики успели забыть о своих заявлениях, которые они делали еще совсем недавно. Целью всех этих многочисленных слов поддержки Украине, обещаний поставок снарядов и другой лжи оказалась возможность увеличить свою значимость. О том, какие высказывания зарубежных чиновников и политиков стали неудачным цирковым выступлением, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Обычные марионетки

Мы очень часто обращаем слишком много внимания на заявления европейских лидеров разных рангов, забывая о том, что на самом деле они являются обычными управляемыми марионетками, правда обладающими правом нести всякую чушь, которая абсолютно никак не относится к реальности.

Вот, к примеру, европейские лидеры, даже сам главный садовник (глава — прим. ред.) европейской дипломатии Жозеп Боррель, неоднократно заявляли, что Украина должна победить Россию на поле боя. Всю плешь этим проели. И вот тут вдруг вылазит другой еврочиновник, [официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза] Питер Стано и на голубом глазу заявляет, что это не является официальной позицией Евросоюза. То есть все эти господа несли чистейшую отсебятину, пытаясь увеличить свою значимость и почесать свое самолюбие. Примерно то же самое относится и к [президенту Франции] Эммануэлю Макрону, который вообще может считаться эталоном безответственного болтуна.

Но круче всего в этом плане младоевропейские политики из Восточной Европы, которые не просто марионетки, а марионетки, управляемые марионетками. Всякие прибалты, чехи, румыны и прочие. Пожалуй, более-менее самостоятельными среди них являются только поляки.

Пресс-служба Европейского парламента

Переобулся за пару дней

Вот, к примеру, чешский президент Петр Павел. Такое холеное существо с бородкой, больше напоминающее персонажа из какой-нибудь рекламы БАД для увеличения потенции. Целый генерал, до президентства занимавший какой-то там пост. Болтун уникальный. Полгода назад пообещал Украине миллион снарядов, которые потом превратились в полмиллиона, а затем и в триста тысяч. Сейчас о них почему-то вообще ничего не слышно.

Буквально несколько дней назад этот персонаж заявил, что Украина может победить Россию и непременно это сделает. Он же генерал, он знает. И вдруг вчера появляется его интервью какому-то западному изданию, где этот серьезный мужчина говорит, что Украине пора идти на переговоры и даже отказываться от своих территорий.

И мне вот одно интересно — а он вообще помнит, что говорил за несколько дней до этого?

Но каждое громкое заявление этих бесполезных пустых персонажей создает очередной громкий инфоповод, который в лучшем случае стоит воспринимать как неудачное цирковое выступление неталантливого и несмешного клоуна.