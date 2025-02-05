В последнее время среди российских экспертов принято упрощать взаимоотношения, сложившиеся между западными центрами влияния и подконтрольными им режимами в других странах, в частности на Украине. Вот, мол, существует Зеленский, которого, как марионетку, по очереди дергают за ниточки то из Лондона, то из Вашингтона, а он лишь послушно выполняет полученные команды. На самом деле все сложнее.

Не я придумал выражение про хвост, который виляет собакой, но именно сейчас предлагаю о нем вспомнить и еще раз оценить, каким образом киевский режим борется за свое существование.

На днях из Москвы и из городка Арлингтон в штате Вирджиния практически синхронно пришли новости о том, что Зеленского-де планируют «сливать», причем вплоть до физического устранения.

Сначала наша Служба внешней разведки выступила с заявлением, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе все чаще задумываются о смене власти на Украине. Затем издание Politico, редакция которого расположена как раз в том самом американском городке, опубликовало заметку, в которой сказано, что Киев обеспокоен «сближением позиций России и США» по поводу необходимости выборов на Украине, а намечающиеся дипломатические тенденции «могут исключить киевские власти из обсуждения будущего Украины».

Рассказал американцам об этом якобы какой-то бывший украинский министр, имени которого не назвали. При этом он заверил, что обладает достоверной информацией из самых надежных источников.