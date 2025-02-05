«Не сливай меня, Трамп-царевич, я тебе еще пригожусь». О чем торгуется Зеленский?
В последнее время среди российских экспертов принято упрощать взаимоотношения, сложившиеся между западными центрами влияния и подконтрольными им режимами в других странах, в частности на Украине. Вот, мол, существует Зеленский, которого, как марионетку, по очереди дергают за ниточки то из Лондона, то из Вашингтона, а он лишь послушно выполняет полученные команды. На самом деле все сложнее.
Не я придумал выражение про хвост, который виляет собакой, но именно сейчас предлагаю о нем вспомнить и еще раз оценить, каким образом киевский режим борется за свое существование.
На днях из Москвы и из городка Арлингтон в штате Вирджиния практически синхронно пришли новости о том, что Зеленского-де планируют «сливать», причем вплоть до физического устранения.
Сначала наша Служба внешней разведки выступила с заявлением, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе все чаще задумываются о смене власти на Украине. Затем издание Politico, редакция которого расположена как раз в том самом американском городке, опубликовало заметку, в которой сказано, что Киев обеспокоен «сближением позиций России и США» по поводу необходимости выборов на Украине, а намечающиеся дипломатические тенденции «могут исключить киевские власти из обсуждения будущего Украины».
Рассказал американцам об этом якобы какой-то бывший украинский министр, имени которого не назвали. При этом он заверил, что обладает достоверной информацией из самых надежных источников.
Так это или нет, но как только появилась еще одна подобная публикация — на этот раз на итальянском портале InsideOver, в которой Зеленского прямо назвали «неудобным препятствием» для планов Вашингтона, — на сцену вышла нынешний посол Украины в США Оксана Маркарова и заявила: если Белый дом требует выборов — будут ему выборы.
«Украина готова к обсуждению темы выборов до конца 2025 года, если вопрос будет поднимать новая администрация Белого дома» — так звучит дословная цитата украинской «послицы».
Казалось бы, теория о марионетке подтверждается: едва услышав окрик из Вашингтона, Киев тут же взял под козырек. Но не спешите с выводами.
Задача стоит не просто провести голосование, а с его помощью убрать с доски фигуру украинского узурпатора. Вот только сам узурпатор с такой постановкой вопроса категорически не согласен и всячески намекает США, что его, Зеленского, личное поражение станет одновременно и персональным фиаско Дональда Трампа, который явно не готов поступиться образом решительного, а главное, успешного политика, для которого не бывает неразрешимых проблем.
«Благодаря войне на Украине американские компании сейчас имеют самые высокие цены на производство оружия за последние 50 лет. Это огромные деньги», — заявил бывший комик в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану, намекая, что Трамп, как деловой человек, не может себе позволить отказаться от такого куша.
Одновременно с этим Зеленский утверждает, что без поддержки США Украина потеряет 60% всей получаемой сейчас помощи и, как следствие, утратит контроль над еще большим количеством территорий. А это как раз те самые территории, где расположены залежи редкоземельных металлов, которые Трамп уже видит в качестве своего «украинского приза».
Готов ли новый американский президент пойти на уступки Москве, если их результатом станет поражение Украины, вину за которое западное общественное мнение непременно возложит на Трампа? На это как бы исподволь намекает Зеленский хозяину Белого дома.
И тут же подводит его к выводу, что, видимо, лучше все же не ломать то, «что работает», и позволить Зе-режиму дальше рулить Украиной на благо американского ВПК и позитивного имиджа лидера США. Такой себе парафраз из старой русской сказки: «Не сливай меня, Трамп-царевич, я тебе еще пригожусь». Ну а пока лучше дайте-ка мне ядерное оружие.
Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, отдайте нам ракетные комплексы, партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны.
Владимир Зеленский
Как-то это все не больно вяжется с образом безвольной марионетки, согласитесь.