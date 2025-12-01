Гарантии гарантиям рознь. О чьем будущем торговались посланцы Киева в Майами?

Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency
Фото: Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«У нас есть хорошие шансы заключить мирную сделку», — заявил Дональд Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций, прошедшей во Флориде 30 ноября. Правда, сам же президент США отметил, что у украинцев есть определенные трудности, связанные со все еще разворачивающимся в Киеве коррупционным скандалом. Последней на данный момент жертвой стал, как вчера еще казалось, всесильный серый кардинал Украины Андрей Ермак.

Пожалуй, именно его отсутствие на переговорах в Майами стало первым главным результатом очередного раунда мирного урегулирования. Это, в свою очередь, вынудило Зеленского, наскоро переговорившего с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявить, что впереди Украину ждут «важные дни», в которые «многое может измениться».

Что? Например, выборы, о проведении которых в том числе говорили на встрече в родной для Марко Рубио Флориде, где он долгое время был губернатором вплоть до назначения госсекретарем США. По словам главы Госдепа, цель переговорного процесса — не просто прекращение кровопролития, но и создание условий для сохранения Украины как суверенного и независимого государства с действенным механизмом предотвращения дальнейших вооруженных конфликтов.

При этом, как чуть позже подтвердили участники переговоров с украинской стороны (среди них граждан США было едва ли не столько же, сколько обладателей паспорта с трезубцем), проблематика послевоенных гарантий Киеву от Запада остается неразрешенной.

Что это означает в переводе с дипломатического? То, что решать вопрос мирного сосуществования Украины с соседями, в первую очередь с Россией, предполагается не за счет приема в НАТО, чего США делать категорически не собираются. И даже не за счет присутствия иностранного воинского контингента на украинской территории, чего не допустит Россия. А за счет смены режима в Киеве, если и не по сути, то по крайней мере с точки зрения персонального состава.

Вот для этого и понадобится механизм выборов.

«Наша цель — процветающая, сильная Украина. Мы обсудили все важные вопросы, имеющие значение для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку», — вторя за госсекретарем США, произнес глава украинской делегации Рустем Умеров, явно давая понять, что перечить воле гегемона он не планирует.

Andreas Gora/Keystone Press Agency
Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Еще бы, Умеров, несмотря на ранее занимаемую должность министра обороны Украины (а ныне он секретарь СНБО), — один из тех, кто в свое время позаботился о получении гражданства Соединенных Штатов. В том числе на этом основании он рассчитывает, что в будущем руководстве Незалежной, как бы оно в итоге ни выглядело, ему обязательно сыщется тепленькое местечко.

И если ради этого вчера надо было сдать Ермака, а завтра понадобится слить Зеленского, то Умеров, как и все прочие посланцы Киева, сделает это не задумываясь.

В этом, пожалуй, главная суть вчерашних переговоров, на которых «украинцы» говорили не столько о мире или будущем Украины, сколько выпрашивали у хозяев гарантии своей личной безопасности в дальнейшем. Похоже, как раз эти гарантии Штаты готовы им предоставить. Впрочем, для начала их придется заслужить.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте