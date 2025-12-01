Гарантии гарантиям рознь. О чьем будущем торговались посланцы Киева в Майами?
«У нас есть хорошие шансы заключить мирную сделку», — заявил Дональд Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций, прошедшей во Флориде 30 ноября. Правда, сам же президент США отметил, что у украинцев есть определенные трудности, связанные со все еще разворачивающимся в Киеве коррупционным скандалом. Последней на данный момент жертвой стал, как вчера еще казалось, всесильный серый кардинал Украины Андрей Ермак.
Пожалуй, именно его отсутствие на переговорах в Майами стало первым главным результатом очередного раунда мирного урегулирования. Это, в свою очередь, вынудило Зеленского, наскоро переговорившего с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявить, что впереди Украину ждут «важные дни», в которые «многое может измениться».
Что? Например, выборы, о проведении которых в том числе говорили на встрече в родной для Марко Рубио Флориде, где он долгое время был губернатором вплоть до назначения госсекретарем США. По словам главы Госдепа, цель переговорного процесса — не просто прекращение кровопролития, но и создание условий для сохранения Украины как суверенного и независимого государства с действенным механизмом предотвращения дальнейших вооруженных конфликтов.
При этом, как чуть позже подтвердили участники переговоров с украинской стороны (среди них граждан США было едва ли не столько же, сколько обладателей паспорта с трезубцем), проблематика послевоенных гарантий Киеву от Запада остается неразрешенной.
Что это означает в переводе с дипломатического? То, что решать вопрос мирного сосуществования Украины с соседями, в первую очередь с Россией, предполагается не за счет приема в НАТО, чего США делать категорически не собираются. И даже не за счет присутствия иностранного воинского контингента на украинской территории, чего не допустит Россия. А за счет смены режима в Киеве, если и не по сути, то по крайней мере с точки зрения персонального состава.
Вот для этого и понадобится механизм выборов.
«Наша цель — процветающая, сильная Украина. Мы обсудили все важные вопросы, имеющие значение для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку», — вторя за госсекретарем США, произнес глава украинской делегации Рустем Умеров, явно давая понять, что перечить воле гегемона он не планирует.
Еще бы, Умеров, несмотря на ранее занимаемую должность министра обороны Украины (а ныне он секретарь СНБО), — один из тех, кто в свое время позаботился о получении гражданства Соединенных Штатов. В том числе на этом основании он рассчитывает, что в будущем руководстве Незалежной, как бы оно в итоге ни выглядело, ему обязательно сыщется тепленькое местечко.
И если ради этого вчера надо было сдать Ермака, а завтра понадобится слить Зеленского, то Умеров, как и все прочие посланцы Киева, сделает это не задумываясь.
В этом, пожалуй, главная суть вчерашних переговоров, на которых «украинцы» говорили не столько о мире или будущем Украины, сколько выпрашивали у хозяев гарантии своей личной безопасности в дальнейшем. Похоже, как раз эти гарантии Штаты готовы им предоставить. Впрочем, для начала их придется заслужить.