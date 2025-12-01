Гарантии гарантиям рознь. О чьем будущем торговались посланцы Киева в Майами?

«У нас есть хорошие шансы заключить мирную сделку», — заявил Дональд Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций, прошедшей во Флориде 30 ноября. Правда, сам же президент США отметил, что у украинцев есть определенные трудности, связанные со все еще разворачивающимся в Киеве коррупционным скандалом. Последней на данный момент жертвой стал, как вчера еще казалось, всесильный серый кардинал Украины Андрей Ермак.

Пожалуй, именно его отсутствие на переговорах в Майами стало первым главным результатом очередного раунда мирного урегулирования. Это, в свою очередь, вынудило Зеленского, наскоро переговорившего с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявить, что впереди Украину ждут «важные дни», в которые «многое может измениться».

Что? Например, выборы, о проведении которых в том числе говорили на встрече в родной для Марко Рубио Флориде, где он долгое время был губернатором вплоть до назначения госсекретарем США. По словам главы Госдепа, цель переговорного процесса — не просто прекращение кровопролития, но и создание условий для сохранения Украины как суверенного и независимого государства с действенным механизмом предотвращения дальнейших вооруженных конфликтов.

При этом, как чуть позже подтвердили участники переговоров с украинской стороны (среди них граждан США было едва ли не столько же, сколько обладателей паспорта с трезубцем), проблематика послевоенных гарантий Киеву от Запада остается неразрешенной.