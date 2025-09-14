Дешевле «Гераней» и незаметнее для радаров. Что еще известно о БПЛА «Гербера»?

Российская «Гербера» хоть и мала, но успела показать себя как эффективное и многофункциональное оружие. Она умеет следить за врагом и мастерски наносить удары, притворяясь больше, чем кажется. Подробности о беспилотнике выяснил 360.ru.

Чем «Герберы» отличаются от «Гераней» Дроны «Гербера» очень похожи на БПЛА «Герань», но вдвое меньше. Корпус сделан не из углепластикового волокна, а из пенопласта и фанеры. Это обеспечило небольшой вес, увеличило маневренность и дальность полета. На беспилотнике установлен двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с мягким топливным баком и блоком зажигания. Электронная начинка довольно простая: плата управления полетом, DC/DC-преобразователь, аккумуляторные батареи, GPS-модуль, антенны сотовой связи и 4G-модем для передачи фото и видео в режиме реального времени. Собственно, стабилизированная камера от Topotek и модем Mesh Network XK-F358 от Xingkay Tech — самые дорогие элементы этого БПЛА. Длина «Герберы» — два метра, размах крыльев — два с половиной. БПЛА может подняться на высоту до трех километров и развить скорость примерно 160 километров в час. Рабочий диапазон — 600 километров. Точная стоимость единицы неизвестна, называют сумму от двух до 10 тысяч долларов. Производителем выступает опытно-конструкторское бюро имени Николая Гастелло.

«Герберы» на СВО Эти беспилотники начали использовать в зоне специальной военной операции в 2024 году. Благодаря тому, что в дронах фанера и пенопласт, они намного дешевле тех же «Гераней». Что еще важнее: «Герберы» делают менее заметными для радаров. На фронте БПЛА работают в разведке и наблюдении, также их можно вооружать снарядами весом до пяти килограммов. Это намного меньше, чем те, что несут другие, более крупные и дорогие беспилотники, но и эти удары, особенно массовые (а «Герберы» отлично работают в рое), довольно чувствительны.

Интересно Цветочные или древесные названия — давняя традиция советских военных. Оружию, особенно новому, требовалось присвоить секретное наименование, чтобы противник, подслушай он разговоры или перехватив донесения, ничего не понял. Вот и обратились к ботанике. Кто же поймет, что «Пион» — это самоходная артиллерийская установка, а «Тополь» — ракетный комплекс стратегического назначения?

Одно из важных применений «Гербер» — выявление точек ПВО противника. Дроны запускают в качестве ложных целей, а для большей эффективности на них устанавливают так называемую линзу Люнеберга. Фактически это распечатанный на 3D-принтере и обернутый в фольгу шар, у которого меняется показатель преломления. Проще говоря, с помощью этого математического курьеза радары украинской ПВО воспринимают скромные беспилотники как крупные цели и от души палят по ним дорогими во всех смыслах ракетами. Когда украинцы разобрались, в чем дело, они очень возмущались русской смекалкой.

Фото: Дрон «Гербера», скриншот из видео / «ВКонтакте»

Черный рынок «Гербер» Как уже было сказано, «Герберы» часто работают ложными целями, так что их нередко сбивают. Похоже, некоторые украинцы либо крадут сбитые дроны со складов, либо успевают подобрать их раньше военных и утащить, благо БПЛА небольшой. Потом их чинят (хотя ломаться там почти нечему), красят и продают. Цена вопроса — 50 тысяч гривен, по данным на сентябрь 2025-го. В интернете достаточно объявлений о продаже, бойкие торгаши обещают даже выслать БПЛА за рубеж. Ну да, ведь американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, которыми так же шустро (и незаконно) торговали пару лет назад, уже кончились. Украинские власти это, похоже, не беспокоит — ни тогда, ни теперь.

Фото: РИА «Новости»

Так что недавняя истерика Польши и ее компаньонов по поводу российских беспилотников, якобы залетевших на землю Речи Посполитой, может иметь вполне логичное и неприятное для Украины объяснение. Тем более что среди обломков одного из аппаратов нашли сим-карту украинского оператора. Кстати, на фотографиях двух беспилотников заметили серийные номера. Один был ЫЫ32384, а другой — ЫЫ31402. Фильм «Идентификация Борна» так никого ничему и не научил.

Фото: Кадр из ч/ф «Идентификация Борна», 2002 год / RuTube

Еще на одном из снимков видно, что некоторые дроны перемотаны скотчем, то есть аппараты уже использовались, их явно разбирали. Однако «Герберы» — вещь одноразовая. Что ж, когда-то в СССР научились заправлять одноразовые зажигалки. Украинцы теперь, видимо, обратились к истокам и восстанавливают одноразовые дроны.