Освобождение Купянска и блокировка Северска. Главное о безостановочном наступлении России

В зоне спецоперации российские войска наступают практически по всей линии боевого соприкосновения. Успех, которого удалось достичь во время весенне-летней компании, развивается настолько очевидно, что даже Украине отрицать это все сложнее: под контроль России перешел Купянск, крупные силы ВСУ заблокированы, противник сдается в плен, а до полного окружения Северска осталось совсем немного.

Что происходит в Купянске, Волчанске и Красноармейске Доклады о ситуации на разных направлениях СВО президент Владимир Путин заслушал на совещании военными во время посещения командного пункта группировки войск «Запад». Глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что продвижение России пытаются остановить, но безуспешно. «Противник <…> основные усилия сосредоточил на попытках стабилизировать обстановку на Красноармейском направлении. В границах ответственности группировки „Север“ продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины», — пояснил он.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Герасимов добавил, что штурмовики группировки активно действуют в юго-восточной части Волчанска: на сегодняшний день удалось освободить более 80% территории города.

Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Валерий Герасимов

Командующий «Западом» Сергей Кузовлев уточнил, что освобождение Купянска завершили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии. «Город являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром Вооруженных сил Украины на данном направлении», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Все попытки ВСУ деблокировать окруженную группировку и восстановить переправы через Оскол отбили, вырвать из кольца окружения противнику не дали.

Освобожден населенный пункт Петропавловка

Идут бои по освобождению Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового.

На Рубцовском направлении ВС России завершили освобождение Ставок и Новоселовки, в Дробышеве и Яровой идут уличные бои.

На Краснолиманском направлении под контроль ВС России перешел населенный пункт Ямполь.

Активно идет продвижение в направлении Красного Лимана, крупнейшего железнодорожного узла в регионе. Его пригород — Маслякова — уже под российским контролем.

Фото: РИА «Новости»

ВС России блокируют Северск В Северске и Константиновке продвигаются бойцы группировки «Юг». Ее командующий Сергей Медведев подчеркнул, что основные бои идут на северо-восточных и южных окраинах Северска. Город охватывают в кольцо, блокируют, будут рассекать по частям и зачищать. В Северске идет зачистка городских кварталов от формирований ВСУ.

Освобождена Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника населенных пунктов Васюковка и Звановка.

В Константиновке штурмовики группировки полностью взяли под контроль восточную и юго-восточную часть города — всего около 4000 зданий, приступили к зачистке центра.

Завершается освобождение населенного пункта Иванополье, развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища.

Фото: РИА «Новости»

Активные боевые действия, по словам главы Генштаба, идут и в зоне ответственности «Центра» на Красноармейском направлении.

«Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. <…> За последнюю неделю освобождены Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идет продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем», — подчеркнул Герасимов.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях В Днепропетровской и Запорожской областях территория, которую контролируют российские военные, тоже растет. С 1 ноября ВС России освободили более 230 квадратных километров.

Под контроль российской армии перешло 13 населенных пунктов: шесть — в Днепропетровской области и семь — в Запорожской.

Передовые подразделения группировки «Восток» вышли к реке Гайчур.

Группировка войск «Днепр» на Запорожском направлении освободила Малую Токмачку.

Идут боевые действия за овладение Приморским и Степногорском. ВС России также по плану Генштаба целенаправленно наносит ответные массированные удары по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины.

Фото: РИА «Новости»

Желающих сдаться в плен украинцев убивают свои же Путин напомнил, что в районе Купянска-Узлового, на левом берегу Оскола, удалось заблокировать 15 украинских батальонов. Он также поинтересовался, удалось ли создать для боевиков ВСУ условия сложить оружие и сдаться в плен. Такую возможность противнику предоставили. И, учитывая безвыходное положение, украинские военные действительно принимают решение о сдаче. Но большинство не могут это сделать из-за угрозы расстрела или уничтожения своими же БПЛА.

Герасимов подчеркнул, что политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет войскам не дает. В ответ на это президент заметил, что с марта 2024 года киевский режим в принципе представляет собой преступную группировку.

Думаю, что для всех понятно: эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более, простых солдат. Им не до этого. Владимир Путин

Узурпировавшие власть в соседней стране, добавил глава государства, просто хотят обогатиться за счет противостояния с Россией. И антикоррупционное расследование — яркий тому пример. «Но у нас с вами свои задачи. Главная из них — безусловное достижение целей спецоперации и решение задач, которые ставят перед нами наше Отечество и народ России», — заключил Путин.