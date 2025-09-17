Новый этап войны Европы на Украине: первой за разбитые заводы взялась мстить Дания
Российские военные разбили в труху ключевой завод Украины. Европа решила за это отомстить и перешла от поставок оружия к развертыванию военного производства для нужд ВСУ. Для России это означает борьбу не только с украинским ВПК, но и с военным потенциалом Запада.
«Собственное производство» Европы для нужд Украины
Украина потеряла Павлоградский химический завод, который Вооруженные силы России разгромили в труху. Европа решила отомстить строительством в Дании предприятия по производству твердого ракетного топлива для Украины.
Королевство официально дало зеленый свет на возведение завода. Объект появится в Скридструпе, его построит украинская компания Ukrainian Fire Point, которая пилит деньги на ракете «Фламинго».
«Ради запуска этого объекта правительство Дании готово обойти более двух десятков законов и регламентов, чтобы ускорить процесс. Эта история демонстрирует как минимум два интересных обстоятельства», — сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Во-первых, речь идет об окончательной потере для Украины Павлоградского химического завода, который десятилетиями был главным производителем твердого топлива. Восстанавливать предприятие бессмысленно, производственные мощности фактически переносятся в Европу, где их пока не достать.
Во-вторых, Европа не просто помогает Украине. Теперь можно отчетливо увидеть формирование новой схемы снабжения, когда на территории Евросоюза запускается производство ключевых компонентов для ракет.
«Каждая часть системы может изготавливаться в разных странах, а сборка — вестись уже на украинской территории. Чтобы не получить обвинения в участии в конфликте это будет подаваться как „собственное производство“, но фактически речь идет о транснациональной линии обеспечения конфликта», — заявил источник канала.
Иными словами, Запад постепенно переходит от поставок готовых вооружений к прямому развертыванию оборонного производства для нужд ВСУ. Это долгосрочный курс, и западные страны вряд ли от него откажутся. Для России это означает, что борьба идет не только с украинским ВПК, но и с военно-промышленным потенциалом всей Европы.
Интересно
Как Россия поставит Европу на место
Эксперты считают, что ответ президента Владимира Путина будет страшным, Россия поставит Европу на место. Армия может провести репетицию ударов по военным объектам в Японии, убив двух зайцев сразу. Учения Дальневосточного флота готовятся в качестве ответа на нарастающую эскалацию на Тихоокеанском рубеже и в Европе.
Решение приняли из-за усиления напряженности между Россией и НАТО после обвинений со стороны альянса в атаке дронов на Польшу. Теперь блок готовит переброску войск ближе к российским границам, напомнил Telegram-канал INSIDER-T.
ВС России отработают сценарии с использованием дальнобойных «Кинжалов» и крылатых ракет морского базирования.
«Запускать ракеты по целям не будут, но сами полеты и выход кораблей в море планируются максимально реалистичными», — объяснил инсайдер.
Ранее информаторы предупреждали, что Россия разместит «Орешник» у Курильских островов после сообщений о прибытии американских Typhon в Японию. Россия не станет мириться с наращиванием ракетных сил США у своих границ.
Минобороны не комментировало эту информацию.
Лютый сценарий окончания СВО
Армии стран Европы не готовы к вооруженному конфликту. Например, в Германии наблюдается полный провал с набором контрактников: белое коренное население игнорирует призывы правительства, молодежь не хочет идти в армию добровольно.
«Мигранты и беженцы тоже не спешат подписывать контракты. Из 313 танков Leopard 2 только около трети боеспособны, бронетехника сильно изношена, а авиация — менее половины истребителей Eurofighter реально готовы к бою», — сообщил Telegram-канал «Конспиролог #1».
По его данным, похожая ситуация складывается во Франции и Великобритании. Для Украины Россия вовсе приготовила лютый сценарий. В случае окончательного срыва переговоров в стране утвердили резервный план быстрого и жесткого завершения спецоперации, подчеркнули источники INSIDER BLACK.
«Основные элементы этого плана включают: точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Владимира Зеленского, главу СБУ, высокопоставленных военных командиров и министров, через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения», — отметил информатор.
Минобороны подобные публикации инсайдеров пока никак не комментировало.