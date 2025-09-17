Новый этап войны Европы на Украине: первой за разбитые заводы взялась мстить Дания

Российские военные разбили в труху ключевой завод Украины. Европа решила за это отомстить и перешла от поставок оружия к развертыванию военного производства для нужд ВСУ. Для России это означает борьбу не только с украинским ВПК, но и с военным потенциалом Запада.

«Собственное производство» Европы для нужд Украины Украина потеряла Павлоградский химический завод, который Вооруженные силы России разгромили в труху. Европа решила отомстить строительством в Дании предприятия по производству твердого ракетного топлива для Украины. Королевство официально дало зеленый свет на возведение завода. Объект появится в Скридструпе, его построит украинская компания Ukrainian Fire Point, которая пилит деньги на ракете «Фламинго». «Ради запуска этого объекта правительство Дании готово обойти более двух десятков законов и регламентов, чтобы ускорить процесс. Эта история демонстрирует как минимум два интересных обстоятельства», — сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Фото: Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во-первых, речь идет об окончательной потере для Украины Павлоградского химического завода, который десятилетиями был главным производителем твердого топлива. Восстанавливать предприятие бессмысленно, производственные мощности фактически переносятся в Европу, где их пока не достать. Во-вторых, Европа не просто помогает Украине. Теперь можно отчетливо увидеть формирование новой схемы снабжения, когда на территории Евросоюза запускается производство ключевых компонентов для ракет. «Каждая часть системы может изготавливаться в разных странах, а сборка — вестись уже на украинской территории. Чтобы не получить обвинения в участии в конфликте это будет подаваться как „собственное производство“, но фактически речь идет о транснациональной линии обеспечения конфликта», — заявил источник канала.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Иными словами, Запад постепенно переходит от поставок готовых вооружений к прямому развертыванию оборонного производства для нужд ВСУ. Это долгосрочный курс, и западные страны вряд ли от него откажутся. Для России это означает, что борьба идет не только с украинским ВПК, но и с военно-промышленным потенциалом всей Европы.

Интересно Сегодня стало известно, что ВС России нанесли удары в районе завода «Оризон» в Черкасской области — предприятие специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА и систем наведения для ракет. Также были прилеты в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области. Сегодня стало известно, что ВС России нанесли удары в районе завода «Оризон» в Черкасской области — предприятие специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА и систем наведения для ракет. Также были прилеты в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области.

Как Россия поставит Европу на место Эксперты считают, что ответ президента Владимира Путина будет страшным, Россия поставит Европу на место. Армия может провести репетицию ударов по военным объектам в Японии, убив двух зайцев сразу. Учения Дальневосточного флота готовятся в качестве ответа на нарастающую эскалацию на Тихоокеанском рубеже и в Европе. Решение приняли из-за усиления напряженности между Россией и НАТО после обвинений со стороны альянса в атаке дронов на Польшу. Теперь блок готовит переброску войск ближе к российским границам, напомнил Telegram-канал INSIDER-T. ВС России отработают сценарии с использованием дальнобойных «Кинжалов» и крылатых ракет морского базирования. «Запускать ракеты по целям не будут, но сами полеты и выход кораблей в море планируются максимально реалистичными», — объяснил инсайдер. Ранее информаторы предупреждали, что Россия разместит «Орешник» у Курильских островов после сообщений о прибытии американских Typhon в Японию. Россия не станет мириться с наращиванием ракетных сил США у своих границ. Минобороны не комментировало эту информацию.

Фото: РИА «Новости»

Лютый сценарий окончания СВО Армии стран Европы не готовы к вооруженному конфликту. Например, в Германии наблюдается полный провал с набором контрактников: белое коренное население игнорирует призывы правительства, молодежь не хочет идти в армию добровольно. «Мигранты и беженцы тоже не спешат подписывать контракты. Из 313 танков Leopard 2 только около трети боеспособны, бронетехника сильно изношена, а авиация — менее половины истребителей Eurofighter реально готовы к бою», — сообщил Telegram-канал «Конспиролог #1». По его данным, похожая ситуация складывается во Франции и Великобритании. Для Украины Россия вовсе приготовила лютый сценарий. В случае окончательного срыва переговоров в стране утвердили резервный план быстрого и жесткого завершения спецоперации, подчеркнули источники INSIDER BLACK. «Основные элементы этого плана включают: точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Владимира Зеленского, главу СБУ, высокопоставленных военных командиров и министров, через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения», — отметил информатор. Минобороны подобные публикации инсайдеров пока никак не комментировало.